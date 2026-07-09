Catar, Infantino e 48 clubes... Uma revolução se aproxima na Copa do Mundo de Clubes

Com a Copa do Mundo de Seleções entrando em suas fases decisivas, as atenções se voltam temporariamente para a Copa do Mundo de Clubes.

Segundo o jornal “Al-Sport”, citando o “AS”, o Catar está reforçando suas chances de se tornar o país anfitrião da próxima edição da Copa do Mundo de Clubes.

As negociações entre os clubes e a FIFA já tiveram início, e há vários pontos em discussão relacionados à forma de integrar a competição no calendário de jogos.

Além disso, a possibilidade de a Catar ser escolhida para sediar a próxima edição traz de volta à tona um modelo semelhante ao da Copa do Mundo de 2022, com a realização da competição durante o inverno.

No entanto, essa ideia não é nova: durante a última campanha eleitoral para a presidência do Real Madrid, Florentino Pérez, um dos principais defensores da competição ao lado de Gianni Infantino, sugeriu a necessidade de buscar uma nova janela no calendário da temporada para a realização do torneio.

A opção de transferi-la para os meses de inverno ainda está em discussão, o que exigiria uma revisão do planejamento de toda a temporada; no entanto, seu impacto seria menor do que o causado pela Copa do Mundo de seleções, já que se limitaria a uma reorganização das datas, em vez da suspensão das competições por várias semanas.