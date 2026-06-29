Cesc Fàbregas de volta ao Arsenal! Confirma-se a viagem para um amistoso de pré-temporada no Emirates Stadium

Apesar dos laços profundos de Fábregas com ambos os clubes, esta será a primeira vez que o Arsenal e o Como se enfrentarão em qualquer contexto. O confronto foi recebido com entusiasmo por ambas as torcidas, com o time italiano ansioso para ver como seu elenco se sai diante da formidável equipe de Mikel Arteta.

“O Como 1907 viajará ao Emirates Stadium neste verão para enfrentar o Arsenal, atual campeão inglês e vice-campeão europeu, em um amistoso de pré-temporada”, confirmou o clube em comunicado. “A partida marcará o primeiro encontro de todos os tempos entre o Como 1907 e o Arsenal, levando os Lariani ao cenário mágico e icônico do Emirates Stadium.”