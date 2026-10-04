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CEO do Brighton, Paul Barber, insiste que o Brighton "não teme" perder Fabian Hurzeler ou jogadores de destaque por causa de um sólido planejamento sucessório
Brighton permanece calmo em meio ao interesse crescente
A cúpula do Amex Stadium está totalmente preparada para resistir ao interesse de clubes consolidados no mercado de transferências após a equipe subir para o terceiro lugar na tabela da liga. Ao abordar a possível saída de peças-chave no futuro, Barber destacou que o planejamento interno estruturado continua sendo a pedra angular do projeto esportivo do clube. Essa convicção serena sustenta uma sequência explosiva de resultados que viu o Brighton atropelar o atual campeão Arsenal por 3 a 0 e garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa ao superar o Manchester United.
Um modelo construído com observação e resiliência
O clube da costa sul reconhece que o sucesso em campo inevitavelmente coloca seu elenco e sua comissão técnica na mira da elite da Europa. Ao abordar essa realidade, Barber explicou à Sky Sports News: "Se vamos bem, é porque nossos jogadores e treinadores estão indo bem. E, se isso acontece, eles vão entrar no radar de outras pessoas. Já passamos por esse ciclo muitas vezes antes, mas esse é o nosso modelo. Não tememos isso, temos planos de sucessão dentro e fora de campo."
Ambições europeias e o domínio inglês
Além da campanha doméstica, o Brighton também está com foco total em um título continental na Conference League, buscando repetir os triunfos consecutivos dos ingleses Chelsea, em 2025, e Crystal Palace, em 2026.
Avaliando essas ambições, Barber acrescentou: "Nosso clube e nossa comissão passaram por muita coisa. Não temos nenhum direito divino de ganhar algo neste ano, mas todos estão trabalhando muito duro por isso. Eu não gostaria de colocar essa pressão sobre nós, mas sabemos o quanto os times ingleses foram bem, não apenas nesta competição, mas também na Liga Europa e na Champions League.
"Existe uma expectativa por ser um clube da Premier League. Você pode ter mais recursos e, possivelmente, jogadores melhores, mas isso não garante resultado algum. É preciso conquistar isso."
- Getty Images Sport
Em busca de títulos na temporada 2026-27
A prioridade imediata do Brighton é manter a veia goleadora que já rendeu 16 gols, a maior marca da divisão, quando o futebol doméstico for retomado após a pausa para a data Fifa. A consistência sustentada dos destaques Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye e Pascal Gross, Jogador do Mês de setembro, será fundamental.
A resiliência da estrutura do clube será colocada à prova com a aproximação da janela de transferências de janeiro, em meio a um calendário apertado entre copas nacionais e compromissos europeus.
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