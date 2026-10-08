Em entrevista à SID, o diretor-executivo do Dortmund, Carsten Cramer, destacou a confiança inabalável da diretoria no técnico: "A valorização de Niko Kovac é incrivelmente alta. É apenas uma questão de tempo, isso está claro."

No entanto, o dirigente explicou que um acordo formal foi apenas adiado por entraves logísticos durante a recente pausa para a Data Fifa: "Como nem todos estávamos continuamente no clube durante a pausa para a Data Fifa, ainda há algumas discussões a serem realizadas. É por isso que a situação segue tecnicamente em aberto por enquanto."