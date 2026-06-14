Davies renovou seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030 — e, supostamente, recebeu por isso um bônus inicial na casa dos dezenas de milhões. No entanto, o clube estaria agora interessado em vender Davies para, em troca, receber uma quantia considerável de transferência, mas o salário que foi aprovado para o canadense na época está se revelando um problema.

Na última temporada, Davies ficou frequentemente fora de campo devido a lesões, de modo que Josip Stanisic ou Raphael Guerreiro tiveram que ajudar na lateral esquerda da zaga. Ele também perdeu a estreia do Canadá na Copa do Mundo há alguns dias devido a uma lesão.