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Celtic conclui a contratação de Haissem Hassan, do Real Oviedo, em um negócio de até £ 9 milhões
Valor da transferência e estrutura para o novo ponta
O Celtic finalizou a contratação de Hassan em um contrato de quatro anos, com o clube tendo a opção por um quinto. A Sky Sports informa que os clubes acertaram uma taxa inicial de £6 milhões, que pode subir para £9 milhões por meio de vários bônus relacionados a desempenho.
Uma parte significativa desses pagamentos de bônus será acionada se o Celtic alcançar a fase de liga da Champions League ainda neste mês. Hassan chega após uma campanha de destaque na Copa do Mundo com o Egito, na qual participou de uma dramática derrota por 3 a 2 para a Argentina. O ponta se torna a terceira contratação da janela de transferências de verão para o time escocês, após Camilo Duran e Kasper Hogh.
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Hassan revela os motivos por trás de sua ida para o campeão escocês
Após realizar exames médicos em Londres, Hassan viajou para Lennoxtown para discutir sua transferência. O ponta expressou sua empolgação por se juntar aos campeões escoceses depois de passar seis anos na Espanha. "Aos 24 anos, acho que este é um bom momento para eu sair da Espanha. Estou lá há seis anos", disse Hassan ao CelticPlayer.
"Com a história do Celtic, todos os grandes jogadores, a torcida e a atmosfera, acho que este é o momento perfeito para mim. Sei que estou me juntando a um grande clube, o maior clube da Escócia, e estou realmente ansioso para dar o próximo passo." Hassan observou que quer aprender inglês e vivenciar um novo estilo de futebol.
Levando alegria e habilidade à torcida do Celtic
O ponta quer entreter os torcedores e trazer uma nova dinâmica ao elenco. Hassan detalhou sua abordagem ao jogo e o que a torcida pode esperar de suas atuações em campo.
"Para mim, o futebol tem tudo a ver com prazer, e minha primeira função é levar alegria aos torcedores que vão ao estádio", acrescentou Hassan. "Do ponto de vista do futebol, eu diria que sou um ponta habilidoso, que gosta de situações de um contra um e de combinar com meus companheiros de equipe. Ainda tenho apenas 24 anos e tenho muito a melhorar, mas espero poder mostrar o melhor de mim." Hassan representa um reforço direcionado para a ponta direita.
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O que vem a seguir para o Celtic e sua nova contratação?
Agora, a atenção se volta para a integração de Hassan ao elenco antes dos próximos compromissos decisivos. O Celtic tem tempo para inscrever Hassan até quinta-feira e garantir que ele esteja apto para o play-off da Champions League contra o LASK Linz na próxima semana. No cenário doméstico, o clube inicia a defesa do título contra o Dundee neste fim de semana, quando Hassan espera fazer sua estreia e demonstrar sua ambição de conquistar mais troféus.
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