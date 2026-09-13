A partida entre Levante e Barcelona foi marcada por diversas cenas que foram além dos acontecimentos futebolísticos dentro de campo, começando pelo susto que Pau Cubarsí sofreu logo após o apito final, passando pela troca de gritos entre as torcidas dos dois times, chegando até as instruções de Flick à beira do campo, além do diálogo amistoso entre Fermín López e Pablo Cuñat.

O jornal Sport relatou que os minutos seguintes ao apito final tiveram alguns momentos de tensão, depois que uma pessoa pulou das arquibancadas e correu em direção a Pau Cubarsí.

O torcedor parecia estar decidido, enquanto agitava as mãos sem parar, e conseguiu chegar até o coração da defesa do Barcelona, chegando de fato a agarrá-lo, a ponto de fazê-lo perder o equilíbrio e quase derrubá-lo no chão.

A situação obrigou três seguranças a intervir, tendo eles feito um grande esforço para controlar o torcedor e retirá-lo do gramado. E a tarefa não foi fácil, pois o torcedor continuou, por alguns instantes, se dirigindo em direção a Cubarsí, além de que seus movimentos exaltados não permitiam identificar claramente suas intenções.

No fim, os seguranças conseguiram retirá-lo do gramado, e tudo terminou em apenas um susto, tendo sido um forte choque para Cubarsí, especialmente por ter ocorrido logo após o término da partida.

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