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Cavan Sullivan, Mathis Albert e Zavier Gozo são os destaques da renovada lista de 28 jogadores da seleção dos Estados Unidos para os próximos amistosos
- Anadolu Agency
O que aconteceu
Na quinta-feira, Pochettino anunciou sua lista de 28 jogadores para os próximos jogos contra Peru, Chile, México e Canadá, que serão os primeiros da equipe no ciclo da Copa do Mundo de 2030.
Essas partidas certamente representarão um recomeço para os EUA, com a média de idade da convocação de 28 jogadores sendo de 22 anos e nove meses, mais de quatro anos mais jovem do que a seleção da Copa do Mundo do verão passado. Há também 13 jogadores sem partidas pela seleção principal, com média de idade de 19 anos e seis meses, enquanto Pochettino dá um foco maior tanto ao futuro da equipe principal quanto ao grupo olímpico sub-23.
Ao mesmo tempo, a convocação também conta com alguns rostos conhecidos. Os veteranos de duas Copas do Mundo Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest e Gio Reyna estão de volta à equipe, assim como Yunus Musah, que está na lista pela primeira vez desde março de 2025.
- Getty Images
Elenco completo com jogos pela seleção
GOLEIROS (4): Chris Brady (Chicago Fire; 1/0), Matt Freese (New York City FC; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DIN; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC; 0/0)
DEFENSORES (10): George Campbell (West Bromwich Albion FC/ING; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/HOL; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ING; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ING; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati; 41/3), Auston Trusty (Celtic/ESC; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union; 0/0)
MEIO-CAMPISTAS (9): Tyler Adams (AFC Bournemouth/ING; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/ALE; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ING; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ING; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York; 0/0), Yunus Musah (Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE; 35/5)
ATACANTES (5): Cole Campbell (SV Elversberg/ALE; 0/0), Justin Ellis (Orlando City SC; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union; 0/0)
- (C)Getty Images
O que Pochettino disse
"Este é o começo de um novo início para todos, e estamos animados nestas primeiras partidas por reunir um grupo de jogadores experientes junto com alguns jovens talentos que têm grande potencial", disse Pochettino. "Será importante que todos entendam nossa cultura, nossa forma de trabalhar e, claro, os princípios de como queremos jogar. Mais importante de tudo, eles precisam mostrar o comprometimento de representar o país da maneira que nossos torcedores merecem."
- Icon Sportswire
O que vem a seguir?
O novo formato da pausa internacional da Fifa fará com que a seleção dos Estados Unidos dispute quatro jogos, e não os dois habituais. Primeiro, haverá confrontos com as seleções sul-americanas Peru e Chile, respectivamente em 26 de setembro, em Orlando, e 29 de setembro, em St. Louis. Depois, os EUA enfrentarão os rivais da Concacaf México, em 3 de outubro, em Glendale, Arizona, e Canadá, em 6 de outubro, em St. Paul, Minnesota.
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