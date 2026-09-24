Haaland atingiu hoje mais uma marca impressionante, ao marcar seu 64º gol pela seleção durante uma emocionante vitória da Noruega por 3 a 2 sobre a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa. Haaland agora superou Ronaldo e Ibrahimovic, que encerraram suas respectivas carreiras internacionais com 62 gols, de acordo com o The Athletic.

Haaland alcançou esse feito notável em apenas sua 56ª partida por seu país, mantendo uma incrível média de mais de um gol por jogo. Ele balançou as redes pela primeira vez aos 18 minutos, ampliando a vantagem da Noruega depois que Oscar Bobb abriu o placar apenas quatro minutos antes.



