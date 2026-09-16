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Cavan Sullivan teria recebido sua primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos, enquanto Christian Pulisic ficou fora do período de treinos do outono
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Uma primeira convocação há muito aguardada
Sullivan estará entre os 26 jogadores convocados por Pochettino para uma série de quatro amistosos entre 26 de setembro e 6 de outubro. O jogador de 16 anos tem feito bastante para justificar sua inclusão recentemente, liderando um Philadelphia Union revitalizado a uma vaga nos playoffs. O Union não perde um jogo da liga desde a Copa do Mundo. Sullivan faz parte da estrutura das seleções de base dos Estados Unidos há anos, tendo atuado pela primeira vez no nível sub-15. Se Sullivan entrar em campo em qualquer uma das quatro partidas, ele se tornará o segundo jogador mais jovem a atuar pelos Estados Unidos, atrás de Freddy Adu, que estreou em janeiro de 2006.
O jovem admitiu no início deste mês que estava ansioso por uma chance nos Estados Unidos:
"Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Estou focado apenas em evoluir, em ficar melhor semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Tem gente te observando em todos os jogos, então preciso seguir em frente neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan à GOAL. "Quando a lista for definida, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar em mim."
- Getty Images
Sem convocação para Pulisic
Os Estados Unidos, porém, ficarão sem alguns nomes importantes. Pulisic, indiscutivelmente a principal estrela da seleção, não está entre os convocados, de acordo com a Fox Sports. O meio-campista ofensivo sofreu uma fratura na perna no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre os Estados Unidos e a Bélgica e ainda não recuperou a plena forma física. O americano atuou apenas duas vezes pelo Milan nesta temporada.
- (C)Getty Images
Uma chance para outras crianças?
Relatos esparsos indicam que Mauricio Pochettino vai convocar um elenco jovem. Os jovens do New York Red Bulls Julian Hall e Adri Mehmeti foram ligados a convocações. O mesmo vale para Zavier Gozo, Mathis Albert e o companheiro de Union de Sullivan, Neil Pierre.
Alguns amistosos complicados
Os Estados Unidos têm uma agenda complicada na primeira Data Fifa do ano. A seleção vai enfrentar Peru, Chile, México e Canadá em uma janela de menos de duas semanas. A convocação completa será divulgada na manhã de quinta-feira.
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