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Muhammad Zaki

Traduzido por

Cesc Fabregas ataca o Chelsea de novo! Técnico do Como mira estrela de £ 40 milhões após fechar acordo por Trevoh Chalobah

Mercado da bola
Chelsea
Como
Cesc Fábregas
L. Delap
Premier League
Campeonato Italiano
T. Chalobah

Como técnico, Cesc Fàbregas busca explorar ainda mais suas conexões em Stamford Bridge ao iniciar uma investida por outra estrela do Chelsea. Depois de já ter garantido a contratação de Trevoh Chalobah junto ao seu ex-clube, o ícone espanhol agora voltou suas atenções para o atacante Liam Delap, que está sem espaço.

  • Fabregas garante Chalobah no Como

    Fabregas reforçou suas opções defensivas na semana passada com a importante contratação de Chalobah, levando o jogador de 27 anos para a Itália em um negócio no valor inicial de £30 milhões. Revelado pelas categorias de base do Chelsea, o defensor, que havia sido peça constante na linha de defesa do clube londrino por anos, assinou um contrato de cinco anos com a ambiciosa equipe da Serie A.

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  • Liam Delap ChelseaGetty

    Liam Delap surge como o próximo alvo dos italianos

    A investida no oeste de Londres está longe de acabar, já que Fabregas agora voltou sua atenção para Delap para reforçar suas opções de ataque, de acordo com o talkSPORT. O atacante de 23 anos foi considerado excedente em Stamford Bridge após uma temporada de estreia difícil, na qual teve problemas para balançar as redes com regularidade.

    No entanto, a transferência enfrenta um obstáculo significativo, já que Delap estaria interessado em permanecer na Premier League, apesar da perspectiva de disputar a Champions League com o Como. O Chelsea está pronto para negociar, mas fixou um preço elevado para o jovem atacante, com a diretoria do clube exigindo £40 milhões por Delap neste verão. Essa avaliação representaria um lucro de £10 milhões para o clube londrino, que atualmente está sob pressão para enxugar seu inchado elenco principal antes do prazo de setembro.


  • A concorrência da Premier League surge

    Embora o Como siga esperançoso, o clube enfrenta forte concorrência do Nottingham Forest, que entrou na disputa pelo ex-jogador das categorias de base do Manchester City. A expectativa é de que o Forest seja ativo na reta final da janela, especialmente porque Taiwo Awoniyi está prestes a se juntar ao Coventry City.

    A temporada de estreia do atacante em Stamford Bridge foi marcada por problemas físicos, já que a campanha afetada por lesões o limitou a apenas um gol na Premier League. Apesar dessas dificuldades, ele segue valorizado por causa do potencial que mostrou no Ipswich Town, onde marcou 12 gols durante a primeira temporada do clube de volta à elite.


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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Considerações futuras para o atacante

    O próximo passo de Delap será crucial para suas aspirações internacionais, já que ele já representou a Inglaterra em várias categorias de base. Embora ainda não tenha recebido uma convocação para a seleção principal da Inglaterra, ele segue apto a representar a República da Irlanda por meio de seu pai, Rory Delap.

    Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o Chelsea está conduzindo uma reformulação significativa que também pode fazer com que Nicolas Jackson deixe o clube rumo ao Aston Villa. Enquanto o Chelsea busca equilibrar as contas e enxugar o elenco, a saída de Delap parece inevitável.

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