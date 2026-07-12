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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Certamente ele estará a salvo de um destino amargo! Jude Bellingham é a homenagem da Inglaterra a um herói alemão da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
J. Bellingham

Ainda controverso antes da Copa do Mundo, Jude Bellingham é agora o fator X da Inglaterra. Isso nos faz lembrar uma lenda do meio-campo alemão.

A trajetória da Alemanha até a final da Copa do Mundo de 2002? Todos nos lembramos: na defesa, muito Oliver Kahn; no ataque, muito Michael Ballack. Já na fase de grupos, ele carregou a seleção alemã com suas importantes assistências contra a Irlanda (1 a 1) e Camarões (2 a 0); na fase decisiva, Ballack foi o fator X em campo, assim como Kahn entre os postes. Nas quartas de final contra os EUA, o meio-campista, então com 25 anos, marcou o gol da vitória por 1 a 0, assim como fez na semifinal contra a Coreia do Sul.

A influência de Jude Bellingham no jogo da Inglaterra está se desenvolvendo, 24 anos depois, na América do Norte, na mesma direção. Um tipo de jogador semelhante a Ballack, Bellingham já havia sido decisivo nas oitavas de final contra o México (3 a 2) com uma qualidade marcante que lhe é própria: a sede por gols importantes. Após os dois gols contra os mexicanos, o jogador do Real Madrid marcou mais um na partida emocionante das quartas de final contra a Noruega (2 a 1 na prorrogação). Sim, já dá para dizer: Bellingham é, na Copa do Mundo de 2026, a homenagem da Inglaterra a Michael Ballack.

  • O que dá alívio na ilha: Bellingham, de qualquer forma, não terá o mesmo destino que Ballack em 2002. O lendário número 13 da Alemanha havia recebido um cartão amarelo pouco antes de marcar seu gol de ouro na semifinal e, como se sabe, ficou de fora da final — perdida por 0 a 2 para o Brasil — devido à suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Muitos por aqui ficaram irritados após a final, achando que, com Ballack em campo, seria perfeitamente possível ter derrotado a então praticamente imbatível Seleção.

    Bellingham não precisará mais cumprir nenhuma suspensão por cartão amarelo nesta Copa do Mundo, isso é certo. Ele corria o risco de ficar suspenso para a semifinal caso tivesse recebido um cartão amarelo contra a Noruega. Mas, como isso não aconteceu e os cartões amarelos são zerados após as quartas de final, Bellingham não perderá mais nenhuma partida por suspensão. E, na melhor das hipóteses, ele quer levar os Three Lions ao tão esperado segundo título da Copa do Mundo, o primeiro desde 1966.

    Nas quartas de final, na escaldante Miami, o ex-jogador do Dortmund foi o fator decisivo para a vitória. “Pura classe mundial”, elogiou seu ex-companheiro no BVB, Mats Hummels, agora comentarista da MagentaTV, ao se referir ao gol de empate de Bellingham no sábado. Com um drible excepcional, o astro do Real Madrid colocou-se em posição de finalização na área norueguesa nos acréscimos do primeiro tempo e não deu chances ao goleiro Örjan Nyland com um chute de esquerda.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jude Bellingham não era, a princípio, indispensável para a Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel

    “Ele carregou a Inglaterra”, afirmou o ex-jogador da seleção inglesa Gary Neville, da Sky Sports, já após as oitavas de final contra o México. “Ele e Harry Kane têm sido incríveis nessas partidas até agora, mas Bellingham está em outro nível. Não consigo elogiá-lo o suficiente.”

    Bellingham e Kane foram as figuras absolutamente decisivas da seleção inglesa no caminho para as semifinais. Recentemente, porém, Bellingham fez ainda mais a diferença. Foi o que aconteceu com seu gol da vitória por 2 a 1 contra a Noruega, marcado no início da prorrogação. Rápido na reação, ele foi o primeiro a chegar na bola após o erro de Nyland e finalizou com frieza, desta vez com o pé direito, seu pé dominante. Isso também lembra Ballack: Bellingham marca ora de cabeça, ora com o pé esquerdo, ora com o direito. Na finalização, ele é tão versátil quanto o ex-capitão da seleção alemã.

    Atualmente, o jogador de 23 anos soma seis gols em torneios e há muito se tornou absolutamente indispensável para a Inglaterra. O fato de isso não ter sido nada garantido antes da Copa do Mundo parece, agora, algo bem distante. Mas foi assim mesmo: a relação entre o técnico Thomas Tuchel e Bellingham nem sempre foi um mar de rosas. Por exemplo, o técnico criticou o jogador do Real Madrid de forma que ganhou as manchetes ainda no verão passado, quando Bellingham chamou a atenção por uma reação furiosa após uma derrota por 1 a 3 em um amistoso contra o Senegal.

    Essa intensidade pode ser positiva, mas deve “estar voltada para o adversário e para o nosso objetivo, e não deve servir para intimidar os companheiros de equipe ou para ser agressivo demais com eles ou com os árbitros”, observou Tuchel na talkSPORT. Pouco tempo depois, Bellingham passou por uma cirurgia no ombro e, por isso, ficou de fora dos jogos da seleção em setembro de 2025.

    Quando Tuchel não convocou uma de suas superestrelas para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em outubro, ele justificou a decisão pela falta de ritmo de jogo devido à cirurgia no ombro. No entanto, foi bastante notável que Tuchel tenha elogiado o clima em toda a equipe e, explicitamente, no banco de reservas durante as partidas de setembro, nas quais Bellingham estava ausente. E que ele tenha afirmado que, mesmo estando totalmente em forma, o jogador talvez não tivesse sido convocado: “A justificativa teria sido outra, mas possivelmente a decisão teria sido a mesma”, disse Tuchel.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo de 2026: Tuchel critica sua equipe após a vitória difícil contra a Noruega — mas não deixa que se questione a mentalidade do time

    Embora a imprensa inglesa tivesse criticado duramente a decisão de Tuchel de deixar Bellingham de fora, um mês depois o técnico alemão foi elogiado por ter conseguido motivar o meia com sucesso. Em novembro de 2025, Bellingham estava de volta ao time e teve um desempenho convincente na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, após entrar como reserva. “Tuchel conseguiu o que queria. Seja por meio de um jogo de poder, puxando os cordões nos bastidores ou simplesmente estimulando Jude Bellingham”, escreveu o Guardian.

    No entanto, por muito tempo ficou em aberto se Bellingham seria mesmo titular na Copa do Mundo. Com Morgan Rogers, do Aston Villa, surgiu um concorrente de alto nível que se impôs de forma duradoura, e que Tuchel, por vezes, considerava mais adequado para a posição de dez do ponto de vista tático. Além disso, Bellingham passou por uma temporada bastante difícil e, por vezes, marcada por lesões no Real Madrid.

    No entanto, Tuchel acabou decidindo apostar totalmente em Bellingham. De acordo com uma reportagem do “The Telegraph”, um fator decisivo foi o seguinte: em maio, Tuchel teria viajado a Madri para uma conversa detalhada, na qual todos os pequenos problemas foram esclarecidos e Bellingham conseguiu convencer seu técnico a lhe dar um papel importante na Copa do Mundo.

    O jogador, que já disputou 54 partidas pela seleção, agora desempenha esse papel com brilhantismo. E também se beneficia de um detalhe que Tuchel definiu para sua função em campo. Pois Bellingham tem, nesta Copa do Mundo, muito mais participações no terço ofensivo do que nos dois grandes torneios anteriores. Tuchel lhe dá a liberdade necessária para seguir seus instintos perto do gol — e Bellingham retribui com jogadas como as de seus dois gols contra a Noruega.

    Para finalizar, mais um paralelo com 2002: Ballack e companhia também nem sempre brilharam, mas foram avançando de fase em fase. O caminho da Inglaterra até a semifinal foi igualmente difícil e, contra os fortes noruegueses, os Three Lions tiveram, em alguns momentos, grandes dificuldades. “Nós mesmos complicamos muito a nossa vida hoje”, criticou Tuchel após 120 minutos exaustivos. “O resultado é fantástico, estamos entre os quatro finalistas, isso é maravilhoso. Mas não estou satisfeito com o desempenho.”

    Palavras claras. No entanto, quando questionado sobre a mentalidade de sua equipe, Tuchel não quis deixar margem para dúvidas: “Como você pode falar de mentalidade depois desse jogo? Isso foi pura mentalidade”, afirmou o técnico, defendendo sua equipe que lutou com dedicação. E, ao fazer isso, ele provavelmente tinha Jude Bellingham em mente, acima de tudo.


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