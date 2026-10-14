Claudio Giraldez, técnico do Celta de Vigo, fala na véspera do jogo contra a Juventus, válido pela segunda rodada da fase de liga da Liga Europa: "Quero que meu time entre em campo motivado, determinado, agressivo e decidido a jogar um futebol dominante".





Giraldez prossegue: "Sabemos fazer isso, já mostramos várias vezes, embora neste início de campeonato não tenhamos jogado à altura do nosso potencial. Já disse aos jogadores que precisamos jogar de igual para igual com nossos adversários de tradição, e não tenho dúvidas de que faremos isso. Como fizemos na temporada passada, quando vencemos o Real Madrid no Bernabéu e o Atlético de Madrid no Metropolitano. Quanto aos lesionados, Iago Aspas e Sebastian Caceres se recuperaram".