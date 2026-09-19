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Celtic v Falkirk - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Cedo demais' - Martin O'Neill rejeita discurso de "jogo de vida ou morte" antes de crucial Old Firm contra o Rangers

M. O'Neill
D. McInnes
Celtic x Rangers
Celtic
Rangers
Campeonato Escocês

O técnico do Celtic, Martin O'Neill, descartou as sugestões de que o clássico de domingo pela Premiership escocesa contra o Rangers seja um jogo de vitória obrigatória para sua equipe. Apesar de chegar ao dérbi após derrotas consecutivas na copa e na Europa, o veterano comandante acredita que ainda é "cedo demais" na campanha para tratar o resultado como definidor da temporada.

  • Rivais de Glasgow se enfrentam novamente

    O Celtic se prepara para receber o rival da cidade, o Rangers, no Celtic Park apenas uma semana depois de ser eliminado da Copa da Liga em Ibrox. Embora o time de O'Neill ostente uma campanha doméstica impecável, com seis vitórias seguidas na liga, seu desempenho oscilou após derrotas consecutivas na copa e na Liga Europa. Uma vitória neste fim de semana faria o Celtic abrir oito pontos de vantagem sobre o Rangers, segundo colocado.

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  • Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Técnico do Celtic minimiza

    Antes da partida, o técnico descartou as sugestões de que o clássico é um jogo de vitória obrigatória para manter a supremacia na liga. Falando à imprensa, O'Neill reconheceu o dano psicológico de uma possível terceira derrota seguida, mas manteve sua posição: "Não, é cedo demais na temporada para dizer isso. Seria ótimo se pudéssemos vencer porque poderíamos abrir oito pontos de vantagem, e vencemos os seis jogos anteriores da liga.

    "O jogo é grande. É um grande jogo, seja disputado em setembro ou março. É um jogo realmente grande. Precisamos estar prontos para o jogo. Precisamos vencer o jogo? Seria bom vencer; não seria nada bom se perdêssemos. Seriam três seguidas e, claro, psicologicamente, isso seria um golpe."

  • Técnico enfrenta crescente escrutínio

    A pressão sobre O'Neill começou a aumentar intensamente após críticas de torcedores à sua abordagem tática e à sua postura defensiva em entrevistas recentes após as partidas. Admitindo que perguntas de torcedores e comentaristas são uma parte normal do trabalho, o técnico afirmou: "Essa é a natureza do jogo. Posso ficar um pouco irritadiço de vez em quando.

    "Às vezes tenho que pedir desculpas por isso. O que eu disse foi que não parecemos ser questionados quando vencemos partidas de futebol. Mas todo mundo tem o direito de perguntar. No fim de tudo, sou responsável pela escalação da equipe, sou responsável pelas táticas e, claro, devo ser questionado."

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  • Rangers v Celtic - Premier Sports CupGetty Images Sport

    Gers buscam dobradinha histórica

    O Rangers tem a oportunidade de fazer história rara ao completar vitórias consecutivas sobre o Celtic dentro de uma única semana, um feito alcançado apenas duas vezes antes, em 1960 e 1998.

    O técnico do Rangers, Derek McInnes, também pode igualar o recorde de Graeme Souness ao vencer seus dois primeiros clássicos Old Firm no comando. Minimizando os debates táticos antes do confronto, ele afirmou: "Acho que, às vezes, a tática pode receber uma importância um pouco exagerada. Acho que normalmente você vence jogos por causa dos momentos individuais e de atuações dos jogadores em um nível muito alto e muito forte.

    "Você não vence no Celtic Park a menos que todo mundo jogue bem. Então, temos de tentar levar algo parecido e buscar essas melhorias novamente."

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