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Ahmed Mansy
Traduzido por

Celebrou o prêmio dela e boicotou o das categorias menores: a Bola de Ouro expôs a contradição de Cristiano Ronaldo?

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Posição polêmica do craque português

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O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, provocou polêmica por conta de sua posição sobre os prêmios da Bola de Ouro, concedidos aos melhores jogadores do mundo pela revista francesa "France Football".

A cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro de 2026 foi realizada na capital britânica, Londres, nas primeiras horas da manhã da última terça-feira, quando o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, foi coroado com o prêmio.

  • Cristiano Ronaldo se abstém de votar pela quinta vez

    Cristiano Ronaldo deveria estar entre os participantes daquela premiação, por meio da votação para o prêmio "Kopa", concedido ao melhor jovem jogador do mundo, sub-21, e que foi vencido pelo espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

    No entanto, o craque português absteve-se de votar naquele prêmio, assim como os franceses Zinedine Zidane e Michel Platini, de acordo com o que revelou o jornal francês "L'Équipe".

    Esta passou a ser a quinta vez em que Cristiano Ronaldo se abstém de votar naquele prêmio, desde a famosa crise de 2021, que o colocou em conflito com Pascal Ferré, então editor-chefe da revista "France Football".

    A crise começou quando Ferré afirmou, em declarações à imprensa, que Cristiano Ronaldo lhe havia dito que sua maior ambição era encerrar a carreira futebolística com mais Bolas de Ouro do que seu rival argentino Lionel Messi.

    As declarações de Ferré provocaram a ira do craque português, que negou aquele episódio através de sua conta no "Instagram", acusando o ex-editor-chefe da revista francesa de mentir e de tentar usar seu nome de forma indevida.

    Desde então, Cristiano Ronaldo não voltou a aparecer na cerimônia da Bola de Ouro como concorrente, como convidado, ou mesmo entre os votantes do vencedor do prêmio Kopa.

  • A celebração de Ronaldo pela histórica Bola de Ouro

    No entanto, Ronaldo quebrou esse silêncio recentemente, mais precisamente após ser coroado com o prêmio de melhor vencedor da Bola de Ouro de todos os tempos.

    A revista francesa France Football anunciou, na última quarta-feira, que Ronaldo foi premiado com o troféu "BOAT", como o melhor jogador na história dos vencedores da Bola de Ouro, referente à conquista que teve em 2008, pelo Manchester United.

    O craque português superou seu rival argentino Lionel Messi na votação, com "La Pulga" ficando na segunda colocação pela Bola de Ouro que venceu em 2012 pelo Barcelona.

    E cerca de 24 horas após o anúncio da premiação, Ronaldo publicou uma mensagem para celebrar o prêmio em sua conta pessoal no Instagram.

    Ronaldo escreveu: "O futebol pertence aos torcedores. Obrigado a todos os fãs ao redor do mundo. O prêmio de Bola de Ouro de todos os tempos é de vocês também".

  • Cristiano Ronaldo expôs sua própria contradição com a Bola de Ouro?

    A comemoração de Cristiano Ronaldo pelo prêmio histórico, diante de seu boicote aos eventos da Bola de Ouro há cerca de 5 anos, pode levar alguns a acusarem Ronaldo de contradição.

    No entanto, a justificativa de Ronaldo para essa postura diferente pode aparecer na publicação que ele divulgou para comemorar o prêmio, com a frase: "O futebol pertence aos torcedores".

    E talvez Ronaldo tenha expressado com essas palavras sua satisfação com o mecanismo que lhe concedeu o prêmio, pelo fato de que a premiação foi submetida aos votos dos torcedores, e não dos jornalistas, como ocorre na votação da Bola de Ouro.

    O craque português havia manifestado em mais de uma ocasião sua discordância com as escolhas da revista francesa para os vencedores do prêmio Bola de Ouro, especialmente por não tê-lo conquistado desde sua última coroação em 2017.

    Vale lembrar que Ronaldo segue como o segundo maior vencedor do prêmio Bola de Ouro na história, tendo-o conquistado 5 vezes, atrás do argentino Lionel Messi, que foi coroado em 8 ocasiões.

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