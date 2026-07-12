Certamente ele estará a salvo de um destino amargo! Jude Bellingham é a homenagem da Inglaterra a um herói alemão da Copa do Mundo

“Ele carregou a Inglaterra”, afirmou o ex-jogador da seleção inglesa Gary Neville, da Sky Sports, já após as oitavas de final contra o México. “Ele e Harry Kane têm sido incríveis nessas partidas até agora, mas Bellingham está em outro nível. Não consigo elogiá-lo o suficiente.”

Bellingham e Kane foram as figuras absolutamente decisivas da seleção inglesa no caminho para as semifinais. Recentemente, porém, Bellingham fez ainda mais a diferença. Foi o que aconteceu com seu gol da vitória por 2 a 1 contra a Noruega, marcado no início da prorrogação. Rápido na reação, ele foi o primeiro a chegar na bola após o erro de Nyland e finalizou com frieza, desta vez com o pé direito, seu pé dominante. Isso também lembra Ballack: Bellingham marca ora de cabeça, ora com o pé esquerdo, ora com o direito. Na finalização, ele é tão versátil quanto o ex-capitão da seleção alemã.

Atualmente, o jogador de 23 anos soma seis gols em torneios e há muito se tornou absolutamente indispensável para a Inglaterra. O fato de isso não ter sido nada garantido antes da Copa do Mundo parece, agora, algo bem distante. Mas foi assim mesmo: a relação entre o técnico Thomas Tuchel e Bellingham nem sempre foi um mar de rosas. Por exemplo, o técnico criticou o jogador do Real Madrid de forma que ganhou as manchetes ainda no verão passado, quando Bellingham chamou a atenção por uma reação furiosa após uma derrota por 1 a 3 em um amistoso contra o Senegal.

Essa intensidade pode ser positiva, mas deve “estar voltada para o adversário e para o nosso objetivo, e não deve servir para intimidar os companheiros de equipe ou para ser agressivo demais com eles ou com os árbitros”, observou Tuchel na talkSPORT. Pouco tempo depois, Bellingham passou por uma cirurgia no ombro e, por isso, ficou de fora dos jogos da seleção em setembro de 2025.

Quando Tuchel não convocou uma de suas superestrelas para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em outubro, ele justificou a decisão pela falta de ritmo de jogo devido à cirurgia no ombro. No entanto, foi bastante notável que Tuchel tenha elogiado o clima em toda a equipe e, explicitamente, no banco de reservas durante as partidas de setembro, nas quais Bellingham estava ausente. E que ele tenha afirmado que, mesmo estando totalmente em forma, o jogador talvez não tivesse sido convocado: “A justificativa teria sido outra, mas possivelmente a decisão teria sido a mesma”, disse Tuchel.