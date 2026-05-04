Cesc Fàbregas, atual capitão do Arsenal, revela planos de retorno à Premier League em meio a rumores sobre uma possível vaga no Chelsea

Depois de ter conquistado o futebol inglês como um dos melhores meio-campistas de sua geração, Fàbregas agora está causando impacto no banco de reservas. O espanhol transformou o Como, que lutava para não cair da Série B, em um time competitivo na Série A, mas continua aberto quanto ao seu desejo de, eventualmente, retornar à primeira divisão do futebol inglês.

“A Premier League é a melhor liga do mundo”, disse Fàbregas aoTelegraph Sport. “Sempre fui muito, muito claro sobre isso. Senti isso como jogador, sinto isso como técnico, como torcedor. Mas [José] Mourinho me disse um dia, quando eu estava no Chelsea: ‘Ainda tenho 30 anos para trabalhar.’ Então, eu poderia ficar aqui [no Como] por 10 anos, e você ainda pode ir para a Premier League daqui a 12, 15 anos.

"O futebol é tão imprevisível, muda em um segundo. Um dia, você é o melhor. No dia seguinte, você é o pior. Então, vamos aproveitar o momento. Gosto de aproveitar o momento. É lindo o que estamos vivendo aqui. Vamos ver o que o futuro nos reserva."