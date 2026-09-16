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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
Traduzido por

Cavan Sullivan teria recebido sua primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos, enquanto Christian Pulisic ficou fora do período de treinos do outono

Estados Unidos da América
C. Sullivan
C. Pulisic

A joia do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, teria sido convocada pela primeira vez para a seleção dos Estados Unidos, de acordo com a ESPN. O jovem, que vem brilhando na MLS com 17 participações em gols, faz parte do que parece ser um elenco jovem. Christian Pulisic, que se recupera de uma lesão na perna sofrida na Copa do Mundo, supostamente não foi convocado.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Uma primeira convocação há muito aguardada

    Sullivan estará entre os 26 jogadores convocados por Pochettino para uma série de quatro amistosos entre 26 de setembro e 6 de outubro. O jogador de 16 anos tem feito bastante para justificar sua inclusão recentemente, liderando um Philadelphia Union revitalizado a uma vaga nos playoffs. O Union não perde um jogo da liga desde a Copa do Mundo. Sullivan faz parte da estrutura das seleções de base dos Estados Unidos há anos, tendo atuado pela primeira vez no nível sub-15. Se Sullivan entrar em campo em qualquer uma das quatro partidas, ele se tornará o segundo jogador mais jovem a atuar pelos Estados Unidos, atrás de Freddy Adu, que estreou em janeiro de 2006.

    O jovem admitiu no início deste mês que estava ansioso por uma chance nos Estados Unidos:

    "Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Estou focado apenas em evoluir, em ficar melhor semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Tem gente te observando em todos os jogos, então preciso seguir em frente neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan à GOAL. "Quando a lista for definida, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar em mim."

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Sem convocação para Pulisic

    Os Estados Unidos, porém, ficarão sem alguns nomes importantes. Pulisic, indiscutivelmente a principal estrela da seleção, não está entre os convocados, de acordo com a Fox Sports. O meio-campista ofensivo sofreu uma fratura na perna no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre os Estados Unidos e a Bélgica e ainda não recuperou a plena forma física. O americano atuou apenas duas vezes pelo Milan nesta temporada.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Uma chance para outras crianças?

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  • Alguns amistosos complicados

    Os Estados Unidos têm uma agenda complicada na primeira Data Fifa do ano. A seleção vai enfrentar Peru, Chile, México e Canadá em uma janela de menos de duas semanas. A convocação completa será divulgada na manhã de quinta-feira.

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