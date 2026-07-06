"Nem sequer foi uma falta, mas sim dois atletas que se chocaram. Balogun é um dos melhores jogadores. O árbitro é um pouco suspeito, se considerarmos seu histórico. Ele tomou uma decisão na qual ninguém conseguia acreditar. Sou uma pessoa que gosta de esportes e aquilo não foi uma falta. Se Balogun não tivesse sido reintegrado, a partida teria sido fraudulenta, assim como as eleições de 2020".