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Cesc Fabregas ataca o Chelsea de novo! Técnico do Como mira estrela de £ 40 milhões após fechar acordo por Trevoh Chalobah
Fabregas garante Chalobah no Como
Fabregas reforçou suas opções defensivas na semana passada com a importante contratação de Chalobah, levando o jogador de 27 anos para a Itália em um negócio no valor inicial de £30 milhões. Revelado pelas categorias de base do Chelsea, o defensor, que havia sido peça constante na linha de defesa do clube londrino por anos, assinou um contrato de cinco anos com a ambiciosa equipe da Serie A.
- Getty
Liam Delap surge como o próximo alvo dos italianos
A investida no oeste de Londres está longe de acabar, já que Fabregas agora voltou sua atenção para Delap para reforçar suas opções de ataque, de acordo com o talkSPORT. O atacante de 23 anos foi considerado excedente em Stamford Bridge após uma temporada de estreia difícil, na qual teve problemas para balançar as redes com regularidade.
No entanto, a transferência enfrenta um obstáculo significativo, já que Delap estaria interessado em permanecer na Premier League, apesar da perspectiva de disputar a Champions League com o Como. O Chelsea está pronto para negociar, mas fixou um preço elevado para o jovem atacante, com a diretoria do clube exigindo £40 milhões por Delap neste verão. Essa avaliação representaria um lucro de £10 milhões para o clube londrino, que atualmente está sob pressão para enxugar seu inchado elenco principal antes do prazo de setembro.
A concorrência da Premier League surge
Embora o Como siga esperançoso, o clube enfrenta forte concorrência do Nottingham Forest, que entrou na disputa pelo ex-jogador das categorias de base do Manchester City. A expectativa é de que o Forest seja ativo na reta final da janela, especialmente porque Taiwo Awoniyi está prestes a se juntar ao Coventry City.
A temporada de estreia do atacante em Stamford Bridge foi marcada por problemas físicos, já que a campanha afetada por lesões o limitou a apenas um gol na Premier League. Apesar dessas dificuldades, ele segue valorizado por causa do potencial que mostrou no Ipswich Town, onde marcou 12 gols durante a primeira temporada do clube de volta à elite.
- Getty Images
Considerações futuras para o atacante
O próximo passo de Delap será crucial para suas aspirações internacionais, já que ele já representou a Inglaterra em várias categorias de base. Embora ainda não tenha recebido uma convocação para a seleção principal da Inglaterra, ele segue apto a representar a República da Irlanda por meio de seu pai, Rory Delap.
Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o Chelsea está conduzindo uma reformulação significativa que também pode fazer com que Nicolas Jackson deixe o clube rumo ao Aston Villa. Enquanto o Chelsea busca equilibrar as contas e enxugar o elenco, a saída de Delap parece inevitável.
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