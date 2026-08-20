Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cavan Sullivan and Robert Lewandowski MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Cavan Sullivan é expulso, Robert Lewandowski vira herói e uma falha grotesca do goleiro marca a estreia de Alexis Sanchez pelo Montreal

Especiais e Opinião
C. Sullivan
R. Lewandowski
Análises
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Major League Soccer
Orlando City
Chicago Fire FC
A. Sanchez

O jovem do Union recebeu um cartão vermelho bobo, mas sua atitude não foi o único incidente um tanto bizarro na rodada do meio de semana da Major League Soccer

Ah, Cavan, o que você fez?

O adolescente americano teve seu segundo duelo contra Lionel Messi na noite de quarta-feira, com o Philadelphia Union enfrentando o Inter Miami. Os elementos da história estavam todos ali. Sullivan vem jogando com muita personalidade. O Union está em ascensão. Messi vive um momento de queda. O Miami está bem longe de sua melhor forma e é muito batível. De alguma forma, o empate por 2 a 2 pareceu justo. Mas não faltou drama. Houve dois cartões vermelhos e um incidente sem bola em que Messi meio que deu um tapa em Quinn Sullivan, uma ação que pode resultar em multa.

Foi a dose certa de caos. E houve muitas outras coisas boas na noite de quarta-feira. Robert Lewandowski foi o herói do Chicago Fire. Jack Harrison continuou mostrando por que é uma contratação de Jogador Designado imensamente eficaz para o New England. E ainda há uma vitória sorrateira do Colorado Rapids que pode muito bem colocar um técnico em perigo.

GOAL reúne todas as principais histórias da rodada da MLS de quarta-feira à noite...

  • Sullivan vê vermelho, mas isso é uma coisa boa?

    Com Inter Miami e Philadelphia Union empatados em 2 a 2 no fim de uma partida tensa na noite de quarta-feira, Quinn Sullivan não gostou de uma atitude de Ian Fray, do Miami. O defensor passou por cima dele, ao estilo Alan Iverson, depois de haver contato na área. Na verdade, foi tudo um pouco performático e bobo. Mas Sullivan se levantou de imediato e o empurrou. Outros jogadores também se envolveram.

    E então veio Cavan, chegando com tudo. Ele e Yannick Bright se estranharam, naquele clássico empurra-empurra com tapa e soco do futebol. Os dois receberam cartão vermelho. O jogo terminou 2 a 2. Há dois lados nessa história. O primeiro é que Cavan é um "herói" por entrar na confusão e defender o irmão, que provavelmente poderia ter resolvido a situação sozinho. O segundo é que Cavan é uma criança birrenta que não precisava se envolver em uma briga da qual não tinha nada a ver. É algo aberto a debate. Mas Cavan vai perder pelo menos um jogo.

    • Publicidade
  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski salva Chicago

    Pelo visto, esse cara é bem bom de bola, hein? Os números de gols de Lewandowski não têm sido gigantescos, ele tem três em cinco jogos na MLS. Isso está bem longe das estatísticas em nível de videogame que ele registrava em seus melhores anos no Bayern de Munique. Ainda assim, sua produção tem sido consistente, e seus gols também têm saído em momentos muito oportunos.

    Foi o que aconteceu na noite de quarta-feira, quando o Chicago de Lewandowski enfrentou o Orlando City de Antoine Griezmann. Lewandowski sofreu um pênalti e converteu a cobrança aos 68 minutos. O Fire segurou a vantagem por 2 a 1. Agora já são cinco vitórias seguidas para o reformulado Chicago de Gregg Berhalter.

    Do outro lado, Griezmann deve estar um pouco frustrado. Ele comandou as ações, dominou a partida, deu uma assistência e criou cinco chances para seus companheiros, só para vê-los desperdiçarem todas. Isso aqui não é o Atlético de Madrid, amigo.

  • Colorado RapidsGetty

    Colorado consegue uma grande vitória, mas o sofrimento do LAFC continua

    O Colorado Rapids é um time difícil de decifrar.

    Sem dúvida, o clube atua muito bem no mercado de transferências e recentemente transformou uma contratação de US$ 1 milhão em um zagueiro de US$ 20 milhões, que vai jogar na Premier League ainda na adolescência. A capacidade da equipe de dar oportunidades aos jovens e desenvolver talento não pode ser questionada. No entanto, o sucesso em termos concretos tem sido difícil de alcançar. O novo técnico Matt Wells fez do time uma equipe mais enérgica e de pressão alta, sendo a sexta da MLS em recuperações de bola no terço final. Mas a qualidade ofensiva, a parte em que a bola entra no gol, não é tão clara assim, já que apenas três times da MLS têm média menor de finalizações no alvo por partida.

    Dito tudo isso, o Rapids conseguiu uma vitória realmente convincente sobre o combalido LAFC na noite passada. O time contou com um pouco de sorte graças a um gol contra de Jeremy Ebobisse no primeiro tempo, mas controlou o jogo dali em diante e mereceu o triunfo. O resultado o mantém firme na briga pelos playoffs.

    Para o LAFC, isso só aumentará a pressão sobre o técnico Marc Dos Santos. O time ainda pode vencer a Conferência Oeste, mas o estilo de jogo e a falta de produção de Son Heung-Min, que não começou jogando na noite de quarta-feira, despertaram a irritação dos torcedores.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Jack Harrison Getty

    O retorno de Jack Harrison para casa segue dando certo

    É uma história curiosa para Harrison, o inglês que deu os primeiros passos no futebol nos Estados Unidos. A trajetória de Harrison na Premier League foi um pouco irregular, mas incluiu uma passagem bem-sucedida pelo Leeds entre 2021 e 2023. Isso, porém, já faz bastante tempo, e parece certo que, aos 29 anos, ele esteja de volta à liga em que construiu seu nome.

    E acontece que ele também joga muita bola. Harrison foi titular em dois jogos do Revs neste retorno à MLS. Nesse período, ele deu três assistências. Duas vieram na noite passada, na goleada por 3 a 0 sobre o embalado D.C. United. Se formos ser minuciosos, a primeira foi tecnicamente uma assistência secundária, quando sua bela bola colocada no segundo pau foi escorada para Alhassan Yusuf. A segunda foi daquele tipo de cruzamento impossível de parar, uma bola rápida atravessando a frente do gol. Yusuf basicamente só precisou deixar a bola bater nele e entrar mansamente.

    De forma mais ampla, porém, o Revs é muito divertido de assistir. Essa tem sido a tendência sob o comando de Marko Mitrovic, que pegou várias peças interessantes, especialmente Carles Gil e Peyton Miller, e fez com que elas funcionassem juntas de forma extremamente eficaz. Harrison é apenas mais uma arma em um ótimo arsenal.

  • O pior erro de goleiro que você vai ver?

    Para encerrar: esta, de Thomas Gillier, do Montreal.

    O erro ameaçou ofuscar a estreia de Alexis Sanchez na MLS, com o jogador de 37 anos entrando aos 79 minutos. Ele teve pouco tempo para causar impacto no ataque, mas ajudou o Montreal a confirmar a vitória por 2 a 1, que encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer.