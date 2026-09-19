Antes da partida, o técnico descartou as sugestões de que o clássico é um jogo de vitória obrigatória para manter a supremacia na liga. Falando à imprensa, O'Neill reconheceu o dano psicológico de uma possível terceira derrota seguida, mas manteve sua posição: "Não, é cedo demais na temporada para dizer isso. Seria ótimo se pudéssemos vencer porque poderíamos abrir oito pontos de vantagem, e vencemos os seis jogos anteriores da liga.

"O jogo é grande. É um grande jogo, seja disputado em setembro ou março. É um jogo realmente grande. Precisamos estar prontos para o jogo. Precisamos vencer o jogo? Seria bom vencer; não seria nada bom se perdêssemos. Seriam três seguidas e, claro, psicologicamente, isso seria um golpe."