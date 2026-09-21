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Cesc Fàbregas detona atuação "fraca" do Como após início invicto terminar em derrota surpreendente para o Frosinone
Sequência invicta termina abruptamente
A impressionante sequência invicta do Como chegou ao fim de forma abrupta após uma surpreendente derrota por 2 a 0 fora de casa para o Frosinone no Estádio Benito Stirpe. Gols no primeiro tempo de Giacomo Calo e Giorgi Kvernadze fizeram a equipe de Fabregas sofrer múltiplos gols antes do intervalo pela apenas quarta vez na Serie A. O revés inesperado desperdiçou uma grande oportunidade para o Como igualar em pontos os líderes iniciais Roma e Inter.
Espanhol assume a culpa tática
Apesar de sua equipe ter criado oportunidades de alta qualidade no terço final, Fabregas lamentou a incapacidade de neutralizar o plano de jogo dos mandantes, ao mesmo tempo em que elogiou a grande atuação do goleiro Lorenzo Palmisani. O técnico espanhol assumiu a responsabilidade pessoal, admitindo que não conseguiu preparar seu elenco de forma eficaz para o desafio.
Ao abordar a atuação abaixo do esperado durante a entrevista coletiva pós-jogo, Fabregas disse aos repórteres: "Expliquei antes do jogo que tipo de equipe é o Frosinone. Talvez eu não tenha sido bom em fazer a equipe entender isso. Eu não teria ficado surpreso se tivéssemos vencido por 4 a 1 hoje, porque Palmisani fez muitas defesas."
Técnico elogia atuação dos adversários
O revés representou a primeira atuação ruim da equipe da Lombardia em cinco meses, desde a eliminação na semifinal da Copa da Itália contra a Inter. Em forte contraste, um inspirado Frosinone chegou a 10 pontos para registrar a melhor sequência de abertura em cinco jogos de sua história na elite.
Reconhecendo a execução disciplinada dos mandantes, Fabregas acrescentou: "Não tivemos grande controle, tivemos quatro chances de marcar. Quando você perde, fica com raiva e depois analisa, mas o Frosinone jogou o jogo que queria, e nós não estivemos à altura.
"O Frosinone foi bem ao nos machucar, definitivamente temos que melhorar. [Este] foi nosso primeiro jogo ruim em cinco meses, sendo o último na semifinal da Copa da Itália contra a Inter. Devemos falar hoje sobre um grande time do Frosinone porque eles merecem. Foi uma obra-prima do Frosinone hoje. Ficou muito claro o que o Frosinone queria fazer."
Teste duro após hiato
A Serie A agora faz uma pausa para a Data Fifa, oferecendo ao Como uma janela oportuna para se reagrupar depois de cair para a oitava posição após sua primeira derrota na liga. O time de Fabregas tem uma chance imediata de responder em 11 de outubro, quando recebe a co-líder Roma para um confronto de peso no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Ajustar a organização da linha defensiva será fundamental se os ambiciosos mandantes quiserem surpreender os líderes e avançar rumo ao G4.
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