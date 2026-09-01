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‘Certamente é Hollywood’: Ryan Reynolds, Rob Mac e Wrexham são incentivados a fazer de Jamie Vardy a próxima estrela de seu documentário, mas recebem o aviso de que a lenda do Leicester não sairá barato
Campeão da Premier League, Vardy está sem clube
Dinheiro raramente foi um problema para os coproprietários de primeira linha no Racecourse Ground desde que concluíram uma impressionante aquisição em 2021. Houve uma ascensão meteórica, com três promoções consecutivas tirando o Wrexham da National League e levando-o à Championship, com viagens regulares a Las Vegas sendo aproveitadas ao longo do caminho.
O plano é preparar outra festa de promoção na Cidade do Pecado, com o foco coletivo agora voltado para a Premier League. Vardy seria uma presença animada nessas celebrações caso sua contratação fosse garantida e o salto para o mais alto nível se concretizasse.
O veterano de 39 anos, que saboreou a glória do título da Premier League com o Leicester em 2016 e somou 26 partidas pela seleção inglesa, está sem clube desde que encerrou sua passagem de 12 meses pela Itália, que terminou com o rebaixamento da equipe na Serie A.
Não é a primeira vez que uma transferência de Vardy para o Wrexham é cogitada, com Reynolds e Mac sempre no mercado em busca de reforços que ajudem a trazer resultados em campo e impulsionar um crescimento comercial ainda maior fora dele. Mais uma estrela para sua premiada série documental seria muito bem-vinda, especialmente alguém comprovadamente goleador.
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Bem-vindo a Wrexham: os Red Dragons devem contratar Vardy?
Questionado sobre a especulação de Vardy no Wrexham, o ex-zagueiro do Leicester Huth, falando em parceria com a Football Betting, que tem tudo coberto em 2026-27, disse à GOAL: “Ele certamente é Hollywood.
“Quero dizer, vale a pena arriscar se você é o Wrexham? Claro, sim. Por que não? Provavelmente não começaria todos os jogos nem completaria 90 minutos tantas vezes. Mas acho que, como um coringa, para tê-lo saindo do banco por 10, 15, 20 minutos, seja lá o que isso for, por que não?
“O Wrexham obviamente também tem os recursos, porque não vai ser barato, não acho que vá. Mas, sim, é surpreendente como está demorando tanto para contratá-lo, porque ele obviamente jogou no ano passado. Ele tem mostrado o quanto de trabalho físico vem fazendo. Um pouco surpreso que ninguém tenha meio que arriscado um pouco mais cedo.
“O Wrexham pode acabar não acontecendo, ou pode haver outro clube na última hora. O Leicester ainda poderia precisar de um bom camisa 9! Então, sim, fazer o quê. Estou surpreso que outro clube não o tenha contratado muito mais rápido.”
O canal de YouTube de Vardy agora transmite jogos da Bundesliga
Enquanto espera que uma proposta atraente seja feita para levá-lo de volta ao vestiário e ao campo, Vardy tem se mantido ocupado com outros projetos. Ele está em processo de criar seu próprio canal no YouTube.
Essa plataforma, em um movimento que poucos poderiam prever, se tornou uma casa de transmissão para a ação das noites de sexta-feira da Bundesliga. Huth não se surpreende ao ver uma personalidade tão marcante criando sua própria marca, mas não vai correr para acompanhar a ação de seu país natal tão cedo.
O ex-internacional da Alemanha acrescentou sobre os projetos de Vardy nas redes sociais: “Quero dizer, esse é o mundo em que vivemos hoje em dia, não é? Não consigo pensar em nada pior do que assistir alguém assistindo a um jogo de futebol, para ser totalmente honesto. Eu preferiria assistir sozinho, em paz. Mas é isso, esse é o jeito do mundo, não é?”
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Jogos do Wrexham em 2026-27: desafiadora viagem ao Millwall é a próxima parada
Enquanto comanda seus próprios programas, ainda existe a chance de Vardy em breve ganhar destaque na produção do Wrexham que permitiu ao clube, graças a Reynolds e Mac, abrir uma janela para o mundo.
Phil Parkinson precisa encontrar mais poder de fogo, ao lado de nomes como Kieffer Moore e Josh Windass, já que o Wrexham, que fará uma viagem para enfrentar o Millwall na quarta-feira, somou apenas dois pontos em três jogos da Championship nesta temporada.
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