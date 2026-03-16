Cena bizarra em partida fora de casa do FC Bayern: Jonathan Tah sofre um acidente curioso contra o Bayer 04 Leverkusen

No entanto, o jogador de 30 anos percebeu imediatamente seu deslize. Após dar alguns passos na direção errada, ele deu meia-volta e correu atrás de seus companheiros de equipe em direção ao vestiário do FCB. As seguranças que estavam bem ali no corredor não conseguiram conter algumas risadas. O vídeo também está causando diversão nas redes sociais.

Sob um vídeo da cena, a conta oficial do Bayer 04 Leverkusen comentou: “Never forget where you come from” (em português: “Nunca se esqueça de onde você vem”), ao que Tah respondeu apenas com três emojis sorridentes.