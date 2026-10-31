Cristiano Ronaldo deveria estar entre os participantes daquela premiação, por meio da votação para o prêmio "Kopa", concedido ao melhor jovem jogador do mundo, sub-21, e que foi vencido pelo espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

No entanto, o craque português absteve-se de votar naquele prêmio, assim como os franceses Zinedine Zidane e Michel Platini, de acordo com o que revelou o jornal francês "L'Équipe".

Esta passou a ser a quinta vez em que Cristiano Ronaldo se abstém de votar naquele prêmio, desde a famosa crise de 2021, que o colocou em conflito com Pascal Ferré, então editor-chefe da revista "France Football".

A crise começou quando Ferré afirmou, em declarações à imprensa, que Cristiano Ronaldo lhe havia dito que sua maior ambição era encerrar a carreira futebolística com mais Bolas de Ouro do que seu rival argentino Lionel Messi.

As declarações de Ferré provocaram a ira do craque português, que negou aquele episódio através de sua conta no "Instagram", acusando o ex-editor-chefe da revista francesa de mentir e de tentar usar seu nome de forma indevida.

Desde então, Cristiano Ronaldo não voltou a aparecer na cerimônia da Bola de Ouro como concorrente, como convidado, ou mesmo entre os votantes do vencedor do prêmio Kopa.