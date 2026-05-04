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Cesc Fàbregas, atual capitão do Arsenal, revela planos de retorno à Premier League em meio a rumores sobre uma possível vaga no Chelsea
Um futuro na Premier League
Depois de ter conquistado o futebol inglês como um dos melhores meio-campistas de sua geração, Fàbregas agora está causando impacto no banco de reservas. O espanhol transformou o Como, que lutava para não cair da Série B, em um time competitivo na Série A, mas continua aberto quanto ao seu desejo de, eventualmente, retornar à primeira divisão do futebol inglês.
“A Premier League é a melhor liga do mundo”, disse Fàbregas aoTelegraph Sport. “Sempre fui muito, muito claro sobre isso. Senti isso como jogador, sinto isso como técnico, como torcedor. Mas [José] Mourinho me disse um dia, quando eu estava no Chelsea: ‘Ainda tenho 30 anos para trabalhar.’ Então, eu poderia ficar aqui [no Como] por 10 anos, e você ainda pode ir para a Premier League daqui a 12, 15 anos.
"O futebol é tão imprevisível, muda em um segundo. Um dia, você é o melhor. No dia seguinte, você é o pior. Então, vamos aproveitar o momento. Gosto de aproveitar o momento. É lindo o que estamos vivendo aqui. Vamos ver o que o futuro nos reserva."
- AFP
Lições dos mestres
A filosofia de treinamento do técnico de 39 anos foi moldada por uma lista lendária de antigos mentores, incluindo Arsène Wenger e Antonio Conte. Embora seja sabido que ele mantinha um “livrinho preto” com anotações táticas durante sua carreira de jogador, Fàbregas agora confia em seus próprios instintos à medida que se estabelece como um dos jovens treinadores mais promissores da Europa.
Ele acrescentou: “Comecei o caderno quando estava no Arsenal. Não quando tinha 16 anos, mas talvez aos 22 ou 23, antes de ir para o Barcelona, e depois fui acrescentando coisas ao longo da minha carreira. Consultei-o no início [da minha carreira como treinador] porque tudo era novo. Mas agora, com a minha experiência, estou cada vez mais confiante no que faço. Os capítulos mais importantes são provavelmente sobre Arsène, porque tudo era novo, e sobre Conte, porque, para mim, ele foi um grande choque. Tudo era diferente.”
Wenger, junto com Thierry Henry e David Dein, ex-coproprietário e vice-presidente do Arsenal, estavam nas arquibancadas para assistir à vitória histórica do Como sobre a Juventus em outubro passado. “Foi incrível porque converso com o Arsene”, diz Fàbregas. “Ele me manda mensagens depois dos jogos, mesmo quando perdemos ou quando vencemos após boas atuações. Ele me dá muita coragem.”
Rejeitando a tática do "passe longo"
Apesar de ser cotado para vagas de destaque em antigos clubes como o Chelsea, Fàbregas permanece firme em seu compromisso com um futebol atraente e baseado na posse de bola. Ele insiste que prefere abandonar o futebol a comprometer os princípios técnicos que marcaram sua ilustre carreira como jogador.
"Eu treino da maneira que sinto. Amo o jogo. Se eu treinar apenas para obter resultados, não o farei. Não tenho necessidade de fazer isso. Joguei por 20 anos, meus filhos, minha esposa, todos têm uma vida ótima. Graças a Deus que joguei por grandes clubes, e não sei como dizer, mas não preciso fazer isso. Faço isso por paixão e porque quero fazer do meu jeito. Você pode vencer de qualquer maneira, desde que convença os jogadores e convença a todos de que esse é o caminho certo. Mas tenho minhas convicções. Se você quer jogar com bolas longas, bolas de segunda, sinto muito, mas não sou a pessoa certa, porque não me identifico com isso. Então, não serei capaz de transmitir a paixão”, explicou Fàbregas.
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Controle total em Como
Fàbregas não é apenas um técnico do Como; ele é um acionista minoritário com influência significativa sobre toda a direção esportiva do clube. Trabalhando sob a liderança dos irmãos bilionários Hartono, ele recebeu liberdade para implementar sua visão desde o início, incluindo o projeto das instalações de treinamento e até mesmo a definição das dimensões do campo para se adequar ao seu estilo de jogo baseado no passe.
"Eu tomo todas as decisões relacionadas ao futebol", explicou ele. "O diretor esportivo trabalha comigo no dia a dia e nós vemos o futebol da mesma maneira. Quanto às contratações, trabalhamos com dados, temos nossa equipe de olheiros e tudo mais, mas precisa ser algo em que eu acredite. Precisa ser um jogador do qual eu esteja convencido. Estou muito feliz e me sinto sortudo por termos um presidente que confia muito em mim e me deu a confiança para tomar todas as decisões relacionadas ao futebol. Isso, para mim, é realmente importante.”