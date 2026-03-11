“Cenário apocalíptico” – Micky van de Ven admite que está “completamente acabado” após a “terrível” derrota do Tottenham na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid

Em declarações à Ziggo Sport após o apito final, o internacional holandês não se conteve em relação à situação do clube. Sobre a forma como o Tottenham perdeu para o Atlético, Van de Ven explicou: “Terrível, para ser sincero: um cenário apocalíptico. Tudo o que podia correr mal nos primeiros vinte minutos correu mal. Todos escorregaram, incluindo eu. São momentos em que simplesmente não se pode fazer nada. Não posso ficar aqui parado e começar a culpar o campo.”

Van de Ven também revelou que as críticas constantes ao fraco desempenho do Tottenham o levaram a se distanciar dos holofotes. O zagueiro admitiu que está lutando para lidar com a intensidade da situação. “Como estou me sentindo mentalmente? É difícil, posso te dizer. Muito difícil. Tenho que continuar; a vida é assim”, disse ele. “Não estou mais no meu celular; cansei completamente disso. Só família e coisas assim.”