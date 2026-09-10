Cebolinha, Arthur, Rodinei... quanto vai custar para o Santos os reforços desta janela de transferências?

O Santos se movimentou de forma intensa no mercado de transferências e mudou o perfil do elenco para a reta final da temporada. Mesmo convivendo com dívidas e tendo passado recentemente por um transfer ban, o Peixe conseguiu contratar nomes como Arthur, Rodinei, Lima e Everton Cebolinha, além de avançar nas conversas por Philippe Coutinho.

A estratégia da diretoria foi buscar jogadores sem custos de aquisição ou por empréstimo, apostando principalmente em contratos curtos. A ideia é reforçar o elenco de Cuca sem assumir grandes compromissos com taxas de transferência, ao mesmo tempo em que o clube tenta se afastar da parte de baixo do Brasileirão e avançar na Copa Sul-Americana.

A movimentação só foi possível depois que o Santos derrubou o transfer ban. Para isso, a dívida com o Monaco pela contratação de Jean Lucas foi quitada com o auxílio da NR Sports, empresa ligada à família de Neymar, em um acordo que envolveu também espaços publicitários no uniforme.

Além disso, a diretoria afirma ter conseguido reduzir a folha salarial em cerca de R$ 7 milhões por mês com a saída de dez jogadores. De acordo com a ESPN, essa economia foi um dos fatores que abriu espaço para a chegada dos novos reforços.

Deixaram a Vila Belmiro jogadores como Robinho Jr., Adonis Frías, Zé Ivaldo, Tiquinho Soares, Bilal Brahimi, Tomás Rincón, Lautaro Díaz, Mayke, Zé Rafael e João Basso.

Entre os reforços recentes, apenas Rodinei assinou um vínculo mais longo, até o fim de 2027. Arthur e Cebolinha chegaram com contratos até dezembro, ambos com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Já o meia Lima foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada.