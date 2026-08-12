O Celtic finalizou a contratação de Hassan em um contrato de quatro anos, com o clube tendo a opção por um quinto. A Sky Sports informa que os clubes acertaram uma taxa inicial de £6 milhões, que pode subir para £9 milhões por meio de vários bônus relacionados a desempenho.

Uma parte significativa desses pagamentos de bônus será acionada se o Celtic alcançar a fase de liga da Champions League ainda neste mês. Hassan chega após uma campanha de destaque na Copa do Mundo com o Egito, na qual participou de uma dramática derrota por 3 a 2 para a Argentina. O ponta se torna a terceira contratação da janela de transferências de verão para o time escocês, após Camilo Duran e Kasper Hogh.