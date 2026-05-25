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Cesc Fàbregas afirma que vai ficar no Como após garantir vaga na Liga dos Campeões nesta temporada histórica
Compromisso com o projeto de longo prazo
Ao falar durante as comemorações do clube em um ônibus aberto, após a conquista do quarto lugar na Série A, Fàbregas não hesitou em descartar qualquer especulação sobre seu futuro. Tendo passado de uma carreira lendária como jogador para um papel fundamental no banco do Como, o espanhol revelou que o planejamento para a próxima temporada já está bem adiantado, após discussões de alto nível com a diretoria do clube.
“Futuro? Tivemos uma longa reunião às 14h com o presidente e o diretor”, disse Fàbregas à Sky Sport. “Consolidamos a ideia; a visão já está voltada para a próxima temporada. Estou muito feliz aqui; como vocês sabem, ainda preciso dar mais um ou dois passos, e estou aprendendo muito. Estamos criando uma mentalidade.”
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Reflexões sobre uma ascensão rápida
A rapidez com que o Como subiu na hierarquia do futebol italiano surpreendeu a muitos, incluindo o próprio Fàbregas. A trajetória do clube levou-o das divisões inferiores do futebol italiano às portas da principal competição europeia em um período incrivelmente curto, um feito que o técnico descreve como uma verdadeira “obra-prima”.
“O crescimento deste clube tem sido muito rápido; desde que começamos, já faz dois anos e meio que superamos as expectativas”, disse ele. “Estamos cientes do que somos; temos uma visão clara. Uma obra-prima, mas a partir de hoje começamos a nos preparar para uma temporada difícil e diferente.”
Preparando-se para a elite da Liga dos Campeões
Fàbregas não tem ilusões quanto à magnitude do desafio que aguarda sua equipe na Liga dos Campeões. A transição da competição nacional para enfrentar as melhores equipes da Europa exige uma evolução significativa em termos táticos e físicos, caso o clube pretenda evitar ser dominado no cenário continental.
O espanhol alertou que a competição não dá margem a erros, afirmando: “Temos que ter cuidado. Se você for ao Bernabéu ou ao Camp Nou sem estar preparado, vai levar seis gols. Temos que ter cuidado, elevar o nível e nos preparar bem.”
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Fàbregas se pronuncia sobre os rumores de saída de Paz
Um dos principais objetivos para o verão será manter os jogadores-chave que tornaram possível esta temporada histórica. Nico Paz, que tem se destacado sob a orientação de Fábregas, continua sendo uma prioridade para o clube, que busca manter o ritmo ascendente rumo ao próximo ano.
“Um jogador muito importante para o nosso crescimento. Nós crescemos com ele, e ele cresceu conosco”, disse Fàbregas sobre Paz. “Somos um time importante; vamos ver o que acontece, mas nossa vontade é que ele fique conosco.” Esse desejo de manter seus melhores jovens talentos sugere que o Como está determinado a ser mais do que apenas um coadjuvante na Europa na próxima temporada.
Há alguns dias, Fabregas desmentiu categoricamente os rumores que ligavam Paz a uma transferência para o Inter, esclarecendo a situação contratual atual e o futuro do meio-campista. Fabregas enfatizou que Paz continua sendo 50% jogador do clube, observando que o Real Madrid é o único clube com o direito de se pronunciar sobre seu futuro.
Ele abordou diretamente as especulações, afirmando que Zanetti não trabalha nem para o Real Madrid nem para o Como, insistindo que os limites sejam respeitados. Por fim, Fabregas deixou claro que uma coisa é certa: “Paz não jogará pelo Inter, pois ele retornará ao Real Madrid ou continuará jogando pelo Como na próxima temporada.”