Um dos principais objetivos para o verão será manter os jogadores-chave que tornaram possível esta temporada histórica. Nico Paz, que tem se destacado sob a orientação de Fábregas, continua sendo uma prioridade para o clube, que busca manter o ritmo ascendente rumo ao próximo ano.

“Um jogador muito importante para o nosso crescimento. Nós crescemos com ele, e ele cresceu conosco”, disse Fàbregas sobre Paz. “Somos um time importante; vamos ver o que acontece, mas nossa vontade é que ele fique conosco.” Esse desejo de manter seus melhores jovens talentos sugere que o Como está determinado a ser mais do que apenas um coadjuvante na Europa na próxima temporada.

Há alguns dias, Fabregas desmentiu categoricamente os rumores que ligavam Paz a uma transferência para o Inter, esclarecendo a situação contratual atual e o futuro do meio-campista. Fabregas enfatizou que Paz continua sendo 50% jogador do clube, observando que o Real Madrid é o único clube com o direito de se pronunciar sobre seu futuro.

Ele abordou diretamente as especulações, afirmando que Zanetti não trabalha nem para o Real Madrid nem para o Como, insistindo que os limites sejam respeitados. Por fim, Fabregas deixou claro que uma coisa é certa: “Paz não jogará pelo Inter, pois ele retornará ao Real Madrid ou continuará jogando pelo Como na próxima temporada.”