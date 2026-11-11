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Antonio Cassano, ex-jogador da seleção italiana e atualmente comentarista no YouTube, falou sobre a Juventus no podcast Viva El Futbol.

"Não consigo imaginar a Juventus vencendo com Yildiz como o jogador em quem o clube aposta. Deixando de lado que, agora, ele não tem culpa nenhuma porque está mal, coitado. Espero que volte logo", disse o ex-atacante de Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan e Inter.

Cassano continuou: "E tem o resto também. Depois da lesão, Bremer virou um primo de si mesmo. Lucumì, em Bolonha, parecia Beckenbauer e agora é um desastre, segundo o TuttoJuve.com. Cambiasso, desde que começaram a dizer 'o City o quer, o novo Cancelo, 60 milhões', não dá para escalar. Digam vocês, pessoal: Boga e Zhegrova são aqueles jogadores para meia hora de jogo".