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Cenas emocionantes no Volksparkstadion enquanto Mario Vuskovic faz o tão aguardado retorno aos treinamentos do Hamburgo após suspensão por doping
Torcedores lotam a arena na volta para casa
Uma demanda sem precedentes dos torcedores levou o clube a transferir seu treino aberto para o estádio principal. Cerca de 7 mil fãs abriram faixas de apoio e cantaram seu nome quando o defensor croata voltou ao gramado após uma ausência de quase quatro anos. O ex-técnico Tim Walter e os ex-companheiros de equipe Sebastian Schonlau e Jonas Meffert acompanharam das arquibancadas para oferecer apoio moral, embora os três agora atuem no Holstein Kiel.
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Companheiro de equipe elogia defensor sólido
O lateral-esquerdo Miro Muheim, um dos únicos dois companheiros remanescentes da última partida do defensor antes da suspensão, fez uma reflexão emocionante sobre o retorno dele. Em entrevista ao Kickerapós a sessão, Muheim disse: "Foi um momento muito especial ter Mario de volta conosco. Sempre acreditamos na inocência dele. Mario é incrivelmente forte de caráter, uma pessoa especial."
Avaliando o impacto do retorno dele ao vestiário, o defensor suíço acrescentou: "Ele vai nos ajudar com sua mera presença. Ele conseguiu sobreviver a esses quatro anos e vai trabalhar pelo seu retorno aos gramados. Estou totalmente convencido disso."
A hierarquia apoia a família resiliente
A hierarquia do clube ecoou esse sentimento, prestando homenagem à resiliência da família depois que seu irmão mais novo, Luka, passou a última temporada por empréstimo do Tottenham Hotspur antes de se transferir para o Brighton em um negócio de € 54 milhões (£ 46 mi/US$ 62 mi).
Expressando a crença inabalável do conselho, o membro do conselho Eric Huwer disse: "Agora conhecemos a família inteira. Seus pais, Sanja e Daniel, e no ano passado Luka. Tenho certeza de que, se alguém vai conseguir, ele será chamado Vuskovic. Mario vai voltar."
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Sanções rigorosas atrasam retorno
Embora o zagueiro agora esteja trabalhando ao lado do preparador físico Josko Vlasic, termos rigorosos o proíbem de atuar competitivamente até o Nordderby contra o Werder Bremen, em 22 de novembro. Ele também segue impedido de conceder entrevistas à imprensa, dar autógrafos ou participar de campanhas de marketing do clube até que a suspensão expire oficialmente. O Hamburg agora está comprometido em reconstruir sua condição de jogo visando a um aguardado retorno à Bundesliga após a pausa internacional de outono.
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