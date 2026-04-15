O adolescente já havia deixado seu lugar aos 39 minutos, logo após o empate provisório em 2 a 2 marcado por Harry Kane; tirou fotos com alguns torcedores e, por isso, provavelmente não viu sua equipe ficar em desvantagem pela terceira vez naquela noite, aos 42 minutos. Não se sabe ao certo se Karl viu o gol de Kylian Mbappé em algum telão.
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Cenas curiosas na arquibancada principal: Lennart Karl, lesionado, perde o gol sofrido pelo FC Bayern de Munique contra o Real Madrid
- AFP
Tom Bischof e Sven Ulreich, que também não estavam à disposição do técnico Vincent Kompany devido a lesões, permaneceram em seus lugares até o apito do intervalo e só então desapareceram nas arquibancadas da Allianz Arena. No reinício da partida, a dupla voltou com um leve atraso; de Karl, inicialmente, não havia sinal algum — só aos 52 minutos ele reapareceu.
Ele comemorou efusivamente o gol tão importante de Luis Diaz, que empatou o jogo em 3 a 3 e garantiu a classificação para as semifinais. Antes da prorrogação, e portanto também antes do gol de Michael Olise que fez o 4 a 3, tanto Karl quanto Ulreich e Bischof deixaram seus lugares – para estarem a tempo de comemorar com a equipe em campo.
Logo após o apito inicial, Karl já havia causado sensação na arquibancada principal por causa de sua roupa extravagante. Vestido inteiramente de rosa — dos sapatos, calças e camisa até o boné —, ele entrou um pouco atrasado, acompanhado, em direção ao seu assento, e percebeu, enquanto isso, como Manuel Neuer serviu de bandeja a vantagem de 1 a 0 para o Real (marcada por Arda Güler) com um erro de passe de tirar o fôlego.
Karl ficará fora do FC Bayern por tempo indeterminado
Karl está fora do Bayern devido a uma pequena lesão muscular na parte posterior da coxa direita. O clube de Munique não divulgou detalhes sobre o tempo exato de recuperação. No entanto, está certo que o jogador de 18 anos não estará disponível “por enquanto”. No Instagram, o próprio atacante se pronunciou e escreveu: “Espero voltar logo. Desejo o máximo de sucesso à equipe.”
Já a ausência de Bischof foi anunciada pelo Bayern apenas pouco antes do início da partida. O meio-campista sofreu uma “pequena lesão muscular na panturrilha”, informou o FCB.