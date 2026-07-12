Certamente ele estará a salvo de um destino amargo! Jude Bellingham é a homenagem da Inglaterra a um herói alemão da Copa do Mundo

Embora a imprensa inglesa tivesse criticado duramente a decisão de Tuchel de deixar Bellingham de fora, um mês depois o técnico alemão foi elogiado por ter conseguido motivar o meia com sucesso. Em novembro de 2025, Bellingham estava de volta ao time e teve um desempenho convincente na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, após entrar como reserva. “Tuchel conseguiu o que queria. Seja por meio de um jogo de poder, puxando os cordões nos bastidores ou simplesmente estimulando Jude Bellingham”, escreveu o Guardian.
No entanto, por muito tempo ficou em aberto se Bellingham seria mesmo titular na Copa do Mundo. Com Morgan Rogers, do Aston Villa, surgiu um concorrente de alto nível que se impôs de forma duradoura, e que Tuchel, por vezes, considerava mais adequado para a posição de dez do ponto de vista tático. Além disso, Bellingham passou por uma temporada bastante difícil e, por vezes, marcada por lesões no Real Madrid.
No entanto, Tuchel acabou decidindo apostar totalmente em Bellingham. De acordo com uma reportagem do “The Telegraph”, um fator decisivo foi o seguinte: em maio, Tuchel teria viajado a Madri para uma conversa detalhada, na qual todos os pequenos problemas foram esclarecidos e Bellingham conseguiu convencer seu técnico a lhe dar um papel importante na Copa do Mundo.
O jogador, que já disputou 54 partidas pela seleção, agora desempenha esse papel com brilhantismo. E também se beneficia de um detalhe que Tuchel definiu para sua função em campo. Pois Bellingham tem, nesta Copa do Mundo, muito mais participações no terço ofensivo do que nos dois grandes torneios anteriores. Tuchel lhe dá a liberdade necessária para seguir seus instintos perto do gol — e Bellingham retribui com jogadas como as de seus dois gols contra a Noruega.
Para finalizar, mais um paralelo com 2002: Ballack e companhia também nem sempre brilharam, mas foram avançando de fase em fase. O caminho da Inglaterra até a semifinal foi igualmente difícil e, contra os fortes noruegueses, os Three Lions tiveram, em alguns momentos, grandes dificuldades. “Nós mesmos complicamos muito a nossa vida hoje”, criticou Tuchel após 120 minutos exaustivos. “O resultado é fantástico, estamos entre os quatro finalistas, isso é maravilhoso. Mas não estou satisfeito com o desempenho.”
Palavras claras. No entanto, quando questionado sobre a mentalidade de sua equipe, Tuchel não quis deixar margem para dúvidas: “Como você pode falar de mentalidade depois desse jogo? Isso foi pura mentalidade”, afirmou o técnico, defendendo sua equipe que lutou com dedicação. E, ao fazer isso, ele provavelmente tinha Jude Bellingham em mente, acima de tudo.