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Pedro Daniel CEO Atlético-MGReprodução/TV Globo
Joaquim Lira Viana

CEO do Atlético-MG revela plano de alcançar Flamengo e Palmeiras em quatro anos: "temos que estar na primeira prateleira"

Atlético-MG

Dirigente detalha o projeto “Galo 2030”, que prevê reorganização financeira, aporte milionário e metas esportivas para recolocar o clube entre as maiores potências do futebol brasileiro

O Atlético‑MG apresentou os pilares do projeto chamado “Galo 2030”, um plano estratégico que busca recolocar o clube no mesmo patamar de investimento e competitividade de Flamengo e Palmeiras nos próximos quatro anos. A iniciativa é liderada pelo CEO do clube, Pedro Daniel, que assumiu o cargo com a missão de reorganizar a estrutura administrativa e financeira da SAF atleticana.

Atualmente, o clube convive com uma dívida que gira em torno de R$ 1,7 bilhão, o que limita a capacidade de investimento no futebol. Para tentar reduzir esse impacto, os acionistas planejam um novo aporte de cerca de R$ 500 milhões, voltado principalmente para diminuir dívidas bancárias e reduzir os juros pagos anualmente pelo clube.

A ideia é aliviar o fluxo de caixa e aumentar a competitividade esportiva nos próximos anos. Com a reestruturação financeira, o Atlético espera reduzir significativamente os gastos com juros — que chegaram a cerca de R$ 250 milhões em 2025 — e criar condições para investir melhor no elenco e nas estruturas do clube.

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  • Atletico Mineiro v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que disse o CEO do Atlético

    O CEO Pedro Daniel reconheceu que o Atlético ainda não possui o mesmo poder financeiro de Flamengo e Palmeiras, mas afirmou que o objetivo é chegar a esse nível até o final da década.

    "Temos que estar na primeira prateleira do futebol brasileiro. Você vai ser campeão sempre? Não, mas você vai estar sempre competindo. O Atlético vive disso. Por isso, é um projeto de médio prazo, por isso chamamos de Galo 2030", disse em entrevista ao GE.

    Segundo ele, o clube precisa ser mais eficiente na gestão e nas decisões esportivas para competir com rivais que possuem receitas maiores.

    "Não, ainda não [fazer um investimento, em valores próximos a Palmeiras, Flamengo na janela do meio de ano]. Espero fazermos uma entrevista, daqui a um ano, um ano e meio, pensando em uma contratação desse porte financeiro. Hoje não é nossa realidade. Flamengo e Palmeiras têm uma realidade financeira diferente de todos os outros times do Brasil. Estamos trabalhando para chegar muito perto deles", afirmou Pedro Daniel.

    O CEO também afirmou que a meta esportiva de 2026 é se classificar para a Copa Libertadores de 2027, o primeiro passo para se colocar entre as maiores equipes do país: "Esse é o nosso grande foco. Temos três maneiras para isso. Queremos estar lá no próximo ano. É o nosso grande objetivo na temporada".


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  • Atlético-MG x Cruzeiro 2026Pedro Souza / Atlético

    Os próximos desafios do Atlético-MG

    O calendário do Galo segue cheio nas próximas semanas, com compromissos importantes pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana 2026 nas próximas semanas.

    Próximos jogos:

    - Chapecoense x Atlético-MG: 2 de abril, 19h, na Arena Condá, em Chapecó

    - Atlético-MG x Athletico: 5 de abril, 17h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte

    - Atlético-MG x Puerto Cabello: 8 de abril, 23h, na Arena MRV, em Belo Horizonte


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