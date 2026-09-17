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Ryan Tolmich
Traduzido por

Cavan Sullivan e Mathis Albert entram em destaque, enquanto Christian Pulisic enfrenta uma espera frustrante: vencedores e perdedores da mais recente convocação da seleção dos Estados Unidos

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Estados Unidos da América
Vencedores & perdedores
Especiais e Opinião
C. Sullivan
C. Pulisic
M. Pochettino
M. Albert

A GOAL detalha a convocação mais recente antes de quatro amistosos que estão por vir

Durante todo o primeiro ciclo de Copa do Mundo de Mauricio Pochettino à frente da seleção masculina dos Estados Unidos, o trabalho dele era reduzir o grupo de jogadores. Ele tinha menos de dois anos para montar a melhor lista possível de 26 atletas. Para isso, era preciso focar mais em afunilar do que em ampliar.

Agora, o trabalho é diferente. Com quatro anos até 2030, a nova tarefa de Pochettino é expandir, e sua abordagem para isso já pode ser vista com a divulgação de sua primeira convocação pós-Copa do Mundo.

Na quinta-feira, a U.S. Soccer anunciou a equipe de 28 jogadores de Pochettino, que inclui 13 atletas ainda sem convocações e com média de idade de 19 anos e seis meses. O grupo está cheio de adolescentes que parecem ter potencial ilimitado, mas também não faltam veteranos na equipe para ajudá-los nessa trajetória.

"Agora é um processo diferente para montar o elenco", disse Pochettino. "Também com a ideia de não apenas render hoje, mas também ajudar esses jovens a se tornarem mais maduros, mais experientes. Um dos maiores focos da federação são os Jogos Olímpicos daqui a dois anos, e acho que dar a oportunidade de participar desta equipe principal é algo que vai trazer retorno e ser muito útil para esses jovens."

Com isso em mente, GOAL analisa os vencedores e perdedores da mais recente convocação da seleção masculina dos Estados Unidos...

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    VENCEDOR: Cavan Sullivan

    Dê as boas-vindas ao menino prodígio, que está no que muitos esperam e acreditam que será o primeiro de muitos períodos com a seleção dos Estados Unidos.

    Sullivan vem crescendo há anos, mas ainda tem apenas 16 anos. Nesta temporada, porém, o rendimento correspondeu à expectativa, e é por isso que ele está aqui. Pochettino não costuma convocar estrelas de redes sociais; ele convoca bons jogadores de futebol, e Sullivan é isso neste momento.

    "Ele merece todos os elogios que está recebendo", disse Pochettino. "Acho que é porque está tendo um bom desempenho. Está dando assistências, marcando gols, e tem 16 anos. Não estamos dizendo que ele não merece os elogios. O importante é ajudar, estar com ele e oferecer uma base sólida e apoio, porque ele ainda precisa mostrar, melhorar, evoluir e amadurecer mais. Ele tem apenas 16 anos. É um garoto, mas acho que o mais importante é que temos a oportunidade agora porque ele merece se juntar a nós na seleção."

    Ele será melhor no futuro? Claro, e a melhor forma de estimular isso é dar a ele chances de tentar e, às vezes, falhar. Esta é uma dessas chances. Sullivan pode ou não estar pronto para este nível. Pode ou não chegar a este período e ter sucesso, algo que fez em praticamente todos os outros lugares. Na verdade, não importa tanto se ele terá sucesso ou não. O que mais importa é que ele tenha a chance de tentar.

    Quanto mais essas chances se acumularem, mais preparado ele ficará e, se o objetivo é tê-lo pronto para o estrelato aos 20 anos, em 2030, começar agora não é uma má ideia. Agora, porém, cabe a ele tirar o melhor disso. Os holofotes certamente estarão voltados para ele, como sempre acontece.

    • Publicidade
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DERROTADO: Christian Pulisic

    O motivo de ele não estar aqui é óbvio: Pulisic está voltando de lesão e só recentemente fez sua primeira aparição na temporada. Levá-lo de avião através do Atlântico para disputar quatro jogos em duas semanas teria sido uma bobagem, tanto no curto quanto no longo prazo.

    Ainda assim, não é o ideal que Pulisic fique de fora, justamente porque muitas das narrativas em torno de uma Copa do Mundo decepcionante continuam a persistir por causa de sua ausência.

    A verdade infeliz é que ele não pode mudar essas narrativas tão cedo, e certamente não poderia tê-las mudado em um grupo de amistosos a mais de três anos e meio da próxima Copa do Mundo. Ele poderia ter dado o pontapé inicial, porém. Há setores da torcida que acreditam que Pulisic precisa mostrar mais determinação e mais paixão, e ele não terá essa chance neste outono.

    Infeliz para ele, então, mas também uma nova realidade. Pulisic é um jogador que tem algo a provar, e provar isso será difícil. Esse processo terá de começar em outro momento.

    "Acho que agora é uma abordagem completamente diferente da que havia no passado", disse Pochettino. "A Copa do Mundo será em quatro anos. Precisamos trabalhar com objetivos e metas diferentes e, por diferentes razões, essa convocação é a melhor convocação que podemos montar para este período de treinamentos."

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    VENCEDOR: Yunus Musah

    Depois de mais de um ano e meio fora do radar, Musah está de volta, e ele mereceu isso.

    Os últimos anos não foram fáceis para Musah, que estagnou no Milan e encontrou pouca alegria enquanto esteve emprestado à Atalanta. Agora, porém, ele está no Milan e vem contribuindo, algo que aparentemente fez maravilhas pela confiança dele e pela confiança de Pochettino nele.

    Musah ainda tem apenas 23 anos e, embora seja de certa forma um membro mais experiente deste grupo em particular, segue sendo um jogador jovem, com potencial e margem para evoluir. A evolução não é linear, e o caminho de Musah certamente também não foi. Ainda assim, ele o levou de volta aonde queria estar: com a USMNT.

    "Yunus ainda é jovem", disse Pochettino. "Ele não esteve envolvido na última Copa do Mundo, mas agora, desde o início da temporada, estamos vendo que ele está atuando da forma que esperamos, porque alguns jogadores podem jogar a partida inteira, mas não estão atuando da forma que esperamos, e é por isso que o chamamos de novo. Está realmente em aberto, assim como para o restante dos jogadores."

    É claro que ele terá de aproveitar ao máximo esta chance e ainda terá algum trabalho a fazer quando se trata de causar uma boa segunda impressão em Pochettino. Este período de treinos, porém, pode ser o começo de que Musah precisa, enquanto tenta recolocar sua carreira na USMNT nos trilhos.

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    PIOR: participantes da Copa do Mundo

    Dos 28 jogadores convocados para o período de treinamentos, 13 faziam parte do elenco da Copa do Mundo deste verão.

    Muitos deles são titulares: Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson, Sergino Dest, Matt Freese. Há também ausências já esperadas, como Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun, todos lidando com problemas de lesão. Depois há Tim Ream, que, aos 38 anos, pode não ser visto como parte deste ciclo, embora Pochettino não tenha dito nada sobre seu status e o defensor tenha afirmado que segue disponível para servir à seleção.

    Para aqueles que não eram titulares neste verão, porém, vagas no elenco eram mais difíceis de conseguir. Matt Turner, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alejandro Zendejas: todos veteranos de Copa do Mundo, mas todos deixados em casa. 

    Pochettino deixou claro que as exclusões não são permanentes e que todo jogador pode reconquistar seu espaço na equipe. Ainda assim, quando se amplia o grupo de jogadores, são os atletas entre as posições 15 e 26 de uma lista da Copa do Mundo que precisam lutar por seus lugares. Essa disputa já começou.

    "A porta está aberta para todos", disse Pochettino. "Agora é um novo começo. É um novo ciclo. Não é sobre o que aconteceu há um ano, há um ano e meio, o que aconteceu na Copa do Mundo. Para ser honesto, é um recomeço. É um elenco que consideramos ser o melhor para aquele período."

  • imago-sport-1082662441.jpgFotostand

    VENCEDOR: Mathis Albert

    Se Albert jogar 93 minutos nesta concentração, isso significará que ele terá atuado mais minutos pela seleção principal do que pelo clube. Ainda assim, Pochettino decidiu que valia a pena convocá-lo. Isso é um endosso bem forte ao potencial dele, não?

    Embora seja fácil dizer que adolescentes como Sullivan, Neil Pierre e Adri Mehmeti conquistaram seus lugares com o que mostraram em campo, Albert ainda não fez exatamente isso. A ressalva óbvia, porém, é que ele joga por um grande clube da Europa. O Dortmund aposta alto nele, e é por isso que ele já vem orbitando o time principal aos 17 anos e, se o Dortmund acredita em um jogador, geralmente é porque esse jogador é muito bom.

    Assim, embora Albert seja o jogador mais inexperiente desta concentração, pode muito bem ser também o de maior potencial. É por isso que Pochettino quer observá-lo mais de perto, e é por isso que ele está nesta concentração para uma experiência de aprendizado que pode levá-lo a coisas maiores e melhores no clube e na seleção.