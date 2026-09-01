Dinheiro raramente foi um problema para os coproprietários de primeira linha no Racecourse Ground desde que concluíram uma impressionante aquisição em 2021. Houve uma ascensão meteórica, com três promoções consecutivas tirando o Wrexham da National League e levando-o à Championship, com viagens regulares a Las Vegas sendo aproveitadas ao longo do caminho.

O plano é preparar outra festa de promoção na Cidade do Pecado, com o foco coletivo agora voltado para a Premier League. Vardy seria uma presença animada nessas celebrações caso sua contratação fosse garantida e o salto para o mais alto nível se concretizasse.

O veterano de 39 anos, que saboreou a glória do título da Premier League com o Leicester em 2016 e somou 26 partidas pela seleção inglesa, está sem clube desde que encerrou sua passagem de 12 meses pela Itália, que terminou com o rebaixamento da equipe na Serie A.

Não é a primeira vez que uma transferência de Vardy para o Wrexham é cogitada, com Reynolds e Mac sempre no mercado em busca de reforços que ajudem a trazer resultados em campo e impulsionar um crescimento comercial ainda maior fora dele. Mais uma estrela para sua premiada série documental seria muito bem-vinda, especialmente alguém comprovadamente goleador.