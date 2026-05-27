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Cesc Fàbregas ainda não disse a última palavra! O técnico pretende “elevar o nível” do Como após garantir a classificação para a Liga dos Campeões em uma temporada sensacional na Série A
Não há tempo a perder para a elite
Após a histórica classificação para a Liga dos Campeões, Fàbregas já está visivelmente ansioso e começou a se preparar para os desafios europeus. Essa ascensão notável na Série A aconteceu de forma surpreendentemente rápida para o Como, especialmente considerando que o clube só conseguiu o acesso à primeira divisão na temporada 2024-2025, encerrando uma dolorosa ausência de 22 anos da divisão de elite.
“Sim, na noite após a partida contra o Cremonese, comemoramos com todo o time e a comissão técnica. Na manhã de segunda-feira, já estávamos de volta ao trabalho, é verdade, porque é a coisa certa a se fazer. Agora todos vão tirar férias, mas há algo importante para eu cuidar. Precisamos elevar o nível, a organização e muitas outras coisas. Isso precisa ser feito imediatamente”, afirmou Fàbregas durante sua entrevista à ComoTV.
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Celebrações históricas na Lombardia
As ruas de Como se transformaram em um mar de azul e branco enquanto milhares de pessoas comemoravam a conquista histórica do time. O clube garantiu sua vaga na Liga dos Campeões na última rodada com uma vitória por 4 a 1 sobre o Cremonese, terminando em quarto lugar na Série A com 71 pontos — apenas um ponto à frente do AC Milan, quinto colocado. Para um time que até recentemente lutava nas divisões inferiores, essa classificação representa um milagre esportivo orquestrado por Fàbregas.
Falando do ônibus aberto durante a parada da vitória, Fàbregas admitiu que as comemorações haviam deixado seu preço, mas que a alegria da cidade fez tudo valer a pena. “Sim, dormi um pouco. Fui o primeiro a sair para participar da festa. Mas não se preocupem, consegui dormir três ou quatro horas”, disse o técnico.
Construindo uma família do futebol
O Como marca o início da carreira de treinador de Fàbregas após sua aposentadoria no verão de 2023. Depois de assumir totalmente o comando no verão de 2024 e levar o time a um sólido 10º lugar em sua primeira temporada na Série A, o técnico não hesitou em redirecionar os elogios para seu elenco e para a comunidade local. Ele enfatiza que o vínculo entre os jogadores e os torcedores continua sendo o principal catalisador de seu rápido sucesso, descrevendo os torcedores como uma fonte constante de motivação.
“Uma emoção, especialmente para a cidade”, explicou Fàbregas quando questionado sobre a parada. “Na noite após a partida contra o Cremonese, não tivemos a chance de ir comemorar com os torcedores que estavam nos esperando. Acho que hoje é merecido; é uma ocasião especial, única e histórica. Acredito que encerrar a temporada de uma forma tão unida e única é importante. Quanto mais energia houver entre os torcedores e nós, melhor será para alcançar aqueles 2-10-15% necessários para vencer as partidas. Eles são sempre o 12º jogador, incentivando-nos a dar cada vez mais.”
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Visão e execução no Sinigaglia
A transição de meio-campista lendário para técnico de elite foi tranquila para o espanhol, mas ele se manteve humilde em relação à sua influência tática. Ele atribuiu à liderança do clube e à disposição dos jogadores em se adaptar à sua filosofia as principais razões para a rápida ascensão na hierarquia do futebol italiano, observando que o projeto superou muitas expectativas em termos de velocidade.
“Um treinador não é nada sem ideias e sem jogadores que tenham muita vontade e qualidade”, afirmou. “Estou muito ciente disso, de ter encontrado o lugar certo e de ter feito tudo da maneira certa. Com a ideia de fazer o que queríamos fazer, por um caminho que eu não chamaria de fácil... porque fizemos isso muito rapidamente, mas sempre com o desejo de avançar, de querer fazer melhor. Com uma visão.”