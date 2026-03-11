Cassano: “O futebol na Itália não é mais divertido, continuamos a seguir Allegri... Os quatro anos de Inzaghi no Inter foram um fracasso”

Começamos com a vitória do Milan sobre o Inter no clássico, um espetáculo que não convenceu Cassano:

“Considerando que Modric é um dos grandes nomes da história, o clássico foi péssimo. Vamos devagar, estamos sem ritmo, sem qualidade. Eu digo isso há anos, mesmo que seja de forma rude”.

Para Fantantonio, o problema é também seguir modelos que ele considera errados:

“Isso só acontece na Itália, onde continuamos seguindo Allegri — que mereceu vencer o clássico, claro. Nossa filosofia é nos defender bem, esperando que algo aconteça na frente: mas isso já faz quinze anos que não acontece”.