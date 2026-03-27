"Caso perdido": a "transferência peculiar" de Niclas Füllkrug para o Milan está se transformando em um desastre

Uma notícia desanimadora atingiu o jogador de 32 anos já antes do último fim de semana, embora não tenha sido uma surpresa: o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, dispensou os serviços de Füllkrug na penúltima convocação antes da seleção final para a Copa do Mundo. Suas atuações recentes foram muito fracas, enquanto a maioria dos concorrentes se destacava: Deniz Undav está em ótima forma no VfB Stuttgart e marca gols em série no momento, e Kai Havertz, que não havia sido considerado recentemente devido a uma lesão, está cada vez mais em alta no Arsenal.

Um ponto positivo para Füllkrug foi, sem dúvida, o fato de o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, tê-lo escalado no time titular no sábado contra o Torino pela primeira vez desde 11 de janeiro (!). Uma chance rara, portanto, que Füllkrug, porém, não aproveitou de forma alguma. No esquema 3-5-2, muito típico da Itália, adotado pelos anfitriões no San Siro, Füllkrug parecia um tanto perdido. O Milan jogou muito com passes longos, dos quais ele mal conseguiu controlar um. Ele não criou chances e foi substituído após 70 minutos sem brilho. O técnico Allegri comentou mais tarde que tinha sido “complicado” para Füllkrug antes do intervalo.

É verdade que, no primeiro tempo, os milaneses decepcionaram coletivamente, mas depois conseguiram uma vitória por 3 a 2, e Füllkrug recebeu as notas mais baixas da imprensa.

O especialista em Rossoneri, Andrea Longoni, escreveu, por exemplo, em sua coluna “Milan Hello” no site parceiro da SPOX,Calciomercato, sobre “dois casos perdidos” no ataque milanês, referindo-se a Füllkrug e ao ex-jogador do Leipzig Christopher Nkunku, contratado pelo Chelsea por uma quantia elevada antes do início da temporada. O veredicto de Longoni sobre o alemão: “Ele certamente não vai ficar. Embora não tenha custado nenhuma taxa de transferência, já se poderia esperar um pouco mais dele.”