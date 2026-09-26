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Centroavante do Arsenal, Viktor Gyokeres ignora críticas e revela mensagem de Mikel Arteta após marcar seu primeiro gol na temporada pela Suécia
Jejum de gols chega ao fim a serviço da seleção
Gyokeres finalmente balançou as redes nesta temporada e deu um lembrete oportuno de seu faro de gol na vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Romênia. O atacante do Arsenal havia vivido um início frustrante de campanha doméstica no Emirates Stadium, onde em grande parte ficou atrás de Kai Havertz na hierarquia. No entanto, representar seu país em Solna se mostrou o remédio perfeito para suas recentes dificuldades no clube, já que ele aproveitou um rebote para marcar o que acabaria sendo o gol da vitória da equipe de Graham Potter.
O gol foi particularmente significativo, pois representou seu primeiro gol em competição desde a estreia na Copa do Mundo contra a Tunísia, no verão. "É sempre bom marcar um gol", disse Gyokeres, em declaração reproduzida por Fotbollskanalen. "Foi uma boa finalização do Lucas (Bergvall) e eu estava em uma boa posição no segundo poste. Recebi a bola e consegui colocar para dentro, então foi legal. Foi bom jogar e foi divertido estar lá."
- Getty Images Sport
Lidando com o calor da mídia britânica
Com o Arsenal sob os holofotes em todos os jogos, a falta de gols de seu artilheiro da temporada anterior naturalmente atraiu manchetes negativas. A imprensa britânica foi rápida em questionar se Gyokeres consegue manter seu alto nível de desempenho ou se é simplesmente uma vítima do sistema tático em evolução de Arteta. No entanto, o sueco segue notavelmente sereno ao falar sobre o barulho externo, sugerindo que desenvolveu casca grossa desde que se mudou para a elite do futebol inglês e entende a natureza da indústria.
"Se há muita (crítica) e você lê isso, claro que isso pode influenciar você, mas isso não é algo que eu faça. Se você vai bem, recebe elogios, e se não marca gols como atacante e joga como eles esperam, há críticas. É assim para todos os jogadores. Isso sobe e desce. É normal", afirmou Gyokeres.
Reveladas as exigências diretas de Arteta
Para Gyokeres recuperar seu status como principal opção do Arsenal, ele precisa atender aos padrões exigentes de seu treinador espanhol. Mikel Arteta é conhecido por suas exigências incansáveis com os jogadores de ataque, cobrando pressão em alta intensidade e disciplina tática, além de gols. O atacante sueco agora esclareceu o retorno que recebeu da comissão técnica sobre seu caminho de volta ao time titular, sugerindo que as instruções vindas do banco de reservas têm sido incrivelmente diretas.
Questionado sobre as exigências específicas que Arteta estabeleceu para que ele retomasse um lugar regular na escalação do Arsenal, Gyokeres fez uma avaliação muito honesta da situação. "Obviamente preciso fazer melhor e, sim, quero fazer isso, então não há problema. É bom (o diálogo com Arteta). Só tento ir bem quando tenho a chance e marcar gols", afirmou.
- AFP
Dirigindo-se à hierarquia do Arsenal
A falta de sequência como titular sob o comando de Arteta tem sido tema de debate na capital inglesa, especialmente diante do rendimento anterior de Gyokeres. Embora o internacional sueco tenha atuado em várias partidas, a preferência por Havertz na função central deixou o ex-jogador do Coventry City brigando por poucos minutos em campo.
Gyokeres foi sincero sobre os desafios que enfrenta quando é obrigado a assistir do banco durante as primeiras etapas da disputa do Arsenal pelo título. "Você sempre quer estar em campo como jogador de futebol, é assim que funciona. Não joguei muito, mas tive alguns jogos. Naquela altura, pareceu tudo bem, mas está claro que você quer jogar futebol e quer jogar o máximo possível. Se eu mantiver o foco, isso também vai acontecer", afirmou Gyokeres.
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