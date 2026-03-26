Caso Manuel Neuer encerre a carreira: o goleiro alemão da Copa do Mundo será o reserva de Jonas Urbig no Bayern de Munique?

Isso levanta a questão de saber se um goleiro nessa situação aceitaria de fato o papel de segundo goleiro no FC Bayern. Segundo o Bayern Insider, esse cenário não está descartado – especialmente se o Hoffenheim não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões e se também houver mudanças previstas na seleção alemã.

Paralelamente, o futuro de Neuer permanece em aberto. O capitão do Bayern está trabalhando em seu retorno após uma lesão na panturrilha e está deliberadamente reservando tempo para tomar sua decisão. Não há um prazo definido – o mais importante para ele, segundo o Abendzeitung, é se seu corpo permitirá mais uma temporada no mais alto nível.

Uma coisa é certa: o FC Bayern está traçando o caminho para o futuro. E Oliver Baumann poderia se tornar – apesar de seu novo papel na seleção nacional – uma opção surpreendente como reserva experiente.