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Internacional v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Cebolinha, Arthur, Rodinei... quanto vai custar para o Santos os reforços desta janela de transferências?

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Janela do Alvinegro praiano foi uma das mais movimentadas do futebol brasileiro e ainda pode ter mais reforços

O Santos se movimentou de forma intensa no mercado de transferências e mudou o perfil do elenco para a reta final da temporada. Mesmo convivendo com dívidas e tendo passado recentemente por um transfer ban, o Peixe conseguiu contratar nomes como Arthur, Rodinei, Lima e Everton Cebolinha, além de avançar nas conversas por Philippe Coutinho.

A estratégia da diretoria foi buscar jogadores sem custos de aquisição ou por empréstimo, apostando principalmente em contratos curtos. A ideia é reforçar o elenco de Cuca sem assumir grandes compromissos com taxas de transferência, ao mesmo tempo em que o clube tenta se afastar da parte de baixo do Brasileirão e avançar na Copa Sul-Americana.

A movimentação só foi possível depois que o Santos derrubou o transfer ban. Para isso, a dívida com o Monaco pela contratação de Jean Lucas foi quitada com o auxílio da NR Sports, empresa ligada à família de Neymar, em um acordo que envolveu também espaços publicitários no uniforme.

Além disso, a diretoria afirma ter conseguido reduzir a folha salarial em cerca de R$ 7 milhões por mês com a saída de dez jogadores. De acordo com a ESPN, essa economia foi um dos fatores que abriu espaço para a chegada dos novos reforços.

Deixaram a Vila Belmiro jogadores como Robinho Jr., Adonis Frías, Zé Ivaldo, Tiquinho Soares, Bilal Brahimi, Tomás Rincón, Lautaro Díaz, Mayke, Zé Rafael e João Basso.

Entre os reforços recentes, apenas Rodinei assinou um vínculo mais longo, até o fim de 2027. Arthur e Cebolinha chegaram com contratos até dezembro, ambos com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Já o meia Lima foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada.

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  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Gastos somente com salários

    Sem grandes investimentos em taxas de transferência, o principal impacto financeiro das novas contratações está na folha salarial.

    Com as chegadas de Arthur Melo e Everton Cebolinha, os vencimentos do elenco santista aumentarão em cerca de R$ 3 milhões por mês, segundo a TMC.

    Para assinar com o Santos, Arthur aceitou receber R$ 1,55 milhão mensais. Cebolinha, por sua vez, terá o mesmo salário que recebia no clube: R$ 1,5 milhão por mês.

    Lima e Rodinei, outras duas contratações do Santos para a reta final da temporada, não tiveram os salários divulgados até o momento.

    Assim, a estratégia do Peixe foi concentrar o investimento nos vencimentos dos jogadores, evitando desembolsos elevados para adquirir os direitos econômicos dos reforços e mantendo vínculos mais curtos para reduzir o risco financeiro.

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  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sonhando com mais reforços

    Outra possível contratação que pode aumentar a folha salarial do Santos é Philippe Coutinho.

    De acordo com apuração da ESPN, a diretoria santista enviou ao meia uma proposta de contrato de produtividade, com salário-base entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. As conversas entre Santos e Coutinho estão avançadas. O jogador está livre no mercado desde que deixou o Vasco, em fevereiro.

    Apesar disso, o Alvinegro mantém ressalvas em relação à condição física do meia, que não entra em campo há sete meses. Coutinho também ainda não decidiu se pretende voltar a atuar profissionalmente nesta temporada.

    Mesmo com a longa pausa, o jogador não anunciou oficialmente a aposentadoria e vinha treinando por conta própria enquanto aguardava propostas. Ofertas chegaram, inclusive de clubes da MLS, mas nenhuma despertou o interesse do armador.

    A possibilidade de defender o Santos ganhou força também por influência de Neymar, amigo de Coutinho desde os tempos de Seleção Brasileira e um dos incentivadores da chegada do meia à Vila Belmiro.

    Como está livre no mercado, Coutinho não precisa ser contratado até a próxima sexta-feira (11), data de encerramento da janela de transferências no Brasil.

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