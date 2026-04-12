Segundo notícias concordantes de vários meios de comunicação argentinos, o zagueiro Jesus David Emiliano Endrizzi teria gritado “bomba” no interior da aeronave, pouco antes da decolagem, durante um voo de San Salvador de Jujuy para Buenos Aires, causando pânico entre os passageiros a bordo.
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Cenas completamente loucas! Jogador de futebol profissional ameaça com bomba a bordo de um avião
A ação, que aparentemente foi uma "brincadeira", ocorreu durante a viagem do Gimnasia de Jujuy para Buenos Aires, a fim de disputar uma partida fora de casa contra o Agropecuario pela Primera Nacional.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jogador sendo conduzido para fora do avião, algemado e diante dos olhos de vários passageiros, pelas forças de segurança. Algumas testemunhas relataram que Endrizzi teria até dito: “Tudo vai explodir”, o que agravou ainda mais a situação.
A ameaça de bomba levou à evacuação imediata do avião, após o que as forças de segurança inspecionaram a aeronave. Não havia, portanto, uma ameaça real, mas a situação causou inúmeros atrasos nos voos, afetando cerca de 1.000 passageiros.
Clube pondera rescisão de contrato após ameaça de bomba
Em comunicado divulgado pela companhia aérea envolvida, a flybondi, afirma-se que, após o incidente, foram tomadas as medidas de segurança necessárias. Além disso, declarou-se que se está avaliando a possibilidade de tomar medidas legais contra os envolvidos.
Enquanto isso, o Endrizzi Klub Gimnasia de Jujuy anunciou que pretende cooperar com as autoridades para esclarecer e encerrar o caso o mais rápido possível. O presidente Walter Morales chegou a mencionar a possibilidade de rescisão do contrato do zagueiro de 32 anos por conduta prejudicial ao clube.