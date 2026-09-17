Durante todo o primeiro ciclo de Copa do Mundo de Mauricio Pochettino à frente da seleção masculina dos Estados Unidos, o trabalho dele era reduzir o grupo de jogadores. Ele tinha menos de dois anos para montar a melhor lista possível de 26 atletas. Para isso, era preciso focar mais em afunilar do que em ampliar.

Agora, o trabalho é diferente. Com quatro anos até 2030, a nova tarefa de Pochettino é expandir, e sua abordagem para isso já pode ser vista com a divulgação de sua primeira convocação pós-Copa do Mundo.

Na quinta-feira, a U.S. Soccer anunciou a equipe de 28 jogadores de Pochettino, que inclui 13 atletas ainda sem convocações e com média de idade de 19 anos e seis meses. O grupo está cheio de adolescentes que parecem ter potencial ilimitado, mas também não faltam veteranos na equipe para ajudá-los nessa trajetória.

"Agora é um processo diferente para montar o elenco", disse Pochettino. "Também com a ideia de não apenas render hoje, mas também ajudar esses jovens a se tornarem mais maduros, mais experientes. Um dos maiores focos da federação são os Jogos Olímpicos daqui a dois anos, e acho que dar a oportunidade de participar desta equipe principal é algo que vai trazer retorno e ser muito útil para esses jovens."

Com isso em mente, GOAL analisa os vencedores e perdedores da mais recente convocação da seleção masculina dos Estados Unidos...