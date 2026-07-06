Caso Balogun: Jurgen Klopp não se contém: “Trump e Infantino são pessoas que não deveriam ter nada a ver com o futebol”

“Se Trump e Infantino realmente conversaram sobre isso, estamos na loucura — disse o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool —. É preciso dizer que esse é o nosso jogo, não o deles. Essas duas pessoas não entendem nada de futebol e não deveriam ter nada a ver com esse esporte. Todos nós tomamos decisões erradas, mas, ao longo da vida, aprendemos a conviver com elas. No passado, houve muitas expulsões ridículas, que eram claramente erradas aos olhos de todos. Mas, mesmo assim, continuavam sendo expulsões, porque a decisão já havia sido tomada. A expulsão de Balogun é justa, porque é o que dizem as regras”.