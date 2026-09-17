CEO do Monaco, Thiago Scuro, confirma que a estrela da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, está de saída em janeiro após transferência no verão

A decisão de colocar Balogun no mercado não é apenas tática, mas uma necessidade financeira para o clube do Principado. O Monaco havia feito promessas financeiras específicas à DNCG, órgão de controle financeiro do futebol francês, em relação à venda de jogadores para equilibrar suas contas. O fracasso em negociar o atacante americano de 25 anos durante o verão deixou o clube em uma posição delicada, forçando sua mão antes da janela de inverno.

Em entrevista ao RMC Sport no popular programa Rothen S’enflamme, Scuro detalhou a estratégia do clube para a janela do meio da temporada com uma honestidade revigorante. "O plano original é encontrar uma solução para Balogun. Se conseguirmos isso, dará ao Monaco a oportunidade de manter Lamine [Camara] e [Aleksandr] Golovin até o fim da temporada. Esse é o plano ideal, mas não podemos controlar as decisões nem o que vai acontecer no inverno", explicou.