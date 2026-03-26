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FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Caso Manuel Neuer encerre a carreira: o goleiro alemão da Copa do Mundo será o reserva de Jonas Urbig no Bayern de Munique?

Bundesliga
Bayern de Munique
Freiburg
M. Neuer
O. Baumann
Freiburg x Bayern de Munique

No FC Bayern de Munique, já se planeja concretamente o futuro após a saída de Manuel Neuer – e, segundo uma reportagem da mídia, Oliver Baumann aparentemente também tem um papel a desempenhar nisso.

Como conta Julian Agardi, repórter do Bild, no podcast Bayern Insider, os dirigentes do FC Bayern já estão avaliando possíveis alternativas para o caso de Manuel Neuer encerrar a carreira, já que ele comemora seu 40º aniversário nesta sexta-feira. Uma solução poderia vir de dentro do próprio clube: Jonas Urbig, que se lesionou na quinta-feira durante um treino da seleção nacional, é considerado um sucessor em potencial e poderia ser preparado para se tornar o novo goleiro titular. No entanto, além disso, o time de Munique está procurando um goleiro experiente – e, ao que parece, encontrou em Oliver Baumann.

  • O goleiro do TSG Hoffenheim não é um desconhecido em Munique. Conforme relatam os repórteres do Bild ao Bayern Insider, Baumann já havia sido cogitado anteriormente e, naquela época, já se imaginava a se transferir para o clube campeão como reserva.

    Mas, entretanto, seu papel mudou significativamente: Baumann chegou à seleção alemã e se estabeleceu lá como uma opção confiável; caso Marc-André ter Stegen não consiga uma recuperação milagrosa, Baumann também estará no gol da Alemanha na Copa do Mundo.

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  • Bayern de Munique: Oliver Baumann aceitaria voluntariamente ficar como reserva?

    Isso levanta a questão de saber se um goleiro nessa situação aceitaria de fato o papel de segundo goleiro no FC Bayern. Segundo o Bayern Insider, esse cenário não está descartado – especialmente se o Hoffenheim não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões e se também houver mudanças previstas na seleção alemã.

    Paralelamente, o futuro de Neuer permanece em aberto. O capitão do Bayern está trabalhando em seu retorno após uma lesão na panturrilha e está deliberadamente reservando tempo para tomar sua decisão. Não há um prazo definido – o mais importante para ele, segundo o Abendzeitung, é se seu corpo permitirá mais uma temporada no mais alto nível.

    Uma coisa é certa: o FC Bayern está traçando o caminho para o futuro. E Oliver Baumann poderia se tornar – apesar de seu novo papel na seleção nacional – uma opção surpreendente como reserva experiente.

  • Esses contratos expiram no FC Bayern em 2026

    Jogador

    Posição

    Idade

    Manuel Neuer

    Goleiro

    39 anos

    Sven Ulreich

    Goleiro

    37 anos

    Raphael Guerreiro

    Defesa

    32 anos

    Leon Goretzka

    Meio-campista

    31 anos

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