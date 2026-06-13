Catar pontuando na Copa e o primeiro pênalti do Mundial: top 5 do que você precisa saber sobre Catar 1 x 1 Suíça

Em um dos confrontos mais emocionantes da primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, Catar e Suíça empataram por 1 a 1, nos Estados Unidos. Os suíços estiveram à frente durante praticamente toda a partida após gol de Breel Embolo ainda no primeiro tempo, mas os anfitriões da Copa de 2022 arrancaram a igualdade nos acréscimos com Boualem Khoukhi.

O resultado manteve a disputa pela classificação completamente aberta e premiou a insistência da equipe comandada por Julen Lopetegui.

Confira os principais destaques da partida.