Ao explicar os motivos das novas regras, De Zerbi ressaltou a necessidade de uma conexão de verdade entre as pessoas. “Trabalhamos em campo, ficamos juntos e tiramos os celulares do café da manhã, do almoço e do jantar para passarmos tempo juntos, porque agora é assim [celular] o tempo todo”, disse ele aos jornalistas.

O italiano confirmou que a viagem à Espanha incluiu conversas sérias sobre a má fase da equipe. “Tivemos duas ou três reuniões importantes para falar sobre futebol, sobre a nossa situação e sobre como todos precisam assumir responsabilidades”, acrescentou. “E nada além disso. Houve alguns jantares só para os jogadores e outros só para a comissão técnica.

“Como treinador, você entende que precisa melhorar, que precisa mudar a situação e tenta encontrar todas as soluções.

“Já fiz esse tipo de concentração duas vezes com o Marseille e foi uma boa solução. Conversei com o clube, com Vinai [Venkatesham], com Johan [Lange], com o proprietário, e tomamos a decisão juntos, mas não é nada de especial. É só para passarmos mais tempo juntos, porque não pudemos fazer isso na pré-temporada.

“Tínhamos muitos jogadores novos e jogadores que voltaram da Copa do Mundo. Passar três ou quatro dias juntos, sem a família, colocando o clube no topo das prioridades, é normal e é bom.”

Apesar das restrições, De Zerbi afirmou que o elenco podia explorar a cidade nos momentos de folga. “Sim, com liberdade”, concluiu. “Sem regras militares. Eu amo a liberdade.”



