Cenas curiosas na arquibancada principal: Lennart Karl, lesionado, perde o gol sofrido pelo FC Bayern de Munique contra o Real Madrid

Tom Bischof e Sven Ulreich, que também não estavam à disposição do técnico Vincent Kompany devido a lesões, permaneceram em seus lugares até o apito do intervalo e só então desapareceram nas arquibancadas da Allianz Arena. No reinício da partida, a dupla voltou com um leve atraso; de Karl, inicialmente, não havia sinal algum — só aos 52 minutos ele reapareceu.

Ele comemorou efusivamente o gol tão importante de Luis Diaz, que empatou o jogo em 3 a 3 e garantiu a classificação para as semifinais. Antes da prorrogação, e portanto também antes do gol de Michael Olise que fez o 4 a 3, tanto Karl quanto Ulreich e Bischof deixaram seus lugares – para estarem a tempo de comemorar com a equipe em campo.

Logo após o apito inicial, Karl já havia causado sensação na arquibancada principal por causa de sua roupa extravagante. Vestido inteiramente de rosa — dos sapatos, calças e camisa até o boné —, ele entrou um pouco atrasado, acompanhado, em direção ao seu assento, e percebeu, enquanto isso, como Manuel Neuer serviu de bandeja a vantagem de 1 a 0 para o Real (marcada por Arda Güler) com um erro de passe de tirar o fôlego.