Cenas extremamente bizarras! O presidente dos EUA, Donald Trump, se impõe em primeiro plano durante a cerimônia de homenagem à Espanha, campeã da Copa do Mundo

Já durante a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, houve vaias contra o presidente dos EUA no MetLife Stadium, em East Rutherford. Na 104ª e última partida do torneio nos EUA, México e Canadá, ele apareceu pela primeira vez em um estádio. Em seu camarote, ele estava sentado entre sua esposa Melania e Infantino.

Embora tivesse evitado os estádios por mais de seis semanas, Trump esteve presente por muito tempo devido ao escândalo em torno da suspensão revogada do atacante americano Folarin Balogun. Ele ligou para Infantino e pediu a anulação do cartão vermelho. A Comissão Disciplinar da FIFA, de fato, suspendeu a punição com condicional. Seguiu-se uma onda de indignação; Balogun entrou em campo nas oitavas de final contra a Bélgica, mas os EUA perderam o jogo por uma diferença significativa (1 a 4).

Já dois dias antes da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, Trump havia exposto sua visão sobre o torneio na Trump Tower, em Nova York. “Eu achava que não éramos um país de futebol. Acabou que somos sim. Acredito que vai continuar assim”, disse Trump, referindo-se diretamente à próxima candidatura para sediar o grande evento. “Esta Copa do Mundo foi tão bem-sucedida que deveríamos simplesmente escolher os EUA novamente”, afirmou ele: “Desta vez, vamos deixar o México e o Canadá de fora.”