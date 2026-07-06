A revogação da suspensão do atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, irritou a Bélgica, que critica a Fifa. Segundo o jornal *Repubblica*, a federação belga solicitou formalmente à Fifa uma cópia da decisão que revogou a suspensão automática, uma explicação sobre o procedimento seguido e um esclarecimento sobre a interpretação dos regulamentos aplicados. Mas a resposta recebida não foi exaustiva: “como única explicação, a Fifa enviou uma carta na qual informava que tal correspondência era considerada um recurso e que um árbitro havia sido nomeado. Nenhuma informação relevante foi fornecida”.
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Caso Balogun, Bélgica indignada: “A Fifa não responde e faz desaparecer as explicações sobre a regra”
NENHUMA RESPOSTA
A Bélgica também alega que a Fifa alterou o conteúdo da reunião de coordenação pré-jogo para não ter que explicar a decisão sobre Balogun. “Durante a reunião de coordenação da partida – escreve a federação belga –, a Fifa removeu deliberadamente da apresentação a seção relativa à suspensão automática dos jogadores. Trata-se de um assunto que sempre havia sido abordado nas reuniões anteriores às quatro partidas disputadas até o momento. Solicitamos explicações tanto verbalmente quanto por escrito, sem receber qualquer resposta”.
"PREOCUPAÇÃO COM O INCIDENTE"
"Até o momento, a federação ainda não recebeu nenhuma explicação por parte da Fifa. Por esse motivo, vê-se obrigada a contestar formalmente a elegibilidade do jogador para participar da próxima partida". E o comunicado se encerra com uma posição que vai além: “Independentemente do resultado esportivo da partida, expressamos sérias preocupações com o que ocorreu e continuaremos, nas próximas horas, nos próximos dias e nos próximos meses, a defender os princípios fundamentais da ética, da competição leal e os interesses do futebol como um todo”.
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