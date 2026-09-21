O revés representou a primeira atuação ruim da equipe da Lombardia em cinco meses, desde a eliminação na semifinal da Copa da Itália contra a Inter. Em forte contraste, um inspirado Frosinone chegou a 10 pontos para registrar a melhor sequência de abertura em cinco jogos de sua história na elite.

Reconhecendo a execução disciplinada dos mandantes, Fabregas acrescentou: "Não tivemos grande controle, tivemos quatro chances de marcar. Quando você perde, fica com raiva e depois analisa, mas o Frosinone jogou o jogo que queria, e nós não estivemos à altura.

"O Frosinone foi bem ao nos machucar, definitivamente temos que melhorar. [Este] foi nosso primeiro jogo ruim em cinco meses, sendo o último na semifinal da Copa da Itália contra a Inter. Devemos falar hoje sobre um grande time do Frosinone porque eles merecem. Foi uma obra-prima do Frosinone hoje. Ficou muito claro o que o Frosinone queria fazer."