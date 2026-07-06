Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não nega nada a respeito da sensacional suspensão da punição imposta ao atacante da Seleção Nacional, Folarin Balogun, que foi expulso nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Bósnia. Balogun entrará em campo contra a Bélgica esta noite, em meio à incredulidade geral diante de uma decisão sem precedentes desde que os cartões foram criados.
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Caso Balogun: Trump não nega nada: “Sim, conversei com Infantino e pedi que ele reconsiderasse a decisão”
"Sim, eu fiz isso (ligar para Infantino, nota do editor). Mas não tenho nada a ver com a decisão: apenas pedi uma revisão", foram suas palavras. “Pedi uma revisão a um homem muito respeitado. Não disse a ele o que fazer, não foi ele quem tomou a decisão. Foi um comitê que tomou a decisão, e foi uma decisão brilhante.”
"Nem sequer foi uma falta, mas sim dois atletas que se chocaram. Balogun é um dos melhores jogadores. O árbitro é um pouco suspeito, se considerarmos seu histórico. Ele tomou uma decisão na qual ninguém conseguia acreditar. Sou uma pessoa que gosta de esportes e aquilo não foi uma falta. Se Balogun não tivesse sido reintegrado, a partida teria sido fraudulenta, assim como as eleições de 2020".
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