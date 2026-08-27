O Villa ajudou a fazer de Martinez o que ele é hoje, um bicampeão do prêmio The Best Fifa de Melhor Goleiro Masculino, mas ele aparentemente está determinado a buscar uma mudança de ares. Questionado sobre essa postura um tanto surpreendente, o ex-chefe do Villa, Bruce, falando por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Sim, é estranho. Ele sempre parece estar forçando isso, e sair para quem? Quem sabe?

“Eu acharia que definitivamente vai acontecer alguma coisa aí com isso. Isso deu a ele uma plataforma enorme. Eu me lembro de que meu olheiro-chefe na época, quando eu estava no Hull, Stan Ternent, me falou sobre ele quando estava no Arsenal, dizendo se poderíamos ir buscá-lo, e isso estava bem fora da nossa faixa de preço na época. Mas ele foi indicado a mim muitos anos atrás.

“Ele esteve no Arsenal, foi magnífico, mas parece que o tempo dele acabou ali por qualquer motivo, seja por razões pessoais ou porque quer um novo desafio. Parece que, embora de longe, o tempo dele no Aston Villa acabou.”