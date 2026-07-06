Jurgen Klopp, futuro técnico da Alemanha no lugar do demissionário Julian Nagelsmann e hoje comentarista da Magenta TV durante a Copa do Mundo, não mediu palavras em sua intervenção sobre o caso Balogun, o atacante dos Estados Unidos que foi “perdoado” pela FIFA e que, portanto, poderá participar das oitavas de final contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso na última partida contra a Bósnia.
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Caso Balogun: Jurgen Klopp não mede palavras: “Trump e Infantino são pessoas que não deveriam ter nada a ver com o futebol”
BALOGUN, EXISTEM REGRAS
“Se Trump e Infantino realmente conversaram sobre isso, estamos na loucura — disse o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool —. É preciso dizer que esse é o nosso jogo, não o deles. Essas duas pessoas não entendem nada de futebol e não deveriam ter nada a ver com esse esporte. Todos nós tomamos decisões erradas, mas, ao longo da vida, aprendemos a conviver com elas. No passado, houve muitas expulsões ridículas, que eram claramente erradas aos olhos de todos. Mas, mesmo assim, continuavam sendo expulsões, porque a decisão já havia sido tomada. A expulsão de Balogun é justa, porque é o que dizem as regras”.
O FUTURO DE KLOPP
Uma declaração claramente destinada a causar polêmica e a alimentar ainda mais o debate, considerando a importância de Jurgen Klopp como figura de referência no futebol mundial pelo que conquistou à frente do Borussia Dortmund e do Liverpool, e tendo em vista sua iminente nomeação como técnico da seleção alemã após o fracasso retumbante nesta Copa do Mundo. A eliminação nos pênaltis para o Paraguai nas oitavas de final levou a Federação Alemã de Futebol a obrigar o técnico Nagelsmann a se demitir, apesar de ele ainda ter dois anos de contrato. Klopp, atualmente vinculado ao grupo Red Bull no cargo de Head of Global Football, já foi contatado para assumir o cargo de técnico da Alemanha e tem a possibilidade de rescindir seu contrato atual por meio de uma cláusula.
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