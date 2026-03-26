Como conta Julian Agardi, repórter do Bild, no podcast Bayern Insider, os dirigentes do FC Bayern já estão avaliando possíveis alternativas para o caso de Manuel Neuer encerrar a carreira, já que ele comemora seu 40º aniversário nesta sexta-feira. Uma solução poderia vir de dentro do próprio clube: Jonas Urbig, que se lesionou na quinta-feira durante um treino da seleção nacional, é considerado um sucessor em potencial e poderia ser preparado para se tornar o novo goleiro titular. No entanto, além disso, o time de Munique está procurando um goleiro experiente – e, ao que parece, encontrou em Oliver Baumann.
Traduzido por
Caso Manuel Neuer encerre a carreira: o goleiro alemão da Copa do Mundo será o reserva de Jonas Urbig no Bayern de Munique?
O goleiro do TSG Hoffenheim não é um desconhecido em Munique. Conforme relatam os repórteres do Bild ao Bayern Insider, Baumann já havia sido cogitado anteriormente e, naquela época, já se imaginava a se transferir para o clube campeão como reserva.
Mas, entretanto, seu papel mudou significativamente: Baumann chegou à seleção alemã e se estabeleceu lá como uma opção confiável; caso Marc-André ter Stegen não consiga uma recuperação milagrosa, Baumann também estará no gol da Alemanha na Copa do Mundo.
Bayern de Munique: Oliver Baumann aceitaria voluntariamente ficar como reserva?
Isso levanta a questão de saber se um goleiro nessa situação aceitaria de fato o papel de segundo goleiro no FC Bayern. Segundo o Bayern Insider, esse cenário não está descartado – especialmente se o Hoffenheim não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões e se também houver mudanças previstas na seleção alemã.
Paralelamente, o futuro de Neuer permanece em aberto. O capitão do Bayern está trabalhando em seu retorno após uma lesão na panturrilha e está deliberadamente reservando tempo para tomar sua decisão. Não há um prazo definido – o mais importante para ele, segundo o Abendzeitung, é se seu corpo permitirá mais uma temporada no mais alto nível.
Uma coisa é certa: o FC Bayern está traçando o caminho para o futuro. E Oliver Baumann poderia se tornar – apesar de seu novo papel na seleção nacional – uma opção surpreendente como reserva experiente.
Esses contratos expiram no FC Bayern em 2026
Jogador
Posição
Idade
Manuel Neuer
Goleiro
39 anos
Sven Ulreich
Goleiro
37 anos
Raphael Guerreiro
Defesa
32 anos
Leon Goretzka
Meio-campista
31 anos