Cesc Fàbregas ainda não disse a última palavra! O técnico pretende “elevar o nível” do Como após garantir a classificação para a Liga dos Campeões em uma temporada sensacional na Série A

Após a histórica classificação para a Liga dos Campeões, Fàbregas já está visivelmente ansioso e começou a se preparar para os desafios europeus. Essa ascensão notável na Série A aconteceu de forma surpreendentemente rápida para o Como, especialmente considerando que o clube só conseguiu o acesso à primeira divisão na temporada 2024-2025, encerrando uma dolorosa ausência de 22 anos da divisão de elite.

“Sim, na noite após a partida contra o Cremonese, comemoramos com todo o time e a comissão técnica. Na manhã de segunda-feira, já estávamos de volta ao trabalho, é verdade, porque é a coisa certa a se fazer. Agora todos vão tirar férias, mas há algo importante para eu cuidar. Precisamos elevar o nível, a organização e muitas outras coisas. Isso precisa ser feito imediatamente”, afirmou Fàbregas durante sua entrevista à ComoTV.