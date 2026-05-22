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César Azpilicueta anuncia a aposentadoria; o ex-capitão do Chelsea faz uma despedida emocionante antes de iniciar um “novo capítulo”
Azpilicueta confirma a emocionante decisão de se aposentar
O ex-capitão do Chelsea confirmou a notícia em uma declaração emocionante nas redes sociais, admitindo que teve dificuldade em expressar seus sentimentos em palavras, apesar de já estar se preparando para esse momento há algum tempo. Azpilicueta teve uma carreira de destaque na Europa, tendo defendido Osasuna, Marselha, Chelsea, Atlético de Madrid e Sevilha.
Ele também disputou 45 partidas pela seleção espanhola e participou de vários torneios internacionais de grande importância. Tornou-se um dos jogadores mais condecorados da era moderna do Chelsea após se transferir do Marselha para o clube em 2012. Durante seus 11 anos em Stamford Bridge, disputou 508 partidas e conquistou todos os principais troféus possíveis.
Azpilicueta reflete sobre uma carreira de 20 temporadas
Em sua mensagem de despedida, Azpilicueta escreveu: “Querido futebol, hoje quero compartilhar com vocês que esta temporada será a minha última como jogador de futebol profissional. Depois de tantos anos vivendo meu sonho, sinto que chegou a hora de abrir um novo capítulo na minha vida.
Para ser sincero, embora eu já estivesse preparado para este momento, foi difícil escrever esta carta. Após 20 temporadas, tantas pessoas desempenharam um papel importante na minha carreira.”
O zagueiro também agradeceu aos clubes e às pessoas que marcaram sua trajetória no futebol. Azpilicueta acrescentou: “Aos meus companheiros de equipe, treinadores e a todos os membros da equipe de todos os clubes dos quais tive a sorte de fazer parte, obrigado por me ajudarem a crescer a cada dia, tanto como pessoa quanto como jogador.”
"Vestir as camisas do CA Osasuna, do Olympique de Marselha, do Chelsea FC, do Atlético de Madrid e do Sevilla FC, e representar meu país nos maiores palcos, foi um verdadeiro privilégio. Cada momento significou muito para mim."
O legado no Chelsea consolida o lugar de Azpilicueta entre os grandes nomes do clube
Embora Azpilicueta tenha jogado por vários clubes de renome, seu maior sucesso aconteceu no Chelsea. Carinhosamente conhecido como “Dave” pelos torcedores, ele se tornou uma figura fundamental durante um dos períodos de maior sucesso do clube. Entre seus títulos estão a Liga dos Campeões, dois títulos da Premier League, duas Ligas Europa, a Supercopa da UEFA, a FA Cup, a Copa da Liga e o Mundial de Clubes. Ele também foi o capitão do Chelsea na conquista da Liga dos Campeões em 2021. Azpilicueta conquistou respeito generalizado por sua consistência, versatilidade e liderança. Ao longo de sua carreira, ele evoluiu de um lateral-direito enérgico para um zagueiro central confiável e um líder influente no vestiário.
- AFP
As homenagens continuam enquanto Azpilicueta inicia um novo capítulo
Azpilicueta se despede agora do futebol profissional com a reputação de ser um dos defensores mais confiáveis de sua geração. Homenagens de torcedores e ex-companheiros de equipe já começaram a surgir após o anúncio.