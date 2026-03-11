Getty
“Cenário apocalíptico” – Micky van de Ven admite que está “completamente acabado” após a “terrível” derrota do Tottenham na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
A série de resultados ruins do Tottenham continua
A pesada derrota em Madri foi apenas o mais recente golpe para o time do Spurs, que não consegue vencer há sete partidas consecutivas, seis delas na Premier League, uma sequência que o levou a uma batalha contra o rebaixamento. O técnico interino Igor Tudor tem enfrentado intenso escrutínio após perder todas as quatro partidas que comandou, com a goleada de terça-feira à noite em Madri marcando um novo ponto para o clube, e Van de Ven admitiu que os fracassos persistentes começaram a afetar sua saúde mental e sua vida fora de campo.
Fadiga mental e abstinência das redes sociais
Em declarações à Ziggo Sport após o apito final, o internacional holandês não se conteve em relação à situação do clube. Sobre a forma como o Tottenham perdeu para o Atlético, Van de Ven explicou: “Terrível, para ser sincero: um cenário apocalíptico. Tudo o que podia correr mal nos primeiros vinte minutos correu mal. Todos escorregaram, incluindo eu. São momentos em que simplesmente não se pode fazer nada. Não posso ficar aqui parado e começar a culpar o campo.”
Van de Ven também revelou que as críticas constantes ao fraco desempenho do Tottenham o levaram a se distanciar dos holofotes. O zagueiro admitiu que está lutando para lidar com a intensidade da situação. “Como estou me sentindo mentalmente? É difícil, posso te dizer. Muito difícil. Tenho que continuar; a vida é assim”, disse ele. “Não estou mais no meu celular; cansei completamente disso. Só família e coisas assim.”
Simpatia por Kinsky
A noite foi particularmente cruel para o jovem goleiro tcheco Antonin Kinsky, que fez sua estreia na Liga dos Campeões pelo técnico Igor Tudor. Sua estreia na competição de elite da Europa durou apenas 17 minutos, antes de ser substituído por Guglielmo Vicario, com o placar já fora de controle. A decisão destacou a natureza caótica da atual formação do Spurs sob o comando de Tudor.
Van de Ven expressou simpatia pelo seu jovem companheiro de equipe, dizendo: “É terrível para ele também, ele está fazendo sua estreia. Você não desejaria isso a ninguém.”
Enfrentando uma batalha desesperada pela sobrevivência
Com apenas nove partidas restantes na Premier League, a posição do Tottenham como clube da primeira divisão está realmente ameaçada. Partidas decisivas contra os também lutadores Nottingham Forest e Wolverhampton Wanderers estão por vir, jogos que provavelmente definirão o futuro do clube. “Eu poderia, é claro, dar o discurso padrão de que todos temos que nos manter unidos e trabalhar duro, mas estamos sofrendo um golpe após o outro. É realmente muito difícil”, acrescentou.
O Spurs também terá uma tarefa difícil pela frente quando receber o Atlético de Madrid na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana.
