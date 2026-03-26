CEO do Atlético-MG revela plano de alcançar Flamengo e Palmeiras em quatro anos: "temos que estar na primeira prateleira"

O Atlético‑MG apresentou os pilares do projeto chamado “Galo 2030”, um plano estratégico que busca recolocar o clube no mesmo patamar de investimento e competitividade de Flamengo e Palmeiras nos próximos quatro anos. A iniciativa é liderada pelo CEO do clube, Pedro Daniel, que assumiu o cargo com a missão de reorganizar a estrutura administrativa e financeira da SAF atleticana.
Atualmente, o clube convive com uma dívida que gira em torno de R$ 1,7 bilhão, o que limita a capacidade de investimento no futebol. Para tentar reduzir esse impacto, os acionistas planejam um novo aporte de cerca de R$ 500 milhões, voltado principalmente para diminuir dívidas bancárias e reduzir os juros pagos anualmente pelo clube.
A ideia é aliviar o fluxo de caixa e aumentar a competitividade esportiva nos próximos anos. Com a reestruturação financeira, o Atlético espera reduzir significativamente os gastos com juros — que chegaram a cerca de R$ 250 milhões em 2025 — e criar condições para investir melhor no elenco e nas estruturas do clube.