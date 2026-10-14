Claudio Giraldez, técnico do Celta Vigo, fala na véspera do jogo contra a Juventus, válido pela segunda rodada da fase de liga da Europa League: "Quero que minha equipe entre em campo motivada, determinada, agressiva, decidida a jogar um futebol dominante".





Giraldez prossegue: "Sabemos fazer isso, já demonstramos várias vezes, embora neste início de campeonato não tenhamos estado à altura do nosso potencial. Já disse aos jogadores: temos que jogar de igual para igual com nossos adversários de tradição, e não tenho dúvidas de que faremos isso. Como fizemos na temporada passada, quando derrotamos o Real Madrid no Bernabeu e o Atlético de Madrid no Metropolitano. Quanto aos lesionados, Iago Aspas e Sebastian Caceres se recuperaram".