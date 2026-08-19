CEO do Everton confirma contato com Jack Grealish enquanto futuro no Manchester City segue incerto

Kinnear gerou novas especulações sobre um possível retorno de Grealish ao admitir que o Everton manteve sua relação com o jogador de 30 anos. Grealish passou a temporada 2025-26 emprestado no Goodison Park, onde parecia ter reencontrado sua forma antes de uma lesão significativa interromper seu progresso. Apesar de ter retornado ao City para a nova temporada, o vínculo entre o jogador e o clube de Merseyside segue notavelmente forte após sua decisão de realizar seu programa de recuperação nas instalações do Everton, em vez de voltar imediatamente a Eastlands.

"Jack é um jogador com quem continuamos em contato", disse Kinnear à BBC Radio Merseyside. "Não era segredo que ele decidiu fazer sua reabilitação aqui pelo restante da última temporada quando não precisava fazer isso. É um jogador que se apaixonou pelo tom certo de azul, mas, no fim das contas, neste momento ele é jogador do Manchester City e precisamos respeitar isso. O mais importante é que ele está de volta. Ele teve uma lesão muito séria, trabalhou muito duro para se recuperar disso."