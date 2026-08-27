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'Caso estranho': por que Emi Martinez está desesperado para deixar o Aston Villa? Steve Bruce reage aos rumores de transferência enquanto o goleiro campeão da Copa do Mundo é ligado ao Chelsea
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Martinez, vencedor da Copa do Mundo, foi ligado ao Manchester United em 2025
Martinez pareceu ter se despedido do Villa Park quando a campanha 2024-25 chegou ao fim. Naquele momento, o enigmático sul-americano estava sendo fortemente ligado a uma transferência para o Manchester United. Nenhum acordo foi fechado, apesar da disposição demonstrada por todas as partes.
Depois de ter sido forçado a ficar, ele acabou saboreando a glória da Liga Europa em 2026. Depois, outra final de Copa do Mundo foi disputada ao lado de Lionel Messi e companhia, quando o principal evento da Fifa foi para a América do Norte.
Por que Martinez está forçando uma saída do Aston Villa?
O Villa ajudou a fazer de Martinez o que ele é hoje, um bicampeão do prêmio The Best Fifa de Melhor Goleiro Masculino, mas ele aparentemente está determinado a buscar uma mudança de ares. Questionado sobre essa postura um tanto surpreendente, o ex-chefe do Villa, Bruce, falando por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Sim, é estranho. Ele sempre parece estar forçando isso, e sair para quem? Quem sabe?
“Eu acharia que definitivamente vai acontecer alguma coisa aí com isso. Isso deu a ele uma plataforma enorme. Eu me lembro de que meu olheiro-chefe na época, quando eu estava no Hull, Stan Ternent, me falou sobre ele quando estava no Arsenal, dizendo se poderíamos ir buscá-lo, e isso estava bem fora da nossa faixa de preço na época. Mas ele foi indicado a mim muitos anos atrás.
“Ele esteve no Arsenal, foi magnífico, mas parece que o tempo dele acabou ali por qualquer motivo, seja por razões pessoais ou porque quer um novo desafio. Parece que, embora de longe, o tempo dele no Aston Villa acabou.”
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Martinez aparentemente quer um novo começo e um novo desafio
O ex-meio-campista do Villa Ray Houghton disse recentemente à GOAL, quando foi questionado sobre as frequentes tentativas de saída de Martinez: “Eu nunca questiono de verdade jogadores que vêm de fora, porque eles têm mentalidades diferentes.
“É como os brasileiros. Eles querem ganhar o máximo de dinheiro que puderem. Querem cuidar das famílias e depois ուզում? Wait
O Chelsea deveria contratar Martinez como uma melhoria em relação a Sanchez?
Martinez foi desejado em determinado momento pela Juventus, gigante da Serie A, mas agora está no radar de contratações do Chelsea, em uma movimentação que o manteria na Premier League. Os Blues vêm vendo questionamentos sérios em Stamford Bridge sobre o goleiro espanhol Robert Sanchez.
Bruce acrescentou, quando perguntado se Martinez poderia rumar para o oeste de Londres: “Infelizmente, Sanchez não teve o melhor dos inícios e, quando você é goleiro, essa é uma posição implacável. Você não pode cometer erros, infelizmente, nessa posição, caso contrário é punido. Então, vamos torcer para que ele consiga dar a volta por cima.
“Ele é um goleiro muito, muito bom, o garoto, e teve um início decepcionante, mas continua sendo um goleiro excepcional, e cabe ao Chelsea decidir se quer substituí-lo ou não.”
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Janela de transferências: prazo final de verão termina em 1º de setembro
Sanchez esteve longe de ser convincente na abertura da campanha 2026-27 do Chelsea, com uma vitória por 3 a 2 no clássico contra o vizinho Fulham. Ainda há tempo a favor deles quando se trata de trazer reforços.
A janela de transferências de verão permanecerá aberta até 1º de setembro, e há boas chances de que Martinez, que não esteve envolvido na decepcionante derrota por 4 a 0 do Villa para o Brighton, mude de clube antes de mais um prazo final.
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