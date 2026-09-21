Cedo demais! Liverpool ainda não abriu negociações por renovação com Alisson Becker enquanto o goleiro entra nos meses finais de seu contrato

O Liverpool se vê em uma posição familiar de incerteza à medida que uma de suas estrelas mais importantes e experientes se aproxima do fim de seu período no clube. Alisson está oficialmente em seu último ano de contrato. Com o brasileiro prestes a completar 34 anos em outubro, a cúpula de Anfield precisa decidir se vai manter seu camisa 1 a longo prazo ou iniciar uma transição para uma era mais jovem no gol. Atualmente recebendo um salário semanal de £ 250.000, o goleiro segue sendo um dos mais bem pagos do elenco, o que reflete seu status como um dos jogadores de elite do futebol mundial.

O jornalista confiável James Pearce trouxe uma atualização preocupante para os torcedores que esperam uma solução rápida para a situação. Falando no podcast Walk On, do The Athletic, Pearce esclareceu que não houve nenhuma movimentação em relação a um novo contrato, com todas as partes aparentemente satisfeitas em esperar. O repórter afirmou: "Ele ainda vai estar por aqui na próxima temporada? Não sabemos disso no momento. Pelo que me disseram, ainda é cedo demais para todos os lados. Essas conversas ainda não aconteceram."