Cavan Sullivan é expulso, Robert Lewandowski vira herói e uma falha grotesca do goleiro marca a estreia de Alexis Sanchez pelo Montreal

Ah, Cavan, o que você fez?

O adolescente americano teve seu segundo duelo contra Lionel Messi na noite de quarta-feira, com o Philadelphia Union enfrentando o Inter Miami. Os elementos da história estavam todos ali. Sullivan vem jogando com muita personalidade. O Union está em ascensão. Messi vive um momento de queda. O Miami está bem longe de sua melhor forma e é muito batível. De alguma forma, o empate por 2 a 2 pareceu justo. Mas não faltou drama. Houve dois cartões vermelhos e um incidente sem bola em que Messi meio que deu um tapa em Quinn Sullivan, uma ação que pode resultar em multa.

Foi a dose certa de caos. E houve muitas outras coisas boas na noite de quarta-feira. Robert Lewandowski foi o herói do Chicago Fire. Jack Harrison continuou mostrando por que é uma contratação de Jogador Designado imensamente eficaz para o New England. E ainda há uma vitória sorrateira do Colorado Rapids que pode muito bem colocar um técnico em perigo.

GOAL reúne todas as principais histórias da rodada da MLS de quarta-feira à noite...