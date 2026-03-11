Goal.com
Cassano: “O futebol na Itália não é mais divertido, continuamos a seguir Allegri... Os quatro anos de Inzaghi no Inter foram um fracasso”

O ex-atacante se expressa duramente sobre o momento do futebol italiano, sem poupar críticas a Inzaghi e Allegri.

Antonio Cassano não tem dúvidas: “O futebol italiano não tem qualidade. E não é culpa de Inzaghi e Allegri”.

O ex-atacante, protagonista com Adani e Ventola de “Viva El Futbol”, concedeu uma entrevista ao Il Corriere della Sera na qual analisou a situação do futebol em nosso país, sem poupar críticas a dois treinadores que marcaram a história recente da Série A, como Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

  • “DERBY HORRÍVEL: CONTINUAMOS A SEGUIR ALLEGRI...”

    Começamos com a vitória do Milan sobre o Inter no clássico, um espetáculo que não convenceu Cassano:

    “Considerando que Modric é um dos grandes nomes da história, o clássico foi péssimo. Vamos devagar, estamos sem ritmo, sem qualidade. Eu digo isso há anos, mesmo que seja de forma rude”.

    Para Fantantonio, o problema é também seguir modelos que ele considera errados:

    “Isso só acontece na Itália, onde continuamos seguindo Allegri — que mereceu vencer o clássico, claro. Nossa filosofia é nos defender bem, esperando que algo aconteça na frente: mas isso já faz quinze anos que não acontece”.

  • Os quatro anos fracassados de Inzaghi no Inter

    De Allegri, o foco passa para Simone Inzaghi. Para Cassano, seus quatro anos no Inter foram um fracasso:

    “Claro, porque o problema é propor futebol. E, para mim, os quatro anos de Inzaghi no Inter foram um fracasso: era o time mais forte e ganhou apenas um Scudetto”.

  • O PÓDIO DOS TREINADORES PARA CASSANO

    Mas quais são, então, os modelos a seguir? Cassano revela seu pódio:

    “Guardiola, depois Bielsa e De Zerbi, que não venceram, mas sempre propõem ideias diferentes, jogando um futebol divino a mil por hora. Agora todos descobriram Iraola, do Bournemouth, mas ele vem fazendo um futebol bonito há três anos. Para mim, o futebol dele é diferente do de Inzaghi ou Allegri”.

    Mas na Itália há alguém que venceu com um futebol moderno:

    “Spalletti foi maravilhoso. Conte também. E Mancini fez um Europeu fantástico: com a Itália de Prandelli em 2012, foi a melhor seleção nacional, depois enfrentamos a Espanha na final, talvez a mais forte da história”.

  • CHIVU VAI MUDAR O INTER. SPALLETTI? NEGÓCIO DA JUVE

    Hoje, Cristian Chivu está no banco do Inter e, segundo Cassano, tem a chance de revolucionar os nerazzurri:

    “Ele vem da filosofia do Ajax e estou convencido de que no próximo ano mudará o Inter, jogando com quatro na defesa. Será necessária uma ampla reestruturação. São necessários dois meio-campistas, porque Calhanoglu irá para a Turquia e Barella tem dificuldade até para correr. O problema para fazer um 4-2-3-1 são os laterais fortes, que custam muito, assim como um meio-campista defensivo como Lobotka. Que, na minha opinião, irá para o Spalletti”.

    Na Juventus, por outro lado, está Luciano Spalletti, mas será que o técnico de Certaldo faria um bom negócio se permanecesse na equipe bianconera?

    “A Juve faz isso se o mantiver”, afirma o ex-atacante, “porque é um time fraco, sem jogadores de alto nível. A Juve pode gastar, mas precisa dispensar dez jogadores”.

  • TOTTI E MALDINI

    Cassano, ao Corriere, também se pronuncia sobre o possível retorno de Francesco Totti à Roma:

    “Houve alguma coisa. Mas se ele deve retornar apenas para fazer figura, eu disse a ele para desistir. Ele deve se sentir útil e deve estudar e aprender o trabalho. Ele não pode ser apenas uma velha glória”.

    E outro grande ex-jogador do futebol italiano, Paolo Maldini, segundo Cassano, seria o nome certo para a Federação:

    “Só uma pessoa pode mudar as coisas como presidente da federação e, antes de mais nada, quero deixar claro que ele não é meu amigo e não tenho contato com ele: Paolo Maldini. Ele tem status, estudou, sabe do que está falando, não tem chefes”.

  • ITÁLIA

    Inevitavelmente, fala-se também da Itália, que dentro de poucas semanas disputará as eliminatórias para o Mundial. Para Cassano, há essencialmente dois motivos para ser otimista: “O treinador e o goleiro, que é o único campeão que temos. Gattuso vai tirar a alma dos jogadores, mesmo que isso signifique atacá-los com dúvidas”.

    O bicho-papão é a eventual segunda partida contra o País de Gales: “Joga a mil por hora: temos personalidade e ritmo para conseguir? Duvido”.

    A decisão de convocar Marco Verratti para a Azzurra foi aprovada: “É um risco, sem dúvida. Mas Barella e Tonali nunca foram líderes, e Locatelli, para mim, é inviável. Verratti a 40% é melhor”.

    Por fim, cautela com Pio Esposito: “Não coloquemos muito peso sobre seus ombros, com comparações como a com Vieri”.

