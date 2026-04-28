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"Cenário de pesadelo" – Por que o Schalke está preocupado antes da possível festa de promoção à Bundesliga
Uma invasão de campo traria à tona memórias dolorosas de 2022
Uma invasão de campo por milhares de torcedores comemorando o acesso seria um “cenário de pesadelo” para o Royal Blues. Isso traria à tona memórias dolorosas de 2022, quando o Schalke garantiu o acesso à Bundesliga com uma vitória dramática por 3 a 2 em casa sobre o FC St. Pauli, após estar perdendo por 0 a 2. A euforia durou pouco.
Isso porque nove pessoas ficaram gravemente feridas na invasão de campo que se seguiu, e o diretor sênior da polícia descreveu posteriormente o incidente como uma “quase-catástrofe”.
Para evitar que isso se repita no sábado, o Schalke 04 — seguindo recomendação da polícia e conforme noticiado pelo Bild — emitirá uma proibição oficial contra invasões de campo ainda esta semana. Caso os torcedores ignorem esse aviso, o clube prometeu encerrar as comemorações da promoção imediatamente, com jogadores e dirigentes retirando-se diretamente para o túnel.
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Aumenta a presença de seguranças e policiais antes da partida
Para evitar uma invasão de campo, o número de seguranças e policiais no local deverá aumentar “significativamente”. O porta-voz da polícia, Thomas Nowaczyk, confirmou isso indiretamente ao jornal *Bild*: “O clube pretende tomar medidas para garantir a segurança de todos e evitar uma invasão de campo. Estamos de prontidão no estádio para afastar qualquer perigo, mas só interviríamos se houvesse risco de vida ou integridade física; nossa principal prioridade é evitar ferimentos.”
Financeiramente, uma invasão de campo afetaria duramente o clube: uma multa pesada da DFB e, potencialmente, o custo de substituir o gramado antes do último jogo em casa na 34ª rodada contra o Eintracht Braunschweig — uma conta que poderia chegar a € 250.000.
Esse cenário permanece hipotético por enquanto, já que o Schalke precisa primeiro vencer o Fortuna em casa na 32ª rodada para garantir o acesso. Os visitantes chegarão à Veltins Arena na esperança de estragar a festa, impulsionados por um pequeno momento de boa fase.
O ex-candidato ao acesso, agora lutando para evitar um rebaixamento dramático para a terceira divisão, reforçou suas esperanças de sobrevivência com uma vitória vital por 3 a 1 em casa na última sexta-feira sobre o Dynamo Dresden, que está em boa fase, ocupa a quarta posição na tabela da segunda metade da temporada e possui a melhor defesa da divisão. Um ponto fora de casa seria um impulso bem-vindo, já que se preparam para os jogos decisivos contra o SV Elversberg e contra o rival direto Furth na última rodada.