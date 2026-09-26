Gyokeres finalmente balançou as redes nesta temporada e deu um lembrete oportuno de seu faro de gol na vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Romênia. O atacante do Arsenal havia vivido um início frustrante de campanha doméstica no Emirates Stadium, onde em grande parte ficou atrás de Kai Havertz na hierarquia. No entanto, representar seu país em Solna se mostrou o remédio perfeito para suas recentes dificuldades no clube, já que ele aproveitou um rebote para marcar o que acabaria sendo o gol da vitória da equipe de Graham Potter.

O gol foi particularmente significativo, pois representou seu primeiro gol em competição desde a estreia na Copa do Mundo contra a Tunísia, no verão. "É sempre bom marcar um gol", disse Gyokeres, em declaração reproduzida por Fotbollskanalen. "Foi uma boa finalização do Lucas (Bergvall) e eu estava em uma boa posição no segundo poste. Recebi a bola e consegui colocar para dentro, então foi legal. Foi bom jogar e foi divertido estar lá."