Além da campanha doméstica, o Brighton também está com foco total em um título continental na Conference League, buscando repetir os triunfos consecutivos dos ingleses Chelsea, em 2025, e Crystal Palace, em 2026.

Avaliando essas ambições, Barber acrescentou: "Nosso clube e nossa comissão passaram por muita coisa. Não temos nenhum direito divino de ganhar algo neste ano, mas todos estão trabalhando muito duro por isso. Eu não gostaria de colocar essa pressão sobre nós, mas sabemos o quanto os times ingleses foram bem, não apenas nesta competição, mas também na Liga Europa e na Champions League.

"Existe uma expectativa por ser um clube da Premier League. Você pode ter mais recursos e, possivelmente, jogadores melhores, mas isso não garante resultado algum. É preciso conquistar isso."