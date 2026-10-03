Getty Images Sport
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Cavadinha no início de Julia Zigiotti garante vitória do United sobre o Liverpool na Superliga Feminina
Gol cedo em Leigh
O Manchester United deu sequência à sua recuperação sob o comando de Olid ao garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. Depois de um início de temporada difícil, que incluiu uma derrota pesada para o Chelsea, o United agora somou sete pontos nos últimos três jogos. Os donos da casa assumiram o controle nos seis minutos iniciais, quando Khiara Keating fez um mau corte. Zigiotti aproveitou imediatamente o erro e executou uma cavadinha perfeita de fora da área para vencer a goleira e abrir o placar cedo.
- Getty Images Sport
Executando o plano de jogo
Embora o gol no início tenha se mostrado decisivo, os dois lados criaram oportunidades importantes. Falando à BBC Sport sobre o gol que decidiu a partida, Zigiotti explicou a abordagem tática delas: "Queríamos começar o jogo rapidamente e torcer para que elas não estivessem preparadas, e foi isso que aconteceu hoje." Depois da abertura do placar, o United pressionou em busca de um segundo gol antes do intervalo. Jess Park arrancou desde o próprio campo e soltou uma finalização potente da entrada da área, mas viu sua tentativa explodir no travessão.
Liverpool acerta a trave
O Liverpool, que teve um excelente início de campanha, respondeu com força e também acertou a trave. Beata Olsson viu sua tentativa de letra após uma cobrança de falta ser brilhantemente desviada por Phallon Tullis-Joyce para a trave mais próxima. Depois, a goleira fez uma defesa dupla espetacular no segundo tempo, negando chances a Cornelia Kapocs e Olsson em rápida sequência. Apesar da pressão no fim e de uma cabeçada de Jenna Clark, de curta distância, que saiu tirando tinta da trave, o Liverpool não conseguiu encontrar o empate, permitindo que o United garantisse os três pontos.
- Getty Images Sport
Entrando no intervalo
O resultado deixa o United empatado em pontos com o Liverpool, com as duas equipes entrando na pausa para a Data Fifa. Quando voltar à ação no cenário doméstico, Olid vai esperar que seu time consiga manter esse embalo, enquanto o Liverpool precisará se reorganizar para recolocar sua promissora campanha na liga nos trilhos.
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