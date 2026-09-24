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Centroavante do Manchester City, Erling Haaland supera Ronaldo e Ibrahimovic com dois gols decisivos pela Noruega
Haaland alcança marca histórica pela seleção
Haaland atingiu hoje mais uma marca impressionante, ao marcar seu 64º gol pela seleção durante uma emocionante vitória da Noruega por 3 a 2 sobre a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa. Haaland agora superou Ronaldo e Ibrahimovic, que encerraram suas respectivas carreiras internacionais com 62 gols, de acordo com o The Athletic.
Haaland alcançou esse feito notável em apenas sua 56ª partida por seu país, mantendo uma incrível média de mais de um gol por jogo. Ele balançou as redes pela primeira vez aos 18 minutos, ampliando a vantagem da Noruega depois que Oscar Bobb abriu o placar apenas quatro minutos antes.
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Dois gols decisivos na vitória sobre a Dinamarca
O primeiro gol histórico exibiu a finalização clínica característica pela qual Haaland é conhecido no mundo todo. Depois de Antonio Nusa dar a assistência ao avançar em velocidade intensa e enfiar um passe para trás pelo lado esquerdo da área, Haaland finalizou com um chute rasteiro e forte, diretamente por entre as pernas do goleiro.
Após os gols de empate de Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund, Haaland marcou novamente aos 74 minutos para garantir a vitória. O gol da vitória saiu em uma jogada de escanteio curto bem executada, com um passe rasteiro para a primeira trave, onde Haaland desviou a bola com força para a rede para sacramentar o triunfo.
Fase implacável do Manchester City
Esse marco internacional é uma extensão da forma devastadora que Haaland vem exibindo em nível de clube nesta temporada. O Manchester City se beneficiou enormemente de seu instinto artilheiro incomparável, com Haaland marcando sete gols em apenas sete partidas em todas as competições. Isso inclui cinco gols em cinco jogos da Premier League e dois gols em uma única partida da Liga dos Campeões. Desde que chegou ao Etihad Stadium, Haaland construiu um retrospecto impressionante, com 169 gols marcados e 30 assistências em 205 partidas. Suas contribuições foram vitais para a conquista de vários títulos importantes, incluindo dois troféus da Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA.
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O que vem a seguir para a Noruega e Haaland?
Após esta vitória dramática, a Noruega vai enfrentar Portugal no domingo, em uma partida crucial para decidir a liderança de seu grupo da Liga das Nações. Haaland e seus companheiros de equipe enfrentarão então o País de Gales na quinta-feira, 1º de outubro.
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