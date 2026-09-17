Na quinta-feira, Pochettino anunciou sua lista de 28 jogadores para os próximos jogos contra Peru, Chile, México e Canadá, que serão os primeiros da equipe no ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Essas partidas certamente representarão um recomeço para os EUA, com a média de idade da convocação de 28 jogadores sendo de 22 anos e nove meses, mais de quatro anos mais jovem do que a seleção da Copa do Mundo do verão passado. Há também 13 jogadores sem partidas pela seleção principal, com média de idade de 19 anos e seis meses, enquanto Pochettino dá um foco maior tanto ao futuro da equipe principal quanto ao grupo olímpico sub-23.

Ao mesmo tempo, a convocação também conta com alguns rostos conhecidos. Os veteranos de duas Copas do Mundo Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest e Gio Reyna estão de volta à equipe, assim como Yunus Musah, que está na lista pela primeira vez desde março de 2025.



