Caso Balogun, Bélgica indignada: “A Fifa não responde e faz desaparecer as explicações sobre a regra”

"Até o momento, a federação ainda não recebeu nenhuma explicação por parte da Fifa. Por esse motivo, vê-se obrigada a contestar formalmente a elegibilidade do jogador para participar da próxima partida". E o comunicado se encerra com uma posição que vai além: “Independentemente do resultado esportivo da partida, expressamos sérias preocupações com o que ocorreu e continuaremos, nas próximas horas, nos próximos dias e nos próximos meses, a defender os princípios fundamentais da ética, da competição leal e os interesses do futebol como um todo”.