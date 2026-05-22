César Azpilicueta anuncia a aposentadoria; o ex-capitão do Chelsea faz uma despedida emocionante antes de iniciar um “novo capítulo”

Em sua mensagem de despedida, Azpilicueta escreveu: “Querido futebol, hoje quero compartilhar com vocês que esta temporada será a minha última como jogador de futebol profissional. Depois de tantos anos vivendo meu sonho, sinto que chegou a hora de abrir um novo capítulo na minha vida.

Para ser sincero, embora eu já estivesse preparado para este momento, foi difícil escrever esta carta. Após 20 temporadas, tantas pessoas desempenharam um papel importante na minha carreira.”

O zagueiro também agradeceu aos clubes e às pessoas que marcaram sua trajetória no futebol. Azpilicueta acrescentou: “Aos meus companheiros de equipe, treinadores e a todos os membros da equipe de todos os clubes dos quais tive a sorte de fazer parte, obrigado por me ajudarem a crescer a cada dia, tanto como pessoa quanto como jogador.”

"Vestir as camisas do CA Osasuna, do Olympique de Marselha, do Chelsea FC, do Atlético de Madrid e do Sevilla FC, e representar meu país nos maiores palcos, foi um verdadeiro privilégio. Cada momento significou muito para mim."



