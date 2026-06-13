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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Catar pontuando na Copa e o primeiro pênalti do Mundial: top 5 do que você precisa saber sobre Catar 1 x 1 Suíça

Catar x Suíça
Catar
Suíça
Copa do Mundo

Seleções fizeram duelo movimentado, com domínio suíço em boa parte da partida e empate catariano nos acréscimos que mudou o cenário do Grupo B

Em um dos confrontos mais emocionantes da primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, Catar e Suíça empataram por 1 a 1, nos Estados Unidos. Os suíços estiveram à frente durante praticamente toda a partida após gol de Breel Embolo ainda no primeiro tempo, mas os anfitriões da Copa de 2022 arrancaram a igualdade nos acréscimos com Boualem Khoukhi.

O resultado manteve a disputa pela classificação completamente aberta e premiou a insistência da equipe comandada por Julen Lopetegui.

Confira os principais destaques da partida.

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  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Embolo abriu o placar no primeiro pênalti da Copa do Mundo

    O atacante Breel Embolo foi novamente o protagonista suíço em uma Copa do Mundo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, ele converteu um pênalti, o primeiro deste Mundial, sofrido por Remo Freuler e colocou a equipe europeia em vantagem. O lance nasceu de uma jogada bem trabalhada pelo ataque suíço e obrigou o goleiro Mahmoud Abunada a cometer a infração dentro da área.

    O gol reforçou a importância de Embolo para a seleção suíça. Desde o Mundial de 2022, quando marcou na estreia contra Camarões, o atacante tem sido uma das principais referências ofensivas da equipe.

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  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro do Catar evitou uma derrota mais pesada

    Apesar do erro no pênalti, Mahmoud Abunada teve atuação destacada e foi um dos responsáveis por manter o Catar vivo no jogo. O arqueiro realizou diversas intervenções importantes, especialmente no primeiro tempo.

    Ele parou finalizações de Dan Ndoye, Denis Zakaria e Ruben Vargas, além de contar com a ajuda da defesa em uma bola salva praticamente sobre a linha. A Suíça criou oportunidades suficientes para construir uma vantagem confortável, mas encontrou resistência no sistema defensivo catariano.

    A atuação de Abunada foi fundamental para que o placar permanecesse em apenas um gol de diferença até os minutos finais.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Poder de reação do Catar

    Mesmo inferior em boa parte da partida, o Catar não desistiu do resultado. A equipe criou boas oportunidades desde os primeiros minutos, principalmente com Edmilson Júnior e Akram Afif, que exploraram os espaços deixados pela defesa suíça.

    Na segunda etapa, o técnico Julen Lopetegui promoveu alterações ofensivas e aumentou a presença da equipe no campo de ataque. O Catar passou a pressionar mais nos minutos finais, apostando em cruzamentos e bolas paradas para tentar surpreender os suíços.

    A insistência acabaria sendo recompensada já nos acréscimos.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Boualem Khoukhi virou herói e conquistou o primeiro ponto do Catar a história das Copas

    Quando a vitória suíça parecia encaminhada, surgiu o momento mais dramático da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o experiente zagueiro Boualem Khoukhi apareceu na área para marcar o gol de empate e explodir a torcida catariana.

    O lance coroou a postura aguerrida do Catar, que buscou o resultado até o apito final. Além do ponto conquistado, o gol teve enorme peso psicológico para uma seleção que tentava evitar uma derrota logo na estreia.

    Além disso, o empate registrou o primeiro ponto conquistado pelo Catar na história das Copas, que tinha perdido todas as partidas em 2022.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais um empate no Grupo B

    A Suíça entrou em campo como favorita e esteve muito perto de largar com três pontos. No entanto, o empate nos acréscimos alterou significativamente o panorama da chave.

    Com o empate, o grupo ficou completamente empatado, já que no outro jogo, Canadá e Bósnia também ficaram no empate em 1 a 1.

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