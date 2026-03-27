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Niclas Füllkrug Milan 2026IMAGO / Giuseppe Maffia
Falko Blöding

Traduzido por

"Caso perdido": a "transferência peculiar" de Niclas Füllkrug para o Milan está se transformando em um desastre

Campeonato Italiano
Especiais e Opinião
Milan x Torino
Milan
Alemanha
N. Fuellkrug

Com grandes esperanças e ambições, o alemão mudou-se para a capital da Lombardia durante a pausa de inverno. No entanto, na reta final da temporada, pouco resta disso.

Niclas Füllkrug certamente já passou por fases melhores na carreira. No momento, o atacante do AC Milan tem que lidar com um revés atrás do outro, além disso, suas chances de participar da Copa do Mundo no verão caíram para um mínimo.

  • Uma notícia desanimadora atingiu o jogador de 32 anos já antes do último fim de semana, embora não tenha sido uma surpresa: o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, dispensou os serviços de Füllkrug na penúltima convocação antes da seleção final para a Copa do Mundo. Suas atuações recentes foram muito fracas, enquanto a maioria dos concorrentes se destacava: Deniz Undav está em ótima forma no VfB Stuttgart e marca gols em série no momento, e Kai Havertz, que não havia sido considerado recentemente devido a uma lesão, está cada vez mais em alta no Arsenal.

    Um ponto positivo para Füllkrug foi, sem dúvida, o fato de o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, tê-lo escalado no time titular no sábado contra o Torino pela primeira vez desde 11 de janeiro (!). Uma chance rara, portanto, que Füllkrug, porém, não aproveitou de forma alguma. No esquema 3-5-2, muito típico da Itália, adotado pelos anfitriões no San Siro, Füllkrug parecia um tanto perdido. O Milan jogou muito com passes longos, dos quais ele mal conseguiu controlar um. Ele não criou chances e foi substituído após 70 minutos sem brilho. O técnico Allegri comentou mais tarde que tinha sido “complicado” para Füllkrug antes do intervalo.

    É verdade que, no primeiro tempo, os milaneses decepcionaram coletivamente, mas depois conseguiram uma vitória por 3 a 2, e Füllkrug recebeu as notas mais baixas da imprensa.

    O especialista em Rossoneri, Andrea Longoni, escreveu, por exemplo, em sua coluna “Milan Hello” no site parceiro da SPOX,Calciomercato, sobre “dois casos perdidos” no ataque milanês, referindo-se a Füllkrug e ao ex-jogador do Leipzig Christopher Nkunku, contratado pelo Chelsea por uma quantia elevada antes do início da temporada. O veredicto de Longoni sobre o alemão: “Ele certamente não vai ficar. Embora não tenha custado nenhuma taxa de transferência, já se poderia esperar um pouco mais dele.”

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  • Niclas Fullkrug MilanGetty Images

    Niclas Füllkrug tem um bom início no Milan

    E as grandes expectativas em relação a Füllkrug também não eram totalmente injustificadas. Após admitir que a transferência de 27 milhões de euros do Borussia Dortmund para o West Ham United, na Premier League, no verão de 2024, não havia dado certo devido a problemas persistentes com lesões, ele partiu em janeiro, com grande entusiasmo, por empréstimo para Milão. O objetivo declarado era ganhar experiência de jogo no candidato ao Scudetto, recuperar a autoconfiança e, com isso, também conquistar pontos positivos com Nagelsmann.

    “Este clube, com esse grande nome e esse grande carisma, é emocionalmente incrível para mim”, elogiou Füllkrug, que também teve um início promissor na cidade da moda. Embora tenha fraturado o dedo do pé logo após sua chegada, ele demonstrou muita resiliência e, como reserva, marcou o gol da vitória comemorada por 1 a 0 contra o Lecce em meados de janeiro.

    “O dedo do pé ainda está quebrado”, revelou Füllkrug à revista kicker em seguida, e explicou: “Isso foi um pouco azarado, mas foi uma substituição especial para mim, e por isso eu disse ao clube: se for uma lesão em que se trata apenas de aguentar a dor e nada mais grave, como um problema muscular, possa acontecer, eu não quero perder nenhum jogo. Eles me olharam meio estranho no começo, porque é quase impossível jogar com um dedo do pé quebrado usando chuteiras com travas.” A atitude corajosa “já valeu a pena só pelo gol”, enfatizou ele.

    Por volta dessa época, Füllkrug também ganhou pontos com os torcedores ao imitar o meme do bebedor do astro Cristiano Ronaldo, o que se tornou um sucesso viral.

  • AC Milan v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    Massimiliano Allegri prefere escalar alas no meio-campo em vez de Niclas Füllkrug

    Mas foi só isso em termos de destaques da passagem de Füllkrug pelo Milan. O técnico Allegri lhe concedeu apenas alguns minutos de jogo, e Füllkrug não conseguiu merecer mais tempo em campo. Um ponto baixo foi a vitória por 2 a 1 contra o recém-promovido Pisa, em fevereiro. Nessa partida, Füllkrug perdeu um pênalti e recebeu a punição máxima do técnico: após 45 minutos em campo, foi substituído novamente, mesmo tendo entrado como reserva.

    Nas últimas semanas, Füllkrug continuou tendo poucas oportunidades. Em vez disso, Allegri, a quem há anos se atribui na Itália uma certa aversão a atacantes centrais clássicos, optou várias vezes por uma dupla de ataque formada pelos alas Rafael Leão e Christian Pulisic, que, no entanto, também não se destacaram. Sobretudo o papel de Leão no centro é alvo de acalorados debates na Itália e é regularmente criticado por especialistas. O ex-capitão do Milan, Massimo Abrosini, por exemplo, chamou o português de “um desperdício” nessa posição.

    Estatísticas de Niclas Füllkrug no Milan:

    Jogos disputados14
    Partidas com 90 minutos0
    Minutos jogados429
    Gols1
    Assistências0

    De modo geral, o estilo de jogo do Milan, apesar da boa pontuação e da chance de conquistar o primeiro título do campeonato desde 2022, não é para os mais exigentes. A formação 3-5-2 de Allegri é voltada para a estabilidade; o estilo e a força ofensiva só são priorizados em segundo plano. Além de Füllkrug, outros jogadores ofensivos também sofrem com isso, como o já mencionado Nkunku. Torcedores e especialistas se perguntam se um 4-3-3 não prometeria um futebol melhor. Várias vezes nesta temporada, Allegri mudou para esse sistema quando o andamento da partida exigiu, e várias vezes essa abordagem foi recompensada. Como, por exemplo, no gol da vitória de Füllkrug contra o Lecce, mencionado anteriormente.

    Um 4-3-3 provavelmente também valorizaria melhor as habilidades de Füllkrug como cabeceador e jogador decisivo no centro. No entanto: é improvável que Allegri se afaste de sua filosofia básica.

    O técnico ainda não criticou Füllkrug publicamente, mas, ironicamente, comentou há poucos dias que seu pupilo precisa de “continuidade”, pois “sem ela é difícil”. 

  • Niclas Fullkrug MilanGetty Images

    Parece que o Milan não vai exercer a opção de compra sobre Niclas Füllkrug

    Portanto, há poucas esperanças de melhora para o atacante de 33 anos. Pelo contrário: no fim de semana, Santiago Giménez comemorou seu retorno. O mexicano sofreu uma grave lesão no tornozelo no final do ano passado. Esse foi também um dos motivos para a contratação de Füllkrug. O fato de o ex-artilheiro do Feyenoord, Giménez, estar novamente em forma deve resultar em ainda menos minutos de jogo para o ex-jogador do Dortmund.

    Assim, também está descartado que a passagem de Füllkrug por Milanello se estenda além do verão. Embora o diretor esportivo Igli Tare tenha garantido ao clube uma opção de compra no valor relativamente baixo de cinco milhões de euros, é muito provável que ela não seja exercida. Já estão em negociação alguns outros atacantes, como Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Joaquin Panichelli (23, Racing de Estrasburgo), Troy Parrott (24, AZ Alkmaar) e Serhou Guirassy (30, BVB).

    Füllkrug deve, portanto, retornar inicialmente ao West Ham, onde ainda tem contrato até 2028. E provavelmente então virá a próxima transferência, que deverá lhe proporcionar novamente boas fases de forma duradoura.

  • A liderança da tabela da Série A

    PosiçãoClubeJogosDiferença de golsPontos
    1Inter de Milão3066:2469
    2AC Milan3047:2363
    3SSC Nápoles3046:3062
    4Como 19073053:2257
    5Juventus3052:2954
    6AS Roma3040:2354
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