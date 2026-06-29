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Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Cesc Fàbregas de volta ao Arsenal! Confirma-se a viagem para um amistoso de pré-temporada no Emirates Stadium

Cesc Fábregas
Arsenal
Como
Campeonato Italiano
Premier League

O ícone do Arsenal, Cesc Fàbregas, terá um retorno emocionante ao seu antigo clube neste verão, após a confirmação de que o Como, time pelo qual ele joga atualmente, viajará ao norte de Londres para um amistoso de pré-temporada. O ex-capitão dos Gunners comandará a equipe italiana no Emirates Stadium no dia 12 de agosto, enquanto ambas as equipes intensificam seus preparativos para a temporada 2026-27.

  • FBL-EUR-C1-PORTO-ARSENALAFP

    Retorno emocionante para um ícone dos Gunners

    O confronto, marcado para a noite de quarta-feira com início às 19h30 (BST), marca a primeira vez que Fábregas retorna ao seu antigo clube na função de técnico. Será um momento emocionante para o espanhol, que estreou como profissional pelo Arsenal em 2003 e passou oito anos se tornando um ídolo da torcida antes de partir para o Barcelona. Para o Como, a viagem ao Emirates Stadium representa um passo significativo em sua incrível ascensão, oferecendo um teste difícil contra um dos grandes nomes do futebol mundial antes de embarcar em sua primeira temporada na Liga dos Campeões.


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  • Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Um encontro histórico no norte de Londres

    Apesar dos laços profundos de Fábregas com ambos os clubes, esta será a primeira vez que o Arsenal e o Como se enfrentarão em qualquer contexto. O confronto foi recebido com entusiasmo por ambas as torcidas, com o time italiano ansioso para ver como seu elenco se sai diante da formidável equipe de Mikel Arteta.

    “O Como 1907 viajará ao Emirates Stadium neste verão para enfrentar o Arsenal, atual campeão inglês e vice-campeão europeu, em um amistoso de pré-temporada”, confirmou o clube em comunicado. “A partida marcará o primeiro encontro de todos os tempos entre o Como 1907 e o Arsenal, levando os Lariani ao cenário mágico e icônico do Emirates Stadium.”

  • Preparações do Como para a Liga dos Campeões

    O Como garantiu sua vaga entre os melhores da Europa de forma impressionante na última temporada, terminando entre os quatro primeiros da Série A, à custa de gigantes como o AC Milan e a Juventus. O clube está agora investindo pesadamente para garantir sua competitividade em várias frentes, tendo recentemente desembolsado € 60 milhões para manter o craque Nico Paz, do Real Madrid.

    “Para o BiancoBlu, será uma excelente oportunidade de se testar contra uma das equipes mais fortes e consistentes da Europa, em preparação para uma temporada em que o Como 1907 disputará a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez na história do clube”, continuou o comunicado. “Os torcedores poderão adquirir ingressos gerais para a partida; mais detalhes sobre a venda de ingressos serão anunciados em breve pelos canais oficiais do clube.”

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Preparando-se para uma campanha grandiosa em 2026-27

    O amistoso chega em um momento perfeito para ambas as equipes, ocorrendo exatamente 10 dias antes de os visitantes estrearem na Série A, fora de casa, contra a Udinese, e apenas nove dias antes de o Arsenal iniciar a defesa do título da Premier League contra o Coventry City. Os anfitriões buscarão aproveitar a ocasião para aprimorar seu jogo, com o objetivo de conquistar mais uma temporada dominante no campeonato nacional. Espera-se que a torcida do Emirates reserve uma recepção calorosa a Fábregas, embora, assim que o apito soar, todos os olhos estejam voltados para saber se sua equipe conseguirá se manter firme diante dos gigantes ingleses.