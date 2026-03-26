CEO do Atlético-MG revela plano de alcançar Flamengo e Palmeiras em quatro anos: "temos que estar na primeira prateleira"

O CEO Pedro Daniel reconheceu que o Atlético ainda não possui o mesmo poder financeiro de Flamengo e Palmeiras, mas afirmou que o objetivo é chegar a esse nível até o final da década.

"Temos que estar na primeira prateleira do futebol brasileiro. Você vai ser campeão sempre? Não, mas você vai estar sempre competindo. O Atlético vive disso. Por isso, é um projeto de médio prazo, por isso chamamos de Galo 2030", disse em entrevista ao GE.

Segundo ele, o clube precisa ser mais eficiente na gestão e nas decisões esportivas para competir com rivais que possuem receitas maiores.

"Não, ainda não [fazer um investimento, em valores próximos a Palmeiras, Flamengo na janela do meio de ano]. Espero fazermos uma entrevista, daqui a um ano, um ano e meio, pensando em uma contratação desse porte financeiro. Hoje não é nossa realidade. Flamengo e Palmeiras têm uma realidade financeira diferente de todos os outros times do Brasil. Estamos trabalhando para chegar muito perto deles", afirmou Pedro Daniel.

O CEO também afirmou que a meta esportiva de 2026 é se classificar para a Copa Libertadores de 2027, o primeiro passo para se colocar entre as maiores equipes do país: "Esse é o nosso grande foco. Temos três maneiras para isso. Queremos estar lá no próximo ano. É o nosso grande objetivo na temporada".



