Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

Traduzido por

Cenas emocionantes que as câmeras não flagraram: a atitude solidária do craque do Barcelona e a guerra de cânticos

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
P. Cubarsi
F. Lopez
P. Cunat
Espanha

A partida entre Levante e Barcelona foi marcada por diversas cenas que foram além dos acontecimentos futebolísticos dentro de campo, começando pelo susto que Pau Cubarsí sofreu logo após o apito final, passando pela troca de gritos entre as torcidas dos dois times, chegando até as instruções de Flick à beira do campo, além do diálogo amistoso entre Fermín López e Pablo Cuñat.

O jornal Sport relatou que os minutos seguintes ao apito final tiveram alguns momentos de tensão, depois que uma pessoa pulou das arquibancadas e correu em direção a Pau Cubarsí.

O torcedor parecia estar decidido, enquanto agitava as mãos sem parar, e conseguiu chegar até o coração da defesa do Barcelona, chegando de fato a agarrá-lo, a ponto de fazê-lo perder o equilíbrio e quase derrubá-lo no chão.

A situação obrigou três seguranças a intervir, tendo eles feito um grande esforço para controlar o torcedor e retirá-lo do gramado. E a tarefa não foi fácil, pois o torcedor continuou, por alguns instantes, se dirigindo em direção a Cubarsí, além de que seus movimentos exaltados não permitiam identificar claramente suas intenções.

No fim, os seguranças conseguiram retirá-lo do gramado, e tudo terminou em apenas um susto, tendo sido um forte choque para Cubarsí, especialmente por ter ocorrido logo após o término da partida.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A guerra de cânticos entre as torcidas das duas equipes

    Este incidente foi o único que chamou a atenção na noite, e ocorreu após o término da partida. Já durante o jogo, as arquibancadas presenciaram um bate-boca específico através dos cânticos entre a torcida do Barcelona, que viajou até Valência e estava em um dos cantos do estádio, e a torcida do Levante, que ficava próxima dela em um dos lados do gol.

    As arquibancadas presenciaram uma troca de cânticos entre as duas partes, e em um dos momentos da noite, a torcida do Levante entoou cânticos afirmando sua identidade espanhola, enquanto a torcida do Barcelona respondeu com o cântico "viva o Barcelona e viva a Catalunha", ao mesmo tempo em que erguia várias bandeiras da estelada.

    Nesta ocasião, as bandeiras também conseguiram entrar no estádio Ciutat de València, ao contrário do que ocorreu em outras viagens de torcedores, em que esse tipo de bandeira foi confiscado nas entradas do estádio.

    Longe daquele bate-boca, a torcida do Levante apresentou uma imagem à altura da ocasião, pois fez questão, no início, de homenagear os jogadores do Barcelona campeões da Copa do Mundo, e depois continuou a apoiar seu time sem precisar recorrer a ofensas.

    Esse comportamento contribuiu para tornar o clima empolgante e carregado, sem que a rivalidade ultrapassasse seus limites.

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Fermín e Cunha: a amizade acima da rivalidade

    Já a última cena foi muito mais amistosa. Fermín López foi o último jogador a deixar o gramado, depois de permanecer por alguns minutos conversando com Pablo Cuñat, o goleiro reserva do Levante.

    Os dois jogadores mantêm uma boa relação desde que atuaram juntos pela seleção espanhola sub-21, e aproveitaram o fim da partida para conversar e trocar notícias um do outro.

    Conversaram por alguns minutos, antes de o encontro entre eles terminar com um abraço, e então cada um se dirigiu ao vestiário de seu time.

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Instruções de Flick para a dupla do Barcelona

    Hansi Flick também deixou algumas cenas marcantes durante a partida, já que o técnico alemão aproveitou duas ocasiões para dar instruções diretas a jogadores que se aproximaram da área técnica.

    O primeiro diálogo foi com Rodri, um dos jogadores encarregados de controlar o ritmo da equipe. Flick conversou com ele de maneira bastante ativa, corrigindo alguns detalhes relacionados ao andamento do jogo, num momento em que o Barcelona ainda não havia conseguido chegar à fluidez habitual em sua atuação.

    Em seguida chegou a vez de Raphinha, pois o jogador brasileiro também se aproximou da área técnica e teve um breve diálogo com o treinador, que aproveitou novamente a oportunidade para dar algumas instruções.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN