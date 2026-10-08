AFP
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CEO do Dortmund confirma que renovação de contrato de Niko Kovac é "apenas uma questão de tempo", com novo acordo de longo prazo no horizonte
Executivo confirma o compromisso futuro do técnico
A diretoria do Signal Iduna Park está se preparando para apresentar novos termos após a progressão sustentada da equipe sob o comando do tático croata. Nomeado em janeiro de 2025 para suceder Nuri Sahin, o ex-treinador do Bayern de Munique promoveu uma reviravolta imediata, tirando o time do 11º lugar para garantir vaga na Champions League. Essa trajetória de crescimento continuou ao longo da campanha de 2025-26, com o Dortmund terminando como vice-campeão com 73 pontos.
- DeFodi Images
"É só uma questão de tempo"
Em entrevista à SID, o diretor-executivo do Dortmund, Carsten Cramer, destacou a confiança inabalável da diretoria no técnico: "A valorização de Niko Kovac é incrivelmente alta. É apenas uma questão de tempo, isso está claro."
No entanto, o dirigente explicou que um acordo formal foi apenas adiado por entraves logísticos durante a recente pausa para a Data Fifa: "Como nem todos estávamos continuamente no clube durante a pausa para a Data Fifa, ainda há algumas discussões a serem realizadas. É por isso que a situação segue tecnicamente em aberto por enquanto."
Boa fase reforça autoridade no banco de reservas
Sob o comando de Kovac, o Dortmund teve um início impecável na temporada doméstica de 2026-27, liderando a tabela da Bundesliga com 12 pontos perfeitos em seus quatro primeiros jogos. Essa boa fase também se refletiu no cenário continental, destacada por uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Real Betis na primeira rodada da Champions League. Resultados tão convincentes fortaleceram a determinação da diretoria de concluir as negociações antes que a exigente agenda de inverno se imponha.
- Getty Images Sport
Calendário exigente testa o embalo do elenco
O Dortmund volta à ação no cenário doméstico na noite de sexta-feira, quando recebe o Werder Bremen sob as luzes do Signal Iduna Park. O foco mudará rapidamente para os compromissos continentais cinco dias depois, com uma exigente viagem para o norte pela Champions League para enfrentar o Bodo/Glimt. Manter esse embalo ao longo de um calendário apertado em outubro representa a prioridade imediata de Kovac antes de assinar seu novo contrato.
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