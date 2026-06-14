É o que relata a revista "kicker". Segundo a publicação, o alto salário do canadense seria o grande obstáculo que provavelmente acabaria com o interesse de outros clubes logo no início. "Dificilmente haverá mercado para Davies", conclui o jornal, já que o lateral-esquerdo supostamente recebe até 20 milhões de euros por ano no FCB. A título de comparação: no Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, considerado um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, ganha supostamente cerca de 14 milhões de euros. “Dificilmente outro clube aprovaria esses salários para um lateral-esquerdo”, afirma a revista kicker, referindo-se aos valores que Davies recebe. Uma saída seria, portanto, “um caso improvável”.
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"Caso improvável": FC Bayern supostamente não consegue encontrar comprador para seu grande astro
O fato de haver especulações sobre a saída de Davies está relacionado ao fato de que, segundo relatos coincidentes da mídia, o Bayern de Munique está prestes a contratar Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt — e, assim, por mais de 50 milhões de euros de valor de transferência, mais um lateral-esquerdo que provavelmente levaria vantagem em uma disputa direta com Davies. O negócio estaria prestes a ser fechado e deve ser finalizado ainda durante a Copa do Mundo.
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Alphonso Davies vem enfrentando problemas com lesões
Davies renovou seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030 — e, supostamente, recebeu por isso um bônus inicial na casa dos dezenas de milhões. No entanto, o clube estaria agora interessado em vender Davies para, em troca, receber uma quantia considerável de transferência, mas o salário que foi aprovado para o canadense na época está se revelando um problema.
Na última temporada, Davies ficou frequentemente fora de campo devido a lesões, de modo que Josip Stanisic ou Raphael Guerreiro tiveram que ajudar na lateral esquerda da zaga. Ele também perdeu a estreia do Canadá na Copa do Mundo há alguns dias devido a uma lesão.
Os números de Alphonso Davies na temporada 2025/26:
Jogos: 23 Minutos em campo: 841 Gols: 1 Assistências: 5