O lateral-esquerdo Miro Muheim, um dos únicos dois companheiros remanescentes da última partida do defensor antes da suspensão, fez uma reflexão emocionante sobre o retorno dele. Em entrevista ao Kickerapós a sessão, Muheim disse: "Foi um momento muito especial ter Mario de volta conosco. Sempre acreditamos na inocência dele. Mario é incrivelmente forte de caráter, uma pessoa especial."

Avaliando o impacto do retorno dele ao vestiário, o defensor suíço acrescentou: "Ele vai nos ajudar com sua mera presença. Ele conseguiu sobreviver a esses quatro anos e vai trabalhar pelo seu retorno aos gramados. Estou totalmente convencido disso."