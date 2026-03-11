Cassano: “O futebol na Itália não é mais divertido, continuamos a seguir Allegri... Os quatro anos de Inzaghi no Inter foram um fracasso”

Hoje, Cristian Chivu está no banco do Inter e, segundo Cassano, tem a chance de revolucionar os nerazzurri:
“Ele vem da filosofia do Ajax e estou convencido de que no próximo ano mudará o Inter, jogando com quatro na defesa. Será necessária uma ampla reestruturação. São necessários dois meio-campistas, porque Calhanoglu irá para a Turquia e Barella tem dificuldade até para correr. O problema para fazer um 4-2-3-1 são os laterais fortes, que custam muito, assim como um meio-campista defensivo como Lobotka. Que, na minha opinião, irá para o Spalletti”.
Na Juventus, por outro lado, está Luciano Spalletti, mas será que o técnico de Certaldo faria um bom negócio se permanecesse na equipe bianconera?
“A Juve faz isso se o mantiver”, afirma o ex-atacante, “porque é um time fraco, sem jogadores de alto nível. A Juve pode gastar, mas precisa dispensar dez jogadores”.