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Celulares proibidos! Roberto De Zerbi impõe novas regras rígidas enquanto Tottenham, ainda sem vencer, tenta resolver a crise
Medidas drásticas em Marbella
O técnico do Tottenham, De Zerbi, levou recentemente seu elenco a Marbella para um período de treinos em clima quente, na tentativa de frear a queda alarmante da equipe na Premier League. O Tottenham ocupa atualmente a última posição da tabela e não vence há seis jogos, apesar de ter investido 380 milhões de libras (505 milhões de dólares) em 10 contratações para o verão.
Para fortalecer a união de um elenco com muitas mudanças, De Zerbi proibiu o uso de celulares durante todas as refeições em grupo. O italiano espera que obrigar os jogadores a interagir fora de campo acelere a integração da equipe e ajude a salvar sua campanha no campeonato nacional.
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De Zerbi explica proibição do uso de celulares
Ao explicar os motivos das novas regras, De Zerbi ressaltou a necessidade de uma conexão de verdade entre as pessoas. “Trabalhamos em campo, ficamos juntos e tiramos os celulares do café da manhã, do almoço e do jantar para passarmos tempo juntos, porque agora é assim [celular] o tempo todo”, disse ele aos jornalistas.
O italiano confirmou que a viagem à Espanha incluiu conversas sérias sobre a má fase da equipe. “Tivemos duas ou três reuniões importantes para falar sobre futebol, sobre a nossa situação e sobre como todos precisam assumir responsabilidades”, acrescentou. “E nada além disso. Houve alguns jantares só para os jogadores e outros só para a comissão técnica.
“Como treinador, você entende que precisa melhorar, que precisa mudar a situação e tenta encontrar todas as soluções.
“Já fiz esse tipo de concentração duas vezes com o Marseille e foi uma boa solução. Conversei com o clube, com Vinai [Venkatesham], com Johan [Lange], com o proprietário, e tomamos a decisão juntos, mas não é nada de especial. É só para passarmos mais tempo juntos, porque não pudemos fazer isso na pré-temporada.
“Tínhamos muitos jogadores novos e jogadores que voltaram da Copa do Mundo. Passar três ou quatro dias juntos, sem a família, colocando o clube no topo das prioridades, é normal e é bom.”
Apesar das restrições, De Zerbi afirmou que o elenco podia explorar a cidade nos momentos de folga. “Sim, com liberdade”, concluiu. “Sem regras militares. Eu amo a liberdade.”
Novela envolvendo Richarlison se intensifica
Enquanto De Zerbi cobra união, sua relação com o atacante afastado Richarlison se deteriorou publicamente. O brasileiro ficou fora do elenco do Tottenham para a Premier League e foi relegado ao time sub-21 após transferências frustradas no verão. Duncan Ferguson, ex-técnico do Everton, questionou o tratamento duro: “Não sei se eles tiveram uma briga feia e, conhecendo Richy, provavelmente tiveram, mas você precisa acolhê-lo. Não se deixa um jogador desses de fora a menos que tenha acontecido um assassinato de verdade.” Richarlison endossou os comentários de Ferguson no Instagram e publicou: “Obrigado, @duncan9ferguson, você tem razão.”
No entanto, De Zerbi descartou abruptamente a polêmica no domingo. “Isso não é mais problema meu”, disse aos jornalistas. “Vocês têm que perguntar a Vinai ou Johan. Não é problema meu.”
- AFP
Aumenta a pressão contra o Coventry
O Tottenham precisa transformar a união construída em Marbella em resultados imediatos quando receber o Coventry City na noite de segunda-feira. A partida já é decisiva para De Zerbi, que tenta tirar o Tottenham da lanterna da tabela.
Não conquistar os três pontos só aumentará a pressão sobre a cara reformulação do clube. Com as tensões na diretoria vindo a público, a primeira vitória no campeonato é indispensável para estabilizar uma temporada turbulenta.
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