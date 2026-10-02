Falando no podcast Stick to Football, o renomado advogado esportivo Paul Gilroy KC abordou as implicações legais para o elenco do City. Ao ser questionado pela lenda do Arsenal Ian Wright se jogadores que não sabiam das atividades nos bastidores da diretoria teriam argumentos para sair, Gilroy deu uma avaliação dura sobre os direitos trabalhistas.

"Definitivamente, sim, boa pergunta essa, sob a perspectiva dos jogadores", explicou Gilroy. "Todo contrato de trabalho, seja de um jogador de futebol ou de alguém que trabalha em uma loja, tem uma cláusula implícita. Em outras palavras, ela não está escrita. E a cláusula implícita de que estamos falando aqui é a cláusula de confiança mútua.

"Então, se eu trabalho para você, eu e você precisamos ter confiança mútua suficiente para permitir que essa relação funcione. Se você não confia em mim, ou eu não confio em você, ou se você me chama de mentiroso e ladrão na terça-feira, eu não posso trabalhar para você na quarta-feira: confiança mútua.

"Agora, um jogador poderia dizer: 'Você violou a cláusula implícita de confiança mútua. Você é meu empregador, agiu em violação dessa cláusula, e isso me dá o direito de dizer que estou rescindindo meu contrato e indo embora'."