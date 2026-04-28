Para evitar uma invasão de campo, o número de seguranças e policiais no local deverá aumentar “significativamente”. O porta-voz da polícia, Thomas Nowaczyk, confirmou isso indiretamente ao jornal *Bild*: “O clube pretende tomar medidas para garantir a segurança de todos e evitar uma invasão de campo. Estamos de prontidão no estádio para afastar qualquer perigo, mas só interviríamos se houvesse risco de vida ou integridade física; nossa principal prioridade é evitar ferimentos.”

Financeiramente, uma invasão de campo afetaria duramente o clube: uma multa pesada da DFB e, potencialmente, o custo de substituir o gramado antes do último jogo em casa na 34ª rodada contra o Eintracht Braunschweig — uma conta que poderia chegar a € 250.000.

Esse cenário permanece hipotético por enquanto, já que o Schalke precisa primeiro vencer o Fortuna em casa na 32ª rodada para garantir o acesso. Os visitantes chegarão à Veltins Arena na esperança de estragar a festa, impulsionados por um pequeno momento de boa fase.

O ex-candidato ao acesso, agora lutando para evitar um rebaixamento dramático para a terceira divisão, reforçou suas esperanças de sobrevivência com uma vitória vital por 3 a 1 em casa na última sexta-feira sobre o Dynamo Dresden, que está em boa fase, ocupa a quarta posição na tabela da segunda metade da temporada e possui a melhor defesa da divisão. Um ponto fora de casa seria um impulso bem-vindo, já que se preparam para os jogos decisivos contra o SV Elversberg e contra o rival direto Furth na última rodada.