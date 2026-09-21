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Cedo demais! Liverpool ainda não abriu negociações por renovação com Alisson Becker enquanto o goleiro entra nos meses finais de seu contrato
Negociações ainda não começaram pelo camisa 1 brasileiro
O Liverpool se vê em uma posição familiar de incerteza à medida que uma de suas estrelas mais importantes e experientes se aproxima do fim de seu período no clube. Alisson está oficialmente em seu último ano de contrato. Com o brasileiro prestes a completar 34 anos em outubro, a cúpula de Anfield precisa decidir se vai manter seu camisa 1 a longo prazo ou iniciar uma transição para uma era mais jovem no gol. Atualmente recebendo um salário semanal de £ 250.000, o goleiro segue sendo um dos mais bem pagos do elenco, o que reflete seu status como um dos jogadores de elite do futebol mundial.
O jornalista confiável James Pearce trouxe uma atualização preocupante para os torcedores que esperam uma solução rápida para a situação. Falando no podcast Walk On, do The Athletic, Pearce esclareceu que não houve nenhuma movimentação em relação a um novo contrato, com todas as partes aparentemente satisfeitas em esperar. O repórter afirmou: "Ele ainda vai estar por aqui na próxima temporada? Não sabemos disso no momento. Pelo que me disseram, ainda é cedo demais para todos os lados. Essas conversas ainda não aconteceram."
- AFP
A sombra iminente da janela de pré-contrato
Embora o clima interno possa ser tranquilo, o calendário apresenta um prazo claro para o gigante de Merseyside. Neste momento, Alisson poderá negociar livremente um pré-contrato com clubes de fora da Inglaterra a partir de janeiro. No início do ano, o goleiro foi ligado ao interesse da Juventus e, embora esses rumores não tenham se transformado em uma transferência concreta, a ameaça de gigantes continentais rondando segue alta.
Os torcedores estão compreensivelmente ansiosos, diante do histórico de sagas contratuais no clube, que frequentemente se arrastaram até as últimas semanas das temporadas. O goleiro lembrou a todos de seu enorme valor justamente no último fim de semana, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth. Sua incrível defesa em reflexo para impedir Evanilson foi um dos destaques da partida.
O fator Mamardashvili
O processo de tomada de decisão do Liverpool fica ainda mais complicado com a chegada de Giorgi Mamardashvili. O internacional georgiano foi contratado junto ao Valencia no ano passado e, embora ainda não tenha assumido a condição de titular, é visto como o sucessor natural do brasileiro.
Pearce destacou esse possível conflito, observando que um novo contrato para o veterano pode ter um efeito dominó sobre o restante do departamento de goleiros. O jornalista sugeriu que Mamardashvili não vai tolerar ser reserva por uma terceira temporada consecutiva se Alisson continuar sendo a escolha indiscutível.
- Getty
Incerteza cerca as intenções de longo prazo de Alisson
Também existe a possibilidade de que o próprio Alisson esteja pronto para um novo desafio depois de quase uma década em Merseyside. Quando a temporada 2026-27 chegar ao fim, ele terá passado nove anos no clube, conquistando todos os principais troféus disponíveis.
No fim das contas, os próximos meses serão cruciais para que o clube evite uma narrativa prejudicial. A avaliação de Pearce sugere que, embora não haja pânico imediato, a abordagem de "cedo demais" pode rapidamente se transformar em "tarde demais" se outros clubes começarem a fazer suas investidas em janeiro.
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