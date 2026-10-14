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Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Celta de Vigo: Giraldez, o técnico com duas graduações, avisa a Juventus: "Seremos motivados, determinados, agressivos e dominantes"

Celta de Vigo x Juventus
Juventus
Celta de Vigo
Liga Europa
C. Giraldez

Fala o técnico dos adversários da Juventus na Liga Europa

Claudio Giraldez, técnico do Celta de Vigo, fala na véspera do jogo contra a Juventus, válido pela segunda rodada da fase de liga da Liga Europa: "Quero que meu time entre em campo motivado, determinado, agressivo e decidido a jogar um futebol dominante".


Giraldez prossegue: "Sabemos fazer isso, já mostramos várias vezes, embora neste início de campeonato não tenhamos jogado à altura do nosso potencial. Já disse aos jogadores que precisamos jogar de igual para igual com nossos adversários de tradição, e não tenho dúvidas de que faremos isso. Como fizemos na temporada passada, quando vencemos o Real Madrid no Bernabéu e o Atlético de Madrid no Metropolitano. Quanto aos lesionados, Iago Aspas e Sebastian Caceres se recuperaram".

  • Como lembra Tuttosport, Giraldez tem duas graduações, uma delas em Jornalismo: "Eu me formei em Ciências da Atividade Física e do Esporte e também em Jornalismo. É muito importante conhecer todas as nuances do trabalho jornalístico".

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