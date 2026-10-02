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'Certamente é uma possibilidade' - Erling Haaland e estrelas do Manchester City podem sair DE GRAÇA, enquanto especialista jurídico explica como jogadores podem rescindir contratos após veredito de culpa
Veredicto de culpa gera temores sobre contrato
O recente veredicto de culpa do Manchester City em sua disputa financeira de grande repercussão com a Premier League desencadeou intensa especulação sobre o futuro de seu elenco de elite. Uma comissão independente considerou o gigante do Etihad culpado em 114 das 115 acusações, citando várias infrações, incluindo o acordo de contratos "fictícios" com parceiros comerciais entre 2009 e 2018.
As consequências dessa decisão histórica lançaram imediatamente dúvidas sobre os compromissos de longo prazo de jogadores importantes. Com o clube mantendo atualmente sua inocência e se preparando para apresentar um recurso, a incerteza abriu caminho para cenários sem precedentes. Mais notavelmente, importantes vozes do meio jurídico estão debatendo se estrelas como Haaland poderiam explorar a legislação trabalhista para garantir uma saída abrupta e sem custos do Etihad Stadium.
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Manchester City pode sofrer um êxodo de jogadores?
Falando no podcast Stick to Football, o renomado advogado esportivo Paul Gilroy KC abordou as implicações legais para o elenco do City. Ao ser questionado pela lenda do Arsenal Ian Wright se jogadores que não sabiam das atividades nos bastidores da diretoria teriam argumentos para sair, Gilroy deu uma avaliação dura sobre os direitos trabalhistas.
"Definitivamente, sim, boa pergunta essa, sob a perspectiva dos jogadores", explicou Gilroy. "Todo contrato de trabalho, seja de um jogador de futebol ou de alguém que trabalha em uma loja, tem uma cláusula implícita. Em outras palavras, ela não está escrita. E a cláusula implícita de que estamos falando aqui é a cláusula de confiança mútua.
"Então, se eu trabalho para você, eu e você precisamos ter confiança mútua suficiente para permitir que essa relação funcione. Se você não confia em mim, ou eu não confio em você, ou se você me chama de mentiroso e ladrão na terça-feira, eu não posso trabalhar para você na quarta-feira: confiança mútua.
"Agora, um jogador poderia dizer: 'Você violou a cláusula implícita de confiança mútua. Você é meu empregador, agiu em violação dessa cláusula, e isso me dá o direito de dizer que estou rescindindo meu contrato e indo embora'."
Clubes rivais em alerta máximo
A possibilidade de contratar talento de classe mundial sem pagar taxas de transferência extorsivas naturalmente gerou reações bem-humoradas, mas reveladoras, dos apresentadores do podcast. Jamie Carragher perguntou, em tom provocativo, se o Liverpool poderia contratar Haaland de graça na próxima semana, ao que Gilroy respondeu simplesmente: "Sim, por que não?"
Wright também entrou nas hipóteses e brincou que o artilheiro norueguês poderia preferir uma transferência para o norte de Londres. "Ele pode querer vir para o Arsenal, só por causa dos amigos que tem lá", brincou Wright. Embora tenha sido dito em tom de piada, a troca destaca a mudança monumental no mercado de transferências que ocorreria se os jogadores do City fossem legalmente autorizados a rescindir seus contratos.
- AFP
Um recurso iminente e a espera
Agora, todas as atenções estão voltadas para o recurso iminente do City contra as conclusões da comissão independente. O clube tem prazo até sexta-feira para contestar formalmente o veredito de culpa, e o desfecho dessa batalha judicial acabará determinando a gravidade de qualquer sanção esportiva.
Para Enzo Maresca e seu elenco, o foco imediato precisa seguir em suas obrigações dentro de campo em meio a uma tempestade sem precedentes fora dele. No entanto, até que uma resolução final seja alcançada, a sombra de possíveis rescisões contratuais continuará pairando de forma intensa sobre o lado azul de Manchester.
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