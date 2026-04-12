Cenas completamente loucas! Jogador de futebol profissional ameaça com bomba a bordo de um avião

A ação, que aparentemente foi uma "brincadeira", ocorreu durante a viagem do Gimnasia de Jujuy para Buenos Aires, a fim de disputar uma partida fora de casa contra o Agropecuario pela Primera Nacional.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jogador sendo conduzido para fora do avião, algemado e diante dos olhos de vários passageiros, pelas forças de segurança. Algumas testemunhas relataram que Endrizzi teria até dito: “Tudo vai explodir”, o que agravou ainda mais a situação.

A ameaça de bomba levou à evacuação imediata do avião, após o que as forças de segurança inspecionaram a aeronave. Não havia, portanto, uma ameaça real, mas a situação causou inúmeros atrasos nos voos, afetando cerca de 1.000 passageiros.