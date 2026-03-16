Assim, o zagueiro central do time mais titulado da Alemanha sofreu um pequeno contratempo após o aquecimento, antes da partida fora de casa do Bayern de Munique em Leverkusen. Em vez de ir para o vestiário do Bayern, Tah, provavelmente por velho hábito, acabou entrando primeiro no vestiário do Werkself.
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Cena bizarra em partida fora de casa do FC Bayern: Jonathan Tah sofre um acidente curioso contra o Bayer 04 Leverkusen
No entanto, o jogador de 30 anos percebeu imediatamente seu deslize. Após dar alguns passos na direção errada, ele deu meia-volta e correu atrás de seus companheiros de equipe em direção ao vestiário do FCB. As seguranças que estavam bem ali no corredor não conseguiram conter algumas risadas. O vídeo também está causando diversão nas redes sociais.
Sob um vídeo da cena, a conta oficial do Bayer 04 Leverkusen comentou: “Never forget where you come from” (em português: “Nunca se esqueça de onde você vem”), ao que Tah respondeu apenas com três emojis sorridentes.
Tah jogou pelo Leverkusen durante dez anos antes de se transferir para o Bayern
Antes de se transferir para o FC Bayern no verão passado, Tah atuou pelo Werkself por dez anos. Com a camisa do Leverkusen, ele conquistou, entre outros títulos, a dobradinha do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha em 2024. No total, ele disputou 402 partidas (18 gols) pelo B04.
No time de Munique, Tah é titular indiscutível sob o comando do técnico Vincent Kompany. Em todas as competições, ele disputou 36 partidas, nas quais marcou três gols e deu três assistências. Em seu retorno à BayArena, o Bayern e Tah empataram em 1 a 1 no sábado.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)