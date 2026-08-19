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CEO do Everton confirma contato com Jack Grealish enquanto futuro no Manchester City segue incerto
Kinnear confirma diálogo em andamento com Grealish
Kinnear gerou novas especulações sobre um possível retorno de Grealish ao admitir que o Everton manteve sua relação com o jogador de 30 anos. Grealish passou a temporada 2025-26 emprestado no Goodison Park, onde parecia ter reencontrado sua forma antes de uma lesão significativa interromper seu progresso. Apesar de ter retornado ao City para a nova temporada, o vínculo entre o jogador e o clube de Merseyside segue notavelmente forte após sua decisão de realizar seu programa de recuperação nas instalações do Everton, em vez de voltar imediatamente a Eastlands.
"Jack é um jogador com quem continuamos em contato", disse Kinnear à BBC Radio Merseyside. "Não era segredo que ele decidiu fazer sua reabilitação aqui pelo restante da última temporada quando não precisava fazer isso. É um jogador que se apaixonou pelo tom certo de azul, mas, no fim das contas, neste momento ele é jogador do Manchester City e precisamos respeitar isso. O mais importante é que ele está de volta. Ele teve uma lesão muito séria, trabalhou muito duro para se recuperar disso."
- AFP
Maresca deixa a porta aberta para saídas do City
A chegada de Maresca introduziu uma nova dinâmica na carreira de Grealish no Etihad Stadium. Grealish foi utilizado como substituto no segundo tempo na recente derrota do City para o Arsenal na Community Shield, sinalizando que ele ainda faz parte dos planos para o time principal, mas Maresca deixou claro que vagas no elenco precisam ser conquistadas com dedicação diária. Com a janela de transferências ainda aberta, o técnico italiano se recusou a descartar novas saídas do elenco enquanto molda a equipe para sua temporada de estreia em Manchester.
Ao falar sobre o desempenho do ponta e suas perspectivas de longo prazo no clube, Maresca fez uma avaliação honesta do cenário atual. "Jack estava por dentro quando estávamos perdendo por 2 a 0, então o jogo já ficou complicado depois disso, mas no geral acho que Jack foi bem. Os que ainda estão aqui e querem trabalhar todos os dias, se merecerem, vão ganhar minutos. No momento, a janela de transferências está aberta e veremos o que acontece."
Uma retrospectiva do impacto de Grealish em Merseyside
Antes de ter a temporada prejudicada por uma lesão no pé em janeiro, Grealish havia se tornado uma figura central no esquema ofensivo de Sean Dyche. O ex-jogador do Aston Villa somou dois gols e seis assistências em 22 partidas, oferecendo a faísca criativa que o Everton muitas vezes não teve em campanhas anteriores. Sua capacidade técnica e experiência eram vistas como componentes vitais na evolução tática do clube.
A carreira de Grealish no Man City tem sido de sucesso de grande destaque, seguido por períodos de frustração. Desde sua transferência histórica de £100 milhões de Villa Park em 2021, ele fez 158 partidas e marcou 17 gols, ajudando o clube a conquistar três títulos da Premier League, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões. No entanto, encontrar uma sequência consistente como titular sob o comando anterior e agora com Maresca tem se mostrado desafiador.
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A busca do Everton por um lateral-direito continua
Além das especulações em torno de Grealish, Kinnear também abordou a necessidade urgente do clube por reforços defensivos. O Everton está atualmente sem um lateral-direito especialista reconhecido após a saída da lenda do clube Seamus Coleman. Apesar das ligações com Timothy Castagne, do Fulham, e Daniel Munoz, do Crystal Palace, o Everton ainda não avançou por uma nova contratação. Isso deixa David Moyes em uma posição difícil enquanto prepara a equipe para a estreia da temporada contra o Crystal Palace no sábado, com Nathan Patterson atualmente sem prestígio e meio-campistas frequentemente preenchendo essa lacuna.
"Não teremos um lateral-direito para o jogo contra o Crystal Palace, mas é importante que tenhamos o lateral-direito número um que queríamos quando a janela fechar", disse Kinnear.
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