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Catar, Infantino e 48 clubes... Uma revolução se aproxima na Copa do Mundo de Clubes

Mundial de Clubes
Catar

Com a Copa do Mundo de Seleções entrando em suas fases decisivas, as atenções se voltam temporariamente para a Copa do Mundo de Clubes. 

Segundo o jornal Al-Sport”, citando o “AS”, o Catar está reforçando suas chances de se tornar o país anfitrião da próxima edição da Copa do Mundo de Clubes.

As negociações entre os clubes e a FIFA já tiveram início, e há vários pontos em discussão relacionados à forma de integrar a competição no calendário de jogos. 

Além disso, a possibilidade de a Catar ser escolhida para sediar a próxima edição traz de volta à tona um modelo semelhante ao da Copa do Mundo de 2022, com a realização da competição durante o inverno.

No entanto, essa ideia não é nova: durante a última campanha eleitoral para a presidência do Real Madrid, Florentino Pérez, um dos principais defensores da competição ao lado de Gianni Infantino, sugeriu a necessidade de buscar uma nova janela no calendário da temporada para a realização do torneio. 

A opção de transferi-la para os meses de inverno ainda está em discussão, o que exigiria uma revisão do planejamento de toda a temporada; no entanto, seu impacto seria menor do que o causado pela Copa do Mundo de seleções, já que se limitaria a uma reorganização das datas, em vez da suspensão das competições por várias semanas.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Discussão sobre a realização da Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos

    Além disso, a Associação Europeia de Clubes de Futebol (EFC) desempenha um papel importante nessas negociações, pois considera que o potencial econômico da Copa do Mundo de Clubes representa um elemento estratégico para a sustentabilidade do futebol europeu. 

    As receitas da última edição corroboram essa tese, já que o Chelsea recebeu 120 milhões de euros após conquistar o título, enquanto os clubes que chegaram às semifinais receberam cerca de 100 milhões de euros cada um.

    Outro debate gira em torno do formato da competição. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) está estudando ampliar o número de equipes participantes de 32 para 48, uma mudança que aumentaria a representatividade de alguns países e levaria a uma revisão do atual sistema de distribuição de vagas.

    Além disso, voltou à tona uma ideia já proposta no passado: a realização da Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos.

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