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CEO do Monaco, Thiago Scuro, confirma que a estrela da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, está de saída em janeiro após transferência no verão
Pressão financeira e a determinação da DNCG
A decisão de colocar Balogun no mercado não é apenas tática, mas uma necessidade financeira para o clube do Principado. O Monaco havia feito promessas financeiras específicas à DNCG, órgão de controle financeiro do futebol francês, em relação à venda de jogadores para equilibrar suas contas. O fracasso em negociar o atacante americano de 25 anos durante o verão deixou o clube em uma posição delicada, forçando sua mão antes da janela de inverno.
Em entrevista ao RMC Sport no popular programa Rothen S’enflamme, Scuro detalhou a estratégia do clube para a janela do meio da temporada com uma honestidade revigorante. "O plano original é encontrar uma solução para Balogun. Se conseguirmos isso, dará ao Monaco a oportunidade de manter Lamine [Camara] e [Aleksandr] Golovin até o fim da temporada. Esse é o plano ideal, mas não podemos controlar as decisões nem o que vai acontecer no inverno", explicou.
- AFP
O drama fracassado do Everton no último dia da janela de transferências
A situação atual de Balogun é resultado direto de um dramático e, no fim das contas, malsucedido último dia da janela de transferências em agosto. O atacante esteve notavelmente perto de retornar à Inglaterra, tendo viajado a Liverpool para realizar exames médicos com o Everton. No entanto, o acordo desmoronou nas horas finais da janela, criando um efeito dominó que atrapalhou toda a estratégia de transferências do Monaco. Segundo Scuro, o internacional dos Estados Unidos se sentiu "desconfortável" em seguir com a transferência depois que a equipe médica do Everton levantou preocupações em relação aos seus níveis de condicionamento físico.
"Tínhamos um acordo com Balogun. O que aconteceu com ele muda um pouco nossos planos para este inverno. Mas esse era o plano original: encontrar uma solução para Balogun. Depois disso, não temos controle sobre todas as decisões (que virão) neste inverno", revelou Scuro.
Desequilíbrio no elenco e falhas no recrutamento
Além das implicações financeiras, a presença de Balogun criou um grande problema esportivo para a comissão técnica. O fracasso do clube em vender o atacante fez com que não conseguisse reinvestir em outras áreas do campo, levando ao que Filipe Luís descreveu como um claro déficit tático. O treinador apontou para um desequilíbrio no elenco, observando que o time está sobrecarregado de centroavantes, enquanto carece de jogadores de lado com características naturais.
Scuro não escondeu sua decepção com a forma como a janela de verão foi administrada, admitindo que o clube não conseguiu executar sua visão. "Não estou feliz com tudo o que fizemos durante o verão e não foi possível executar nosso plano 100%. Para ser honesto, não, não estou satisfeito com a nossa janela de transferências de verão. Se tivéssemos tido tempos diferentes para negociar as saídas de jogadores, talvez tivéssemos tido um pouco mais de tempo para contratar outros", admitiu o CEO.
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Correções de janeiro e perspectivas futuras
Com a janela de janeiro se aproximando rapidamente, o Monaco agora está focado em fazer as "correções" mencionadas por Scuro para corrigir os erros do verão. A prioridade segue sendo encontrar um destino em definitivo para Balogun, que tem tido dificuldades para reproduzir a forma prolífica que mostrou durante seu período por empréstimo no Reims desde que chegou ao Monaco vindo do Arsenal. Uma transferência no inverno representaria um recomeço para o jogador, que precisa de minutos regularmente para manter seu status na seleção dos Estados Unidos, e permitiria ao Monaco finalmente buscar o ponta-direita e o volante que claramente lhe faltam.
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